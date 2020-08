Les lieux nocturnes tels que les bars et les boîtes de nuit qui sont fréquentés par des jeunes pour la consommation d’alcool ont conduit à une augmentation des cas de COVID-19 en Espagne.

L’un des plus grands clusters COVID-19 a émergé de la boîte de nuit Babylonia à Cordoue, en Andalousie, où environ 400 personnes se sont rendues le 10 juillet pour fêter la fin de l’année scolaire. 670 contacts ont été placés sous surveillance médicale depuis la notification du premier cas de coronavirus.

Comme le dit Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires du ministère de la Santé, les infections sur ces sites «pourraient impliquer des personnes de plusieurs endroits qui provoquent une transmission diffuse partout où elles se trouvent».

Plusieurs autres éclosions de COVID-19 à travers le pays ont été signalées en raison de fêtes et d’événements nocturnes impliquant de l’alcool. Il s’agit notamment d’une fête de fin d’année à Zarautz au Pays basque et d’activités nocturnes dans les régions de Murcie et Valence.

Les lieux nocturnes deviennent un point chaud pour la propagation du virus car ils sont mal ventilés et ont souvent de la musique forte qui fait parler encore plus fort. L’ajout d’alcool dans l’image aggrave une situation déjà mauvaise.

Dans une tentative d’empêcher le virus de se propager dans les lieux nocturnes, les autorités régionales ont institué de nouvelles règles de santé publique:

Le gouvernement régional catalan a fermé tous les établissements nocturnes (discothèques et salles de fêtes, entre autres) dans les 13 communes de Barcelone et sa zone métropolitaine, deux communes de Gérone et les comarcas – une division administrative traditionnelle dans certaines régions d’Espagne – de La Noguera et Segrià.Les autorités régionales de Galice ont interdit la consommation d’alcool à l’extérieur. Le gouvernement du Pays basque a réduit la capacité maximale des personnes autorisées à l’intérieur des bars et des discothèques. À Valence, les autorités ont fermé tous les lieux nocturnes à Gandía après que les cas de COVID-19 aient augmenté rapidement.

Miguel Hernán, professeur d’épidémiologie à l’Université de Harvard, souligne qu’il est important que les jeunes se méfient également du virus. Alors que les personnes âgées sont affectées plus négativement par le virus, elles peuvent être infectées par les jeunes. Il était donc important que les jeunes ne soient pas infectés et ne transmettent pas le virus aux personnes âgées qui pourraient éventuellement mourir de l’infection.

Je comprends que ceux qui souffrent le plus de la maladie devraient être plus prudents, mais ceux qui souffrent le moins ne devraient pas être moins prudents, car ce sont eux qui souffriront le plus économiquement si nous retournons à l’emprisonnement », a déclaré le professeur Miguel Hernán de l’Université de Harvard. . Professeur Miguel Hernán, Université Harvard

Alors que les gouvernements régionaux ont commencé à restreindre la vie nocturne, un effort national coordonné comprenant une réglementation de la disponibilité de l’alcool pourrait aboutir à une meilleure gestion de la situation en Espagne.

Déjà en avril, l’Organisation mondiale de la santé a publié des directives pour que les pays appliquent des mesures qui limitent la consommation d’alcool – et aident ainsi à lutter contre le nouveau coronavirus.

Site Web source: El Pais