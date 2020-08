Arsenal a battu Liverpool 5-4 aux tirs au but pour remporter le Community Shield après que le match se soit terminé 1-1 samedi.

Les buts de Pierre-Emerick Aubameyang et Takumi Minamino ont quitté le jeu après 93 minutes et ont envoyé les équipes directement aux tirs au but.

Il semblait qu’Arsenal, qui a remporté le Community Shield les trois dernières fois qu’il l’a disputé, était dans une journée décevante lorsque Liverpool a semblé ouvrir le score par Virgil van Dijk après sept minutes.

Cependant, le drapeau de hors-jeu a immédiatement augmenté et une rediffusion a montré que Van Dijk était bien en avance sur la ligne arrière d’Arsenal alors qu’Andy Robertson effectuait le centre.

Bien que Liverpool ait profité de 60% de la possession dans les premières minutes, c’est Arsenal qui a trouvé le fond des filets en premier grâce à Aubameyang à la 12e minute.

Le ballon a été porté sur le terrain par Bukayo Saka qui l’a passé à Aubameyang pour une course à gauche. Compte tenu du temps et de l’espace de la défense de Liverpool, l’international gabonais a inscrit une frappe parfaite dans le coin inférieur droit.

Aubameyang a célébré son but avec le salut emblématique de Black Panther en l’honneur de l’acteur Chadwick Boseman décédé vendredi d’un cancer.

Arsenal a continué d’avancer avec Alisson faisant extrêmement bien pour pousser un tir d’Eddie Nketiah autour du bord du poteau à 20 minutes.

Liverpool a dominé vers la fin de la mi-temps mais n’a pas réussi à trouver le filet avec plusieurs tirs biaisés ou au-dessus de la barre du but d’Emiliano Martinez.

Roberto Firmino, qui compte huit buts en 10 matches contre Arsenal, a presque répliqué le but d’Aubameyang en première mi-temps à la 51e minute, mais a vu son effort chuter à droite et à gauche.

Ce fut le tour de Sadio Mane quelques minutes plus tard lorsqu’il devança Rob Holding et força Martinez à sortir de son but.

Le brave gardien de Martinez a vu le ballon étouffé et une autre chance a été étouffée pour Liverpool.

La ténacité de Liverpool a porté ses fruits lorsque le ballon s’est cassé pour remplacer Minamino qui a marqué son premier but pour Liverpool à la 73e minute.

Les manifestations d’Arsenal pour un handball de Mohamed Salah sont tombées dans l’oreille d’un sourd et plusieurs rediffusions VAR n’ont montré aucun signe évident de jeu déloyal.

Bien que l’équipe londonienne soit visiblement fatigante au fur et à mesure que le match avançait, aucune des deux parties n’a pu trouver de but et – dans la tradition du Community Shield – le match est allé directement aux pénalités.