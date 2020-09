LONDRES – La reconstruction d’Arsenal est encore loin d’être terminée, mais les nouvelles recrues Willian et Gabriel semblent déjà chez eux. Au début des jours, cette escapade dans le sud-ouest de Londres n’aurait pas pu mieux se passer pour Mikel Arteta alors qu’Arsenal a gagné 3-0 à Fulham lors de leur premier match de la saison 2020-21.

Willian a marqué les trois buts d’Arsenal – son trio de passes est déjà plus que ce que Mesut Ozil a réussi la saison dernière en Premier League. Premièrement, le tir brouillé de l’international brésilien a entraîné par inadvertance Alexandre Lacazette pour le match d’ouverture d’Arsenal; sa croix précise a trouvé l’épaule de Gabriel pour le deuxième d’Arsenal, puis sa délicieuse balle croisée a rattrapé Pierre-Emerick Aubameyang, qui a gardé la défense de Fulham sur leurs talons avant de boucler un tir dans le coin supérieur le plus éloigné après avoir coupé l’intérieur de l’aile.

Les trois objectifs étaient des représentations parfaites du style d’Arteta: le premier à la greffe et à la détermination, la précision du coup de pied pour le deuxième et pour le troisième, trouver de l’espace, sortir l’opposition de sa position et la couronner avec une finition merveilleuse.

Willian, qui signe un contrat de trois ans après un transfert gratuit de Chelsea, est un joueur difficile à marquer. Il s’est délecté en tirant l’arrière gauche de Fulham Joe Bryan et l’arrière central Tim Ream hors de leur position, flottant de l’aile droite et tombant profondément en essayant d’accélérer le tempo et la qualité de la balle vers Lacazette ou Aubameyang. Ses coups de pied arrêtés sont également mortels: il a frappé le poteau d’un coup franc de première mi-temps sur le bord de la surface de Fulham, tandis que ses corners, comme Gabriel l’a découvert à sa grande joie, étaient sur l’argent.

Une autre nouvelle signature, le défenseur Gabriel, a eu une ouverture fragile – un mélange précoce avec Bernd Leno a presque permis à Aboubakear Kamara de bondir – mais il a gagné en assurance et constitue sans aucun doute une nette amélioration à l’arrière. Il a augmenté la résistance d’Arsenal à toutes les balles lissées, remportant ses en-têtes et gardant leur ligne de fond en haut du terrain. Ce fut une performance prometteuse lors de son premier match depuis le 6 mars et vous pouvez voir pourquoi tant de grands clubs européens voulaient le Brésilien de 22 ans; les 27 millions de livres sterling dépensés pour le faire venir de Lille semblent être de l’argent bien dépensé. Arteta voulait lui donner plus de temps pour s’adapter, préoccupé par le risque de blessure, mais était ravi.

« Je savais que Willian ferait une performance comme ça tout de suite. Gabriel a été formidable. Ça ne va pas beaucoup mieux que ça », a déclaré Arteta par la suite. « L’engagement dont ils ont fait preuve, les nouveaux garçons, était formidable. »

« C’était vraiment bien. Evident pour Willian. Il connaît la ligue, le pays et est très bien installé ici, donc je savais que sa performance se réglerait tout de suite. Pour Gabriel, c’était un grand défi pour lui aujourd’hui d’entrer. Il n’avait pas joué. n’importe quel football au cours des six derniers mois et il a eu une performance formidable. «

Et malgré tout leur travail d’équipe sur le terrain, Arteta est le cœur de cette équipe d’Arsenal. Maintenant promu manager de la première équipe, il est fascinant à écouter. L’absence de foule – comment Fulham aurait pu faire avec une claustrophobie créée par des supporters ici – signifie que vous pouvez entendre la communication implacable d’Arteta sur la ligne de touche. Il parle aux joueurs à travers leurs options de passage, basculant sans effort entre une abondance de langues et s’établit comme un 12ème homme. Vous pouvez sentir les joueurs apprendre, même en milieu de match.

Arsenal avait trop de classe pour Fulham samedi, mais il y a des défauts dans le système d’Arteta que de meilleurs adversaires exploiteront. Ben Stanstall / PA Images via .

Ainsley Maitland-Niles, suscitant l’intérêt des loups, est essentiel au système d’Arteta. En défense, Arsenal tombe dans un dos de cinq, avec Hector Bellerin et Maitland-Niles, mais en attaque, Bellerin retombe pour former une défense à quatre et Maitland-Niles offre une troisième option de passe au milieu de terrain. Ils sont essentiellement des arrières latéraux « sous-jacents », et une fois qu’ils auront développé cela pour éviter les coupures qui tuent l’élan et que les courses deviendront plus intuitives, cet Arsenal avant trois aura plus de croix fouettées à apprécier.

Il y a aussi plus de morsure sur Arsenal sous Arteta. Dani Ceballos et Eddie Nketiah l’ont montré dans leur légère bagarre pendant l’échauffement où la frustration lors d’un rondo d’avant-match a débordé; tranquillement, Arteta aurait adoré ça, bien qu’il ait refusé de donner son avis à ce sujet après le match.

Bien que la victoire de samedi ait été impressionnante, Arsenal reste un travail en cours. Leur équipe est toujours déséquilibrée, comme l’a dit Arteta cette semaine, et bien que leur défense ait résisté à leurs adversaires promus, ils sont toujours enclins à autoriser des centres dans leur surface de réparation à partir de zones dangereuses. Fulham avait Aleksandar Mitrovic sur le banc, mais comment il se serait délecté de l’espace et du temps dont Bryan et Denis Odoi ont profité en première mi-temps lorsqu’ils ont trouvé l’écart entre la défense centrale à trois d’Arsenal et les deux ailes. Il y a là une opportunité pour une opposition plus vive et Arteta devra consolider cela.

À 23 jours du mercato, Arsenal a encore une marge de manœuvre. Mais avec un joueur comme Bellerin et son positionnement si clé dans le système Arteta, ils doivent le garder heureux et éloigné des avancées de Barcelone ou du PSG. Quand Arsenal tombe dans un 4-3-3 plus conventionnel, il y a de la place pour un milieu de terrain plus créatif pour compléter Granit Xhaka et Mohamed Elneny.

« Ils doivent élever leur niveau et les performances s’amélioreront », a déclaré Arteta après le match. « C’est ce que j’exige. Je suis vraiment content des garçons, de la façon dont ils s’entraînent, mais la sélection se complique, avoir 18 joueurs dans l’équipe rend les choses encore plus difficiles. »

À leur honneur, Fulham avait l’air assuré en première mi-temps – aucune de leurs nouvelles recrues n’ayant été sélectionnée dès le départ – mais manquait de pointe à l’avant. Ils ont cruellement besoin d’une présence créative dans le rôle de n ° 10 et, bien qu’Ivan Cavaleiro soit tombé dans cette position et a fait de son mieux pour créer des ravages, ils ont trouvé de l’espace et des opportunités, mais n’avaient pas la puissance de feu pour transformer des zones prometteuses en opportunités claires.

Au cours des jours d’ouverture, c’était parfait pour Arteta mais il sait aussi bien que quiconque qu’Arsenal reste inachevé. Avec le temps restant dans la fenêtre de transfert, il y aura plus de départs, mais aucun mouvement ne peut déstabiliser cette compréhension en constante évolution du système merveilleusement efficace d’Arteta, qui s’est avéré trop bon pour Fulham.