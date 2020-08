Du day trading à l’investissement à long terme, cet ensemble couvre tout.

août

25, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de présenter des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Investir votre argent est un bon conseil financier pour n’importe qui, mais qu’est-ce que cela signifie vraiment? Comment investissez-vous? En quoi confiez-vous votre argent? Achetez-vous des actions? Fonds indiciels? Immobilier? Entreprises? L’investissement est à la fois simple et extrêmement compliqué, surtout si vous voulez vraiment en avoir pour votre argent. Si vous avez un revenu disponible et que vous souhaitez le faire croître, le pack d’introduction à l’investissement peut vous aider à trouver la meilleure façon de faire croître votre patrimoine.

Ce forfait de 10 cours et 25 heures vous donne un aperçu complet du marché boursier, vous apprenant ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire lorsque vous investissez. Même si vous n’avez jamais investi d’argent en bourse, ces cours vous donneront un aperçu de l’achat d’actions pour les débutants. À partir de là, vous obtiendrez un plan sur la façon de créer de la richesse passivement en achetant au bon moment et en vendant au bon moment.

Ces cours peuvent vous aider à comprendre les schémas graphiques pour le day trading et l’investissement, comment identifier quand une action est prête pour une course importante et bien plus encore pour maximiser votre retour sur investissement. Vous apprendrez également à démystifier les états financiers et les rapports sur les résultats afin de pouvoir prédire comment la bourse réagira aux nouvelles financières.

Que vous cherchiez à accroître votre patrimoine dans une semaine ou dans trente ans, le pack Intro to Investing vous aidera à maximiser votre retour sur investissement. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir les dix cours pour seulement 29,99 $.