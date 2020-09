Jose Mourinho et Gareth Bale avaient toujours semblé être le lien de football qui était destiné à ne jamais se produire. Une fois au Real Madrid, et pendant deux étés successifs à Manchester United, Mourinho a tenté sans succès d’ajouter l’ailier gallois à son équipe.

À bien des égards, Bale était et est toujours un joueur classique de Mourinho. Il est athlétique, imposant physiquement, a du rythme, une qualité incontestable et sait gagner. Il était une étoile montante lorsque Mourinho a tenté pour la première fois de le signer pour le Real en 2012 et un artiste de classe mondiale éprouvé lorsque les Portugais l’ont identifié comme ayant la mentalité gagnante qu’il était si désespéré d’injecter dans son équipe United en 2016 et 2017.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

À chaque fois, les stars ne se sont pas suffisamment alignées pour qu’un accord se concrétise, mais la longue attente de Mourinho est enfin terminée, avec la confirmation que Tottenham Hotspur a re-signé le joueur qu’ils ont vendu à Madrid pour un prix record du monde de 85,3 £. millions en août 2013. Et maintenant que les deux hommes sont prêts à travailler ensemble aux Spurs, le timing ne pourrait pas être meilleur pour eux deux.

Bale avait besoin d’être sauvé de son existence de plus en plus infructueuse dans la capitale espagnole, où il était tombé si loin de la scène sous l’entraîneur Zinedine Zidane qu’il n’a pas réussi à gagner un siège dans l’avion pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester. Ville à l’Etihad le mois dernier. Cette omission de l’équipe n’était pas un incident isolé, mais c’était la confirmation pour Bale, s’il en avait besoin, qu’il devait s’éloigner de Madrid.

2 Liés

Le fait que son nouveau club arrive à son ancien club est parfait pour Bale, avec des sources proches du joueur disant à ESPN qu’il accorde une valeur significative à la familiarité et à la capacité de se sentir désiré, chez lui, entre amis, où qu’il joue. Les proches de Bale au sein de l’équipe du Pays de Galles soulignent son enthousiasme lorsqu’il se présente au service international et comment il n’a jamais caché l’importance qu’il attache à représenter son pays. Le Pays de Galles a été en quelque sorte un refuge lorsque les temps ont été durs au Real.

Être à nouveau avec des visages familiers est un facteur majeur dans sa décision de retourner au club où il s’est fait connaître. Jouer pour Mourinho, un entraîneur qui a toujours clairement exprimé son admiration pour Bale, est un autre élément clé dans sa décision de choisir les Spurs plutôt que l’option alternative d’attendre que United mette une offre sur la table.

Après sept ans avec le Real Madrid, Gareth Bale est de retour à Tottenham. .

Mais ne soyez pas dupe en pensant que Bale n’avait d’yeux que pour Tottenham. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il était attiré par la perspective de jouer pour United – il a refusé de déménager à Old Trafford en quittant Southampton pour les Spurs en 2007 ainsi que de rejeter United en faveur de Madrid six ans plus tard – mais on l’a dit il n’était qu’un remplaçant dans le cas où ils ne signaient pas Jadon Sancho du Borussia Dortmund, le joueur de 31 ans a plutôt choisi de profiter de l’offre garantie de football en équipe première aux Spurs. Mais si United avait pu conclure un accord immédiatement, des sources ont déclaré que Bale aurait été tenté de se rendre à Manchester plutôt que de retourner aux Spurs.

Comme rapporté par ESPN, il y a ceux du Real qui ont essayé d’avertir Mourinho d’un déménagement pour Bale, les anciens associés du manager des Spurs au Bernabeu indiquant clairement qu’ils doutaient de la capacité du joueur à retrouver sa meilleure forme après deux saisons décevantes en Madrid depuis avoir marqué deux fois lors de la victoire finale de la Ligue des champions 2018 contre Liverpool. Real pense que les blessures de Bale l’ont rattrapé, mais Mourinho est convaincu qu’un retour dans le nord de Londres revitalisera le joueur et apportera également une expérience de gros match indispensable à son équipe.

Mourinho veut que Bale ajoute des buts et une menace offensive, mais il accorde également une grande valeur à sa capacité à inspirer ses nouveaux coéquipiers et à aiguiser le désir d’une équipe qui, selon l’ancien manager de Chelsea, Real and United, manque de motivation et de désir de remporter les honneurs majeurs. . Bale a cette faim en abondance et il veut également faire partie d’une équipe des Spurs qui réalise son potentiel en remportant le premier trophée du club depuis la Coupe EFL en 2007-08.

Jouer gratuitement! Assurez-vous de revenir chaque semaine pour faire de nouveaux choix. Faites vos choix

Et l’importance d’être en forme et en forme lorsque le Pays de Galles participera à l’Euro 2020 retardé l’été prochain est une autre raison pour laquelle Bale a choisi de retourner en Premier League, bien qu’il lui reste deux ans à courir avec son contrat à Madrid. Le manager du Pays de Galles, Ryan Giggs, a clairement indiqué à Bale et à Aaron Ramsey, qui n’a commencé que 11 matchs de Serie A pour la Juventus la saison dernière, qu’il voulait qu’ils jouent au football régulier en équipe première cette saison et, en signant pour les Spurs, Bale s’est donné. une bien plus grande chance de le faire que s’il était resté à Madrid.

Mourinho a donné cette opportunité à Bale, mais il s’agit d’un geste par lequel le joueur et le manager peuvent s’entraider. Si l’alliance tant attendue Mourinho-Bale est un succès, ce ne sera qu’une bonne nouvelle pour Tottenham. Mais le temps nous dira si leur alliance est arrivée trop tard pour que les deux hommes réalisent ce qu’ils veulent vraiment du déménagement.