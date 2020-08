LONDRES – Mikel Arteta a déjà acquis le goût de gagner à Wembley en tant que manager d’Arsenal, et Liverpool est devenu samedi les dernières victimes de l’Espagnol dans le Community Shield. Moins d’un an après son entrée en fonction aux Emirats, l’ancien milieu de terrain des Gunners a livré de l’argenterie en FA Cup et Community Shield à un taux de succès dont son mentor d’entraîneur, Pep Guardiola, serait fier. Il a également remporté une grande victoire en demi-finale de la FA Cup contre Manchester City de Guardiola en route vers la victoire de la saison dernière contre Chelsea en finale, donc il ne peut y avoir de remise en question du succès d’Arteta jusqu’à présent pour relancer Arsenal et amener son équipe à performer contre l’élite quand cela compte. .

La victoire du Community Shield contre les champions de Liverpool a peut-être été scellée par une séance de tirs au but après la fin du match par un match nul 1-1, mais chaque trophée compte et chaque trophée remporté par Arteta renforcera sa position alors qu’il se lance dans le défi de taille de faire. Les challengers d’Arsenal pour le titre de Premier League à nouveau. Cela peut arriver tôt ou tard, mais si les fans d’Arsenal s’attendaient à ce qu’Arteta construise son équipe à la manière de Guardiola, cette victoire contre Liverpool suggérait le contraire.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Arteta a passé trois ans et demi à apprendre son métier d’entraîneur en tant qu’assistant de Guardiola à City. Il a également passé cinq ans sous les ordres d’Arsène Wenger à Arsenal avant d’annoncer sa carrière de joueur pour rejoindre Guardiola à l’Etihad en 2016.

Mais malgré tant d’années de formation avec deux des entraîneurs les plus esthétiques du football, Arteta a adopté une approche pragmatique de son travail à Arsenal. À bien des égards, il suit la philosophie d’un autre de ses anciens managers – David Moyes à Everton – en construisant par l’arrière et en rendant Arsenal durable et organisé avant même de penser à ajouter le style.

2 Liés

La présence de Pierre-Emerick Aubameyang dans son équipe permet à Arteta de construire une base solide car il sait que l’attaquant gabonais a le rythme et la capacité de finition pour offrir une menace à l’autre bout du terrain, comme il l’a fait contre Liverpool avec un superbe but en première mi-temps qui a donné à Arsenal la tête. Aubameyang est un finisseur naturel – un attaquant qui ajouterait quelque chose même aux plus grandes équipes avec son oeil pour le but – et Arteta peut travailler pour rendre Arsenal solide à l’arrière et au milieu de terrain parce que son attaquant vedette et son capitaine donneront toujours à son équipe. une pointe.

Mais ses prédécesseurs dans le poste – Wenger et Unai Emery – ont constamment négligé la nécessité de résoudre les faiblesses défensives d’Arsenal et de renforcer le centre mou. Si Arteta avait choisi de suivre le plan de Guardiola ou de Wenger de surcharger son équipe avec des joueurs flair, les mêmes vieux problèmes auraient été à nouveau un problème.

Mais depuis sa prise en charge, Arteta s’est concentré sur l’organisation et contre Liverpool, il semblait que les pièces commençaient à se mettre en place. Kieran Tierney et Hector Bellerin se montrent maintenant tous deux des arrières latéraux fiables, capables de défendre aussi bien qu’attaquer, tandis que David Luiz a (pour l’instant) éradiqué les erreurs et amélioré sa concentration dans la moitié centrale.

Mikel Arteta a solidifié la défense d’Arsenal et les a sur la bonne voie pour combler l’écart avec l’élite anglaise. Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .

Mais Arteta n’est pas complaisant à en juger par ses transactions de transfert d’été à ce jour. Le défenseur William Saliba est arrivé, après avoir signé de Saint-Étienne un accord de 27 millions de livres sterling qui l’a vu rester au Stade Geoffroy-Guichard en prêt pour la saison 2019-2020, et Arsenal est sur le point de conclure un accord pour le demi-centre de Lille. Gabriel.

Dans le passé, Arsenal s’est rendu coupable de se concentrer trop sur les signatures offensives plutôt que sur des ajouts défensifs, mais Arteta remédie à cette lacune.

Le milieu de terrain d’Arteta composé de Mohamed Elneny, Granit Xhaka et Ainsley Maitland-Niles, dont l’avenir au club reste incertain, était un autre exemple de priorité de la substance sur le style. Cette sélection était certainement plus Moyes que Guardiola ou Wenger, mais Arsenal dominait la zone centrale du terrain, bien que contre une équipe de Liverpool jouant sans le capitaine blessé Jordan Henderson. Willian, la signature estivale de Chelsea, ajoutera une industrie supplémentaire à l’équipe lorsqu’il sera ajouté à la mêlée, mais Mesut Ozil peut s’attendre à rester dans le froid avec l’Allemand clairement totalement inadapté à la façon dont Arteta veut jouer.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Arsenal est certainement sur une courbe ascendante sous Arteta, mais le Community Shield n’est jamais une jauge fiable pour évaluer les perspectives d’une équipe pour la saison, il faut donc de la perspective pour juger à la fois de la leur et de la performance de Liverpool.

Liverpool, vainqueur de la Premier League la saison dernière, manquait d’hommes clés comme Henderson, Trent Alexander-Arnold et Alex Oxlade-Chamberlain, mais leur manque d’investissement sérieux depuis l’été 2018 commence à se manifester. Takumi Minamino, une signature de 7,25 millions de livres sterling du FC Salzbourg en janvier, a finalement marqué son premier but pour Liverpool avec un égalité en deuxième mi-temps, mais l’attaquant japonais est le seul attaquant que le club ait signé en plus de deux ans. Konstantinos Tsimikas, une recrue estivale d’Olympiakos, est un arrière gauche de deuxième choix recruté pour rivaliser avec Andy Robertson, le club n’a donc pas dépensé gros depuis un moment.

Liverpool reste une force et continuera de l’être cette saison, mais ils risquent de rester immobiles pendant que Arsenal comble l’écart. C’est un gros écart, mais sous Arteta, Arsenal semble enfin être sur le point de relever un défi.