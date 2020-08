Il y a eu un bouleversement avec l’UFC sur la carte de combat ESPN 8 samedi.

Plusieurs personnes connaissant les plans de la promotion ont confirmé à MMA Fighting qu’Alex Caceres fera désormais face au nouveau venu promotionnel Kevin Croom à l’UFC Vegas 8. Croom remplacera Giga Chikadze, qui a été contraint de se retirer pour des raisons non révélées, selon les responsables de l’UFC.

Caceres entre dans le combat avec deux victoires consécutives et trois sur quatre au milieu de sa première séquence de victoires en quatre ans. «Bruce Leroy» a remporté deux victoires consécutives sur Steven Peterson et, plus récemment à l’UFC 250, sur Chase Hooper.

Croom, un vétéran de 33 combats professionnels, fait ses débuts dans l’octogone sur une séquence de trois victoires consécutives. «The Hard Hitting Hillbilly» a remporté une victoire au premier tour contre Charles Bennett en août 2019 avant de commencer sa campagne 2020 avec des victoires à la décision sur Adil Benjilany au Bellator 239 et Anderson Hutchinson pour la promotion régionale du Missouri FAC plus tôt ce mois-ci. Le joueur de 33 ans a partagé la cage avec plusieurs combattants de l’UFC passés et présents, notamment lors d’un KO au premier tour lors des débuts professionnels de l’actuel champion intérimaire des poids légers Justin Gaethje en 2011.

UFC sur ESPN 8 est mis en vedette par un combat de poids lourd léger entre Anthony Smith et Aleksandar Rakic.