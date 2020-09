WASHINGTON – Le fournisseur européen de lanceurs Arianespace a mené avec succès une mission de retour en vol de Vega, sa fusée légère, le 2 septembre, achevant le premier lancement du véhicule en 14 mois.

Vega a décollé du Centre Spatial Guyanais de Kourou, en Guyane française, à 21h51. Eastern, transportant 53 satellites en orbite terrestre basse dans le cadre du lancement de l’offre de covoiturage dédiée Small Spacecraft Mission Service (SSMS) d’Arianespace. Les quatre premiers smallsats se sont séparés environ 40 minutes plus tard, suivis par trois autres smallsats environ 52 minutes après le décollage.

Les 46 satellites restants se sont séparés en deux minutes et demie, commençant une heure et 42 minutes après le décollage. L’étage supérieur de Vega a effectué un dernier brûlage deux heures et quatre minutes après le décollage pour se désorbiter dans l’atmosphère terrestre.

Le lancement, désigné VV16, met fin à une longue série de retards dus aux défis logistiques de la charge utile, aux problèmes techniques, à la pandémie de coronavirus et aux mauvaises conditions météorologiques étonnamment persistantes.

L’Agence spatiale européenne, qui avec la Commission européenne a contribué au financement de la mission de validation de principe, a annoncé en 2017 son intention de lancer la mission smallsat Vega en 2018. Cependant, tous les clients n’étaient pas prêts à ce moment-là, poussant le lancement vers le deuxième semestre 2019.

Vega a connu son tout premier échec en juillet 2019, détruisant le satellite de reconnaissance FalconEye-1 des Émirats arabes unis et expédiant le SSMS jusqu’en 2020. Avio, le fabricant de la fusée, a retracé la cause la plus probable de l’échec à une protection thermique insuffisante dans la deuxième étape de Vega, le Zefiro-23.

L’ESA et les agences spatiales et militaires de France et d’Italie ont également participé à l’enquête sur l’échec, a déclaré Roland Lagier, directeur technique d’Arianespace, lors de la webdiffusion de lancement. Cet examen «a identifié une combinaison de faiblesses dans la conception, la fabrication et les processus de contrôle» dans une partie du Zefiro-23, a-t-il déclaré. L’équipe d’examen des défaillances a produit 20 recommandations, dont 14 étaient obligatoires avant le retour en vol de Vega, a-t-il déclaré sans entrer dans les détails de ces mesures correctives.

Vega a été jugée prête pour sa mission SSMS en mars lorsque l’épidémie de coronavirus est devenue une pandémie mondiale, entraînant des interdictions de voyager généralisées et la cessation des activités de lancement au Centre spatial guyanais. Le gouvernement français, qui supervise le port spatial sud-américain, a assoupli les restrictions de voyage en mai, permettant au personnel de lancement de voler vers le Centre spatial guyanais tant qu’il respectait une quarantaine de 14 jours après son arrivée.

Arianespace et Avio étaient de nouveau prêts à lancer Vega en juin, mais des vents prolongés en altitude ont soufflé la mission en août. Puis un retard de 19 jours avec un lancement d’Ariane 5 a repoussé Vega en septembre. Un dernier délai d’un jour s’est produit lorsque le typhon Maysak a frappé la péninsule coréenne le 1er septembre, empêchant l’utilisation d’une station au sol sur l’île sud-coréenne de Jeju nécessaire pour la télémétrie lors du lancement de Vega.

53 petits satellites maintenant en orbite

La mission SSMS d’Arianespace a transporté des satellites pour 21 clients et 13 pays. La société tchèque SAB Aerospace a construit le dispositif de déploiement utilisé pour transporter les 53 engins spatiaux, y compris des déploieurs plus petits d’autres sociétés, et a intégré les satellites dans la fusée.

La société de télédétection Planet a compté pour près de la moitié des satellites sur Vega. Planet avait 26 cubesats SuperDove sur la fusée – 14 qui utilisaient des déploieurs QuadPack d’Innovative Solutions in Space (organisés par Spaceflight) et 12 sur le premier satellite ION de D-Orbit.

Spaceflight, un agrégateur chevronné de covoiturage, a également réservé 12 satellites SpaceBee de la taille d’une rondelle de hockey pour Swarm, une société Internet des objets qui connecte des capteurs et des appareils à faible débit depuis l’espace.

Le plus gros satellite du lancement (hors ION) était un satellite de communication de 138 kilogrammes Maxar Technologies construit pour un client non divulgué, et pour lequel Spaceflight a également organisé la mise en orbite.

Le lancement a également transporté le satellite de suivi des navires exactEarth, Esail, que la société OHB LuxSpace a construit dans le cadre d’un contrat avec l’ESA. Esail était l’un des quatre satellites de l’ESA lors du lancement, avec les missions scientifiques Simba et Picasso et la mission Federated Satellite Systems, qui porte une expérience d’intelligence artificielle appelée PhiSat-1.

Le troisième prototype de satellite Internet des objets de Kepler Communications, TARS, un microsat de télédétection pour Satellogic, et le cubesat OSM-1 / Cicero pour GeoOptics et Orbital Solutions Monaco, ont également volé sur la fusée.

Vega a transporté GHGSat-C1, le deuxième satellite de GHGSat, une entreprise canadienne qui planifie une constellation de satellites de suivi des gaz à effet de serre.

Le premier satellite slovène, Nemo-HD, a été lancé sur la fusée. Propriété du Centre d’excellence slovène pour les sciences et technologies spatiales, le satellite est conçu pour fournir des images vidéo et multispectrales.

Le lancement a également transporté plusieurs petits satellites universitaires, ainsi que des engins spatiaux pour Tyvak, la Royal Thai Air Force et SpacePharma.

Arianespace dit qu’il prévoit des missions SSMS régulières à l’avenir avec le Vega C de nouvelle génération, qui devrait être lancé en 2021. Le SSMS est conçu pour les satellites jusqu’à 500 kilogrammes.