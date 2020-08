Aussi bizarre que cela puisse paraître, l’US Open est le deuxième Grand Chelem à être couvert par le podcast Last Word On Tennis. Se déroulant à des moments très différents de l’Open d’Australie en janvier, mais avec un certain nombre des mêmes thèmes.

Naomi Osaka

Le premier sujet de discussion, cependant, était Naomi Osaka et sa déclaration avant sa demi-finale prévue à l’Open de l’Ouest et du Sud. La déclaration est lue et disséquée par le panel. Depuis l’enregistrement, Osaka a terminé et remporté sa demi-finale, mais s’est retirée de la finale en raison d’une blessure.

Guide des formes occidentales et méridionales

Jamais auparavant un Grand Chelem n’avait eu une ligne de forme aussi forte. Avec la «bulle» en action et les mêmes courts en jeu, il va sans dire que les joueurs performants à «Cincinnati» réussiront également à l’US Open. Notre panel parle à travers certains des joueurs impressionnants cette semaine.

Aperçu et prévisions des tirages féminins

Le sujet de la tentative de Serena Williams de remporter la # 24 est toujours ouvert, environ trois ans et demi après la victoire de la # 23. Naomi Osaka est la préférée des bookmakers, mais son esprit est-il totalement au travail? Il existe de nombreux autres prétendants au tirage au sort des femmes qui ont également les yeux rivés sur le prix. Notre panel nous dit leur gagnant, un outsider à surveiller et un joueur préféré qui pourrait partir tôt.

Aperçu et prévisions du tirage masculin

Tout comme en janvier, la seule question est de savoir si Novak Djokovic peut être battu ou non. Découvrez qui notre panel aime progresser à partir de l’autre moitié du tirage au sort et s’il s’agit d’un titre du Grand Chelem qui mérite peut-être un astérisque dans les livres d’histoire.

Il y a, bien sûr, le quiz toujours présent. Revenez à 2019 pour celui-là. De plus, les Bryan Brothers reçoivent un grand hommage de Jack Rossiter-Munley juste après l’aperçu du tirage au sort masculin.

Si vous souhaitez écouter le podcast ici, cliquez sur le lecteur ci-dessous. Alternativement, il est également disponible sur Spotify.

