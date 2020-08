Après avoir pris sa retraite du jeu de combat en 2017, Anthony Johnson, ancien prétendant au titre des poids lourds légers à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) à deux reprises, a officiellement réintégré le pool de dépistage de drogues de l’Agence américaine antidopage (USADA).

C’est selon son manager Ali Abdelaziz, qui a récemment confirmé à ESPN que «Rumble» est désormais dans le système et qu’il sera testé pendant les six prochains mois avant de pouvoir se battre à nouveau. Cela signifie que le premier Johnson peut concourir est en février 2021.

Quand il fera son retour très attendu à l’action, le grand homme percutant sera une fois contre le combat à Light Heavyweight.

Depuis 2012, les seules pertes subies par Johnson ont été aux mains de l’ancien champion de l’UFC, Daniel Cormier, une fois à l’UFC 187 en 2015, puis à nouveau à l’UFC 210 deux ans plus tard. Les deux fois, c’était pour le titre de 205 livres, et les deux fois «Rumble» a perdu par étouffement de soumission. En fait, cinq des six pertes de Johnson sont survenues via un étranglement arrière, donc ce n’est un secret pour personne pourquoi le grand homme qui frappe fort préfère laisser l’action se dérouler sur les pieds.

De plus, il frappe comme un camion Mack, alors il y a ça.

Malheureusement pour les fans de combat, un combat tant souhaité contre l’ancien champion de 205 livres, Jon Jones, n’est plus dans les cartes depuis que «Bones» a annulé son titre et est en train de faire ses gros kilos pour faire son saut très attendu. jusqu’à la division Heavyweight.

Néanmoins, Johnson aura encore beaucoup de défis à 205 livres (sauf pour cet homme) et maintenant que la division est grande ouverte, il a la possibilité de réaliser enfin ses rêves de championnat UFC.

Avez-vous des idées sur qui devrait être l’homme (non) chanceux d’accueillir «Rumble» de nouveau dans l’entreprise blessée?