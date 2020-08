Le mardi 1er septembre ‘Public Mirror’ lance une nouvelle saison qui a déjà avancé toutes les nouvelles, à la fois les sections et les collaborateurs. Susanna Griso dirigera à nouveau le magazine qui incorpore Lorena García (sa remplaçante en été) en tant que co-présentatrice. Avec eux seront Óscar Castellanos, Patricia Escalona et un grand nombre de participants qui seront à la table «+ Espejo».

Fran Rivera, dans ‘Public Mirror’

« La chaîne de solidarité » arrive au programme Antena 3 avec Diego Revuelta, mais parmi tous les changements, celui qui Le plus frappant est que ‘Fran Rivera’ aura sa propre section dans laquelle il interviewera des visages familiers sur un ton détendu. Le collaborateur qui participait déjà au format aura désormais sa propre section intitulée «Rivera et ses amis».

Critique sévère pour la signature

En apprenant cette nouvelle, de nombreux téléspectateurs de l’émission ont regretté que Rivera ait un poids important dans le format. Barnacles and Grelos est l’un de ceux qui ont réagi à cette signature très ironique: « Bien joué. L’homophobie et le machisme n’avaient pas assez de voix dans les médias. ». D’autres ont également dessiné l’humour critique, soulignant «au moins tant qu’il n’est pas à la télévision qu’il ne torture ni n’assassine» ou que «tant que des gens comme Fran Rivera iront à la télévision, Miguel Bosé continuera à être une référence».

L’une des critiques les plus lues sur les réseaux sociaux à propos de cette signature concerne l’intrusion du travail. «C’est un NON formidable. Signent-ils sérieusement le torero avec des journalistes de haut niveau à la recherche d’un bon travail?«On s’interroge tandis que d’autres regrettent d’avoir« transpiré pour obtenir son diplôme et sa maîtrise, sans parler des salaires si on trouve un emploi »et qu’il a« sa section bien payée ».

Bien fait. L’homophobie et le machisme n’avaient pas assez de voix dans les médias. ???????????????????????????????? https://t.co/X6O67L1uzt – Carolina Iglesias ?????????? (@percebesygrelos) 27 août 2020

Tant que des gens comme Fran Rivera iront à la télévision, Miguel Bosé restera une référence ???????? – Ángel Exposito (@ angelel95) 27 août 2020

dans telecinco nous avons lydia lozano et dans antena3 ils ont fran rivera. Je pense qu’il va sans dire pourquoi il a le surnom de chaîne triste https://t.co/1QqyDp0wY3 – Le coucher du soleil ???????? (@MrSunsetGH) 27 août 2020

Fran Rivera interviewer avec sa section bien payée … et vous transpirez pour obtenir votre diplôme et votre master, sans parler des salaires si vous trouvez un emploi … putain, ce n’est pas un bon communicateur!

Parfois (beaucoup) j’ai honte d’appartenir à ce secteur #journalisme? – Elisa Moreno (@elishaangeles) 27 août 2020

Vraiment l’intervieweur de Fran Rivera? Quelle préparation cet homme a-t-il pour faire des interviews? Si vous ne savez même pas comment parler !! Vraiment @ antena3com vous vous demandez pourquoi le programme perd de l’audience? Essayez de mettre des gens qui savent vraiment et ont quelque chose à apporter. – Alicia Ayala Sanz (@aliayalasanz) 27 août 2020

La « signature » de Fran Rivera par @EspejoPublico pour une section « interviews » est un formidable NON, sérieusement ils signent le « torero » avec des journalistes de haut niveau à la recherche d’un bon travail, @susannagriso? pic.twitter.com/IGz4Ssd4Ij – teletuitero (@TeleTuitero) 27 août 2020

Avec le nombre de journalistes qualifiés qui sont au chômage, de toute façon ???? vive l’intrusion du travail – ALVARO.HF (@AlvaroEDZR) 27 août 2020

Au moins pendant qu’il est à la télévision, il ne torture ni ne tue. – André ???? || ???? (@andremdz) 27 août 2020

Antena 3: maintenant avec plus de façades. – Pedro (à la maison depuis 1992) (@Pedrithor) 27 août 2020

Oh que voir! Ce que font les réseaux pour gagner de l’audience. Tous en attendant l’indignation que cela dit. (L’autre option serait Mariló) – Bettina ???? (@bettina_lf) 27 août 2020