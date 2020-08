Environ 176000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis.

Bien que le nombre quotidien de nouveaux cas dans de nombreuses régions ait plafonné, les experts préviennent que nous pourrions voir un pic de nouvelles infections une fois que l’automne arrivera.

Un expert en maladies infectieuses a récemment répertorié cinq activités à éviter jusqu’à ce que nous puissions maîtriser le coronavirus.

Alors que les États-Unis luttent toujours pour garder le coronavirus à distance, les habitants de Wuhan, en Chine, et d’autres anciens points chauds du COVID-19 à travers le monde ont déjà commencé à retrouver une vie normale. Et bien que le coronavirus aux États-Unis ne grimpe pas au même degré qu’il l’était en juin et juillet, le nombre de nouveaux cas de coronavirus ne diminue pas non plus. Il y a aussi une crainte très réelle de voir un bond dans de nouveaux cas maintenant que les écoles rouvrent à travers le pays.

De plus, le Dr Anthony Fauci et d’autres médecins ont signalé que nous pourrions être dans un réveil brutal si nous ne pouvons pas réduire le nombre de nouveaux cas de coronavirus avant que la chute ne se produise. À ce stade, le temps plus froid et la prochaine saison de la grippe pourraient voir le nombre de nouveaux cas de coronavirus monter en flèche. Il y a quelques semaines, Fauci a spécifiquement déclaré que les États-Unis devaient ramener le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus en dessous de 10000.

« Vous regardez nos chiffres maintenant », a déclaré Fauci, « nous sommes en plein milieu de la première vague ici. Nous avons une flambée de cas. Les derniers avec 50-60 000 par jour avec 1 000 morts par jour. Nous devons réduire ces chiffres. Et si nous ne les réduisons pas, nous aurons une très mauvaise situation à l’automne. Parce que lorsque vous entrez à l’intérieur et que vous avez la complication de la grippe, nous allons devoir faire face à cela. «

Alors, comment réduire le nombre de nouveaux cas de coronavirus? Eh bien, ce qui est frustrant, c’est que cela serait apparemment facile si les gens respectaient les consignes de sécurité de base telles que l’éloignement social, le port de masques et le lavage fréquent des mains. De plus, il y a certaines activités que les gens seraient bien avisés d’éviter complètement, une liste qui comprend les bars et les restaurants bondés.

À ce sujet, Debra Goff, spécialiste des maladies infectieuses, a récemment présenté cinq activités que les gens devraient éviter pendant que la pandémie de coronavirus fait rage. Et si une grande partie de la liste semble évidente, un rapide coup d’œil aux nouvelles révèle que certaines personnes ont besoin de rappels cohérents pour faire preuve de prudence.

La liste de Goff des cinq activités à éviter (via MSN) se lit comme suit:

Croisières

Grands rassemblements intérieurs

Dîner chez un ami

Théâtres

Transport public

Aux points 2 et 3, des études ont montré que les rassemblements en salle – même les petits événements comme les dîners et les anniversaires avec des membres de la famille – ont été responsables d’un certain nombre d’événements de diffusion. Cela est principalement dû au fait que les personnes présentes lors de rassemblements en salle sont moins susceptibles de porter des masques et ne sont pas enclines à adhérer aux directives de distanciation sociale.

Soit dit en passant, le Dr Fauci a publié il y a quelques semaines une liste similaire d’activités qu’il recommanderait au public de ne pas participer, une liste qui comprend la fréquentation des bars et des restaurants, les voyages en avion, aller au gymnase et partager la nourriture.

