NEW DELHI: L’ancien officier de l’IPS Annamalai Kuppusamy qui a rejoint le Bharatiya Janata Party (BJP) mardi en présence du secrétaire général national P Muralidhar Rao et du président du BJP du Tamil Nadu L Murugan a déclaré qu’il « travaillerait comme un fidèle soldat du parti et prendre le mouvement national en avant au Tamil Nadu. »

Originaire du Tamil Nadu, Kuppusamy a passé 10 ans au Karnataka. Il a démissionné du service de police en 2019. Exactement un an après avoir démissionné, Annamalai avait annoncé qu’il entrerait en politique au Tamil Nadu.

Des sources du BJP ont déclaré à ET que le BJP avait l’intention de l’utiliser pour renforcer l’aile jeunesse du parti dans les cinq États du sud.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était vu promettre un poste, Annamalai a toutefois déclaré que « le BJP ne fonctionne pas comme ça, et il ferait tout le travail que le parti lui donnerait ».

« Je vais travailler pour effacer l’idée fausse autour du BJP dans le TN », a-t-il déclaré, faisant l’éloge du Premier ministre Narendra Modi pour ses origines simples. « Lui et de nombreux autres dirigeants du parti ont des qualités telles que la connaissance, l’intrépidité et le courage qu’un roi idéal devrait avoir, comme expliqué dans le Thirukkural », a-t-il déclaré.

Populairement connu sous le nom de «singham du Karnataka», Annamalai, originaire de Karur, a été amené dans le giron du parti par le secrétaire de l’organisation nationale BL Santhosh, a appris ET. Rao, tout en l’intronisant officiellement, a déclaré qu’il serait un atout pour le parti.

Annamalai fait partie des nombreux candidats de haut niveau du Tamil Nadu que le parti courtise depuis quelques mois. Selon des sources du parti, le BJP qui a combattu les élections avec l’AIADMK en 2019 et fait face à un effondrement électoral, veut étendre sa portée en soulevant des questions telles que l’importance des divinités hindoues dans la culture tamoule et le nationalisme. Les hauts dirigeants du BJP ont cependant déclaré qu’il ne faisait aucun doute que le parti ferait de son mieux pour proposer une alliance unie avec l’AIADMK, avec d’autres petits partis, y compris Rajnikanth et se concentrer sur « une banque de vote hindoue consolidée comprenant les principales castes » pour contrer le DMK. .

« Le seul défi est de voir si un AIADMK uni est possible après que Sasikala soit sorti de prison, et avec TTV Dinakaran. Mais il y a beaucoup de temps pour planifier les scrutins », a déclaré un fonctionnaire du parti, niant qu’il y ait eu un problème entre les deux parties.

Au cours des deux dernières années, environ sept dirigeants des partis dravidiens ont rejoint le BJP. Les experts ont cependant déclaré que par rapport à d’autres États, les tentatives du BJP dans le TN de braconner les dirigeants des autres partis ont eu un succès limité. Ancien ministre de l’AIADMK Nainar Nagendran et ancien vice-président de l’Assemblée et ancien député de la DMK, V.P. Duraisamy fait partie de ceux qui ont changé de loyauté envers le BJP. Un député du DMK en exercice, K Selvam, avait récemment rencontré le président du BJP, JP Nadda, et avait félicité le Premier ministre Modi, après quoi il avait été renvoyé du DMK.

Le président du BJP Tamil Nadu, L. Murugan, a déclaré à ET que le parti «était témoin d’une popularité massive au Tamil Nadu à cause du Premier ministre Narendra Modi et de sa gouvernance, c’est pourquoi les politiciens vétérans de Kanyakumari à Chennai veulent rejoindre le BJP».

Les experts politiques ont cependant déclaré que pour que le BJP améliore ses performances dans l’État, le parti devrait repenser sa « politique d’une nation, d’une culture ». Selon C Lakshmanan, professeur à l’Institut d’études sur le développement de Madras, «l’idée de nationalisme promue par le BJP a souvent négligé le fait que l’Inde avait plusieurs cultures». « Ici, l’identité tamoule, le sentiment d’appartenance à ce qui est ici et à ce qui est le nôtre, est plus fort que toute autre émotion, en particulier le type de nationalisme promu par le BJP. Pas seulement ici, le sentiment anti-hindi se développe également dans d’autres États du Sud. comme le Karnataka, est donc la colère contre toute suprématie ou imposition à travers toute politique. »