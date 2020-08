Depuis que la NBA a réussi à éviter tout revers important en matière de santé et de sécurité à l’intérieur de la bulle de Walt Disney World, la ligue a commencé à se concentrer sur d’autres domaines directement touchés par la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Ils ont déjà annoncé des plans pour permettre aux équipes non-bulles d’organiser des entraînements de groupe volontaires dans leurs installations respectives. L’objectif est de créer un deuxième environnement de type campus pour que les huit équipes restantes puissent s’entraîner et se mêler du 14 septembre au 6 octobre.

Il y a aussi la question de l’établissement d’un calendrier ferme pour l’intersaison une fois que les saisons tronquées se terminent. Malheureusement, rien n’a été gravé dans le marbre en raison de toute l’incertitude concernant les répercussions financières imminentes de la pandémie en cours.

La NBA avait initialement l’intention de commencer une agence libre à un moment donné à la mi-octobre. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, ils prévoient maintenant de le repousser dans l’espoir d’avoir une meilleure idée du plafond salarial 2020-2021:

Lors de réunions d’équipe et de conversations au complexe ESPN Wide World of Sports, la National Basketball Players Association a préparé son adhésion à la probabilité que le début de l’agence libre à la mi-octobre puisse être repoussé de plusieurs semaines, ont déclaré des sources à ESPN. En raison de l’incertitude concernant les revenus projetés de la ligue la saison prochaine, un report du 18 octobre au début de l’agence libre donnerait à la NBA et à la NBPA une chance de mieux formuler les paramètres du plafond salarial 2020-2021 et des seuils fiscaux de luxe.