Arsenal a de grandes ambitions pour l’attaquant de la saison Alexandre Lacazette après sa victoire 3-0 contre Fulham en Premier League samedi.

« C’était la meilleure façon de commencer la saison », a déclaré Lacazette, qui s’est inscrit sur la feuille de match aux côtés de la nouvelle recrue Gabriel et du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, à la BBC.

« [Manager Mikel Arteta] veut que nous soyons parfaits. Nous avons beaucoup de grandes ambitions. Je veux aider l’équipe à être au top et je sais que c’est mon travail. «

Lacazette a démenti les informations des médias selon lesquelles il aurait voulu s’éloigner d’Arsenal pendant la saison serrée.

Des sources ont déclaré vendredi à ESPN que Lacazette allait demander des éclaircissements sur sa position à Arsenal alors que les spéculations selon lesquelles il quitterait le club dans le cadre d’un accord de 40 millions de livres sterling.

« Je suis vraiment content à Arsenal », a déclaré l’international français.

« Ce n’est que la presse et d’autres personnes qui disent que je ne le suis pas. Je veux jouer et gagner des titres. Nous voulons être agressifs avec et sans le ballon et améliorer chaque aspect de notre jeu. »

Arteta a déclaré que la situation concernant le capitaine du club Aubameyang, qui n’a pas encore prolongé son contrat qui expire l’année prochaine, serait susceptible d’être clarifiée bientôt et a souligné les performances de plusieurs joueurs à Craven Cottage.

« Je suis vraiment sûr que nous y arriverons [Aubameyang’s new contract] C’est fait », a déclaré Arteta à BT Sport.« J’espère que vous pourrez avoir des nouvelles dans les prochains jours.

«Je voulais voir mon équipe déterminée avec beaucoup d’énergie et faire ce que nous avons fait à l’entraînement. Nous l’avons fait aujourd’hui.

« Gabriel n’a pas joué pendant six mois avant aujourd’hui. Mohamed Elneny a été brillant. Il a été excellent à l’entraînement depuis le premier jour. Tous les garçons ont vraiment essayé. »