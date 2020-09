Arsenal a commencé la campagne de Premier League 2020-21 avec une victoire convaincante 3-0 contre Fulham à Craven Cottage.

Alexandre Lacazette est revenu de près pour donner aux visiteurs une avance rapide avec Gabriel Magalhaes et Pierre-Emerick Aubameyang complétant une très bonne performance des hommes de Mikel Arteta, alors que la nouvelle signature Willian a impressionné avec quelques passes décisives.

Positifs

Il y avait un réel sentiment de sang-froid en possession d’Arsenal et cela était vrai pour eux à l’arrière comme dans le dernier tiers. Même lorsqu’ils avaient l’air vulnérables, ils n’ont pas paniqué sous la pression et lorsqu’ils ont commencé à compter sur des mouvements rapides et des passes simples, de nombreux joueurs avaient l’air aussi fluides sur le ballon qu’ils le faisaient depuis des années. De nouvelles signatures ont donné un peu d’espoir aux fans des Gunners: Gabriel était un rocher à l’arrière et la créativité de Willian a ouvert la porte aux trois buts.

Négatifs

Arsenal était assez prévisible pour aller de l’avant en première mi-temps car ils cherchaient constamment le même long ballon et, bien que cela ait payé pour eux à la fin, ils auraient été punis par une meilleure équipe de contre-attaque. Les Gunners ont également laissé quelques lacunes à l’arrière de temps en temps, ce qui a invité Fulham à s’essayer avec quelques courses qui se chevauchent.

Note du manager sur 10

9 – La nature empilée de l’équipe d’Arsenal allait toujours inviter à poser des questions sur le onze de départ de Mikel Arteta, mais même sans Dani Ceballos ou Mesut Ozil, l’Espagnol a semblé obtenir ses décisions. De son animation vocale sur la ligne de touche à son message clair de ne pas lâcher le pied sur l’accélérateur, Arteta semble avoir insufflé une réelle confiance en ce côté.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 7 ans – Après quelques premières minutes mouvementées de mauvaise communication avec Gabriel et un joli arrêt bas, Leno n’avait vraiment pas grand chose à faire contre un Fulham terne.

DF Kieran Tierney, 7 ans – Quelques exemples de mauvais jeu de position et de frustration hors du ballon de côté, le jeune Écossais a effectué un changement défensif sérieux et a montré une forte urgence dans la moitié de terrain adverse.

DF Gabriel Magalhaes, 8 ans – La nouvelle signature semblait anxieuse dans les premières étapes et a presque coûté à Arsenal un manque de concentration. Hélas, les nerfs n’ont pas duré et il a grandi dans le jeu avant de marquer ses débuts avec un but.

DF Rob Holding, 6 ans – Les passes mal placées ont joué un rôle important dans la performance de Holding, mais certains fans choisiront de se concentrer uniquement sur son affichage exceptionnellement aléatoire de ses compétences à la 49e minute.

DF Ainsley Maitland-Niles, 6 ans – Beaucoup trop incohérent défensivement, que ce soit à travers des défis risqués ou quand il a été surpris en train de faire la sieste. Il a connu des moments prometteurs sur la gauche, mais des questions continueront d’être soulevées quant à sa position naturelle.

DF Hector Bellerin, 7 ans – L’Espagnol a pris un carton jaune stupide, mais la manière dont il a pu couper à l’intérieur et choisir des passes était la clé pour les Gunners. Il avait l’air mieux en seconde période et son niveau d’énergie devrait susciter la confiance des supporters.

MF Granit Xhaka, 8 ans – Les fans peuvent choisir sa passe à Aubameyang en première mi-temps comme un signe de ce qu’il peut faire, mais le véritable avantage pour un joueur comme Xhaka est sa capacité à voler sous le radar en tant que général de milieu de terrain.

MF Mohamed Elneny, 7 ans – A riposté contre ceux qui pensaient qu’il ne devrait pas commencer par travailler dur, rester coincé et produire l’un de ses affichages les plus complets dans un maillot d’Arsenal.

Aubameyang et Willian ont impressionné pour Arsenal. Ben Stanstall / PA Images via .

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 8 ans – L’attaquant populaire a prouvé pourquoi il était si dangereux même lorsqu’il a joué à l’écart en aidant à créer le premier but avant de boucler le ballon magnifiquement au fond du filet pour le troisième.

FW Alexandre Lacazette, 8 ans – A marqué l’ouverture du score et creusé profondément tout l’après-midi en combattant constamment pour chaque balle du premier coup de sifflet au dernier.

FW Willian, 9 ans – En ce qui concerne les débuts, c’était assez spécial pour le Brésilien après un taux de réussite de 100% en première mi-temps et deux passes décisives ont aidé Arsenal à ramasser les trois points.

Substituts

MF Dani Ceballos, N / A – A trouvé le succès dans son bref passage sur le terrain en aidant à protéger l’avance d’Arsenal pendant le dernier quart d’heure.

FW Nicolas Pepe, N / A – Je n’ai pas vraiment eu assez de temps pour entrer dans le rythme du match, mais j’ai eu une belle montée en puissance de la byline à la 85e minute.

FW Eddie Nketiah, N / A – A peine fait quoi que ce soit de remarquable dans ce qui équivalait à une rupture rapide pour le jeune.