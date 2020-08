Arturo Vidal a ouvert son cœur et n’a pas gardé le silence en parlant de la crise du FC Barcelone, de l’échec de la dernière Ligue des champions, battu par le Bayern Munich, et des choses qui ont été mal faites ces trois dernières années. .

Le milieu de terrain chilien a tiré contre la mentalité de l’équipe du Barça; a vivement critiqué le travail de Quique Setién, son ancien entraîneur; et a regretté le manque d’esprit et d’ambition de Josep María Bartomeu, président du club.

«C’était très douloureux de ne pas être en finale de la Ligue des champions, et comment ça s’est passé. Avant le match (contre le Bayern, dans lequel ils ont perdu 8-2), j’avais beaucoup confiance en ce qui pouvait arriver; mais à long terme, même si vous voulez cacher des choses, l’équipe ne se portait pas très bien ces derniers temps », a-t-il déclaré lors d’un entretien approfondi avec le youtubeur mexicain Daniel Habif.

«Ils ont fait des choses qui ne vont pas avec une équipe de premier niveau, à la fin le compte vous arrive lorsque vous affrontez une équipe ordonnée, une équipe qui a une mentalité gagnante, avec des joueurs qui sont physiquement préparés et qui avaient un très bon système de jeu. fort; cela fait des ravages quand on est faible dans la tête et avec de l’énergie, cela nous est arrivé », a ajouté le« roi Arturo », remettant en cause le travail de Setién et de ses entraîneurs.

Vidal a précisé que « il se pourrait » que les poids lourds quittent le Barça, en raison des échecs de ces dernières années, ce qu’une grande équipe comme Barcelone ne mérite pas; «Mais clairement, ce n’est pas seulement une question de joueurs, c’est quelque chose de bien plus important que le fait que les choses ne se passent pas bien. Le club doit s’améliorer et le faire de la meilleure façon, mais ce n’est pas facile, ce n’est pas d’arriver et de sortir le plus grand et les choses vont changer.

Ensuite, il a visé les dirigeants et a critiqué les lacunes qui existent dans le club. «Barcelone doit d’abord changer sa façon de penser, que le football a beaucoup évolué, que l’ADN est déjà à la traîne et que les autres équipes s’améliorent sur d’autres aspects; le football en ce moment est plus physique, avec plus de force et de vitesse, et la technique passe parfois au second plan », a commenté Vidal.

Le Chilien a poursuivi: «Barcelone doit changer beaucoup de choses. Une équipe, que je pense être la meilleure du monde, ne peut pas avoir 13 joueurs professionnels et les autres sont mineurs; non pas parce que (les jeunes) ne méritent pas d’être là, mais dans cette équipe, ils doivent se battre pour savoir qui est le meilleur et qui doit jouer ».

« Augmenter le niveau de compétitivité au sein du campus? », A demandé l’intervieweur. « Oui, c’est ce que je veux dire, » dit Vidal. «Les meilleures équipes ont 23 joueurs pour se battre pour le poste, grandir et s’améliorer chaque jour; Mais quand ils n’avancent pas, quand vous pensez qu’avec votre ADN vous pouvez toujours gagner, vous vous trompez. Il y a de très bons joueurs, nous avons Messi, mais il a besoin d’aide, il a besoin de joueurs pour améliorer l’équipe et donner de meilleurs résultats ».

Et enfin, il a parlé de sa continuité. «Il n’y a pas de joueur comme Arturo Vidal. C’est indiqué par les chiffres des treize dernières années, l’équipe que j’ai changé pour le mieux. Mais je suis à la disposition de ce que l’équipe décide, et ici ou dans un autre club je vais essayer d’être le meilleur. J’ai déjà parlé avec Koeman, ce dimanche 30 nous reviendrons et nous verrons ce qui se passera », a-t-il conclu.