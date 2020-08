Banco Santander, par l’intermédiaire de Santander Universidades et en collaboration avec le Secrétariat à l’innovation, la science et la technologie du Mexique (SICyT), accordera des bourses à 1 000 étudiants universitaires et entrepreneurs dans le cadre du programme «Santander-SICyT Jalisco Scholarship».

Comme expliqué par Banco Santander, l’objectif du programme est de contribuer au développement des compétences interpersonnelles et entrepreneuriales des étudiants, des diplômés et des entrepreneurs, grâce à l’accès à des cours en ligne créés en collaboration avec l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), l’Association National des universités et établissements d’enseignement supérieur (ANUIES), la Fundación Educación Superior-Empresa AC (FESE) et TrepCamp.

«C’est un programme enseigné par des experts de haut niveau qui nous aidera à former les chefs d’entreprise et innovants dont nous avons besoin pour transformer nos entreprises et notre société», a déclaré Alfonso Pompa Padilla, chef du SICyT, et a souligné que son contenu est très complète et attractive, et pourra contribuer à l’épanouissement personnel et professionnel des jeunes bénéficiaires.

Pour sa part, Arturo Cherbowski Lask, directeur exécutif de Santander Universidades et directeur général d’Universia México, a déclaré que «dans ces moments d’incertitude et de changements constants, il est essentiel que les jeunes soient prêts à faire face aux défis qui se posent maintenant et à l’avenir. , c’est pourquoi de Santander, notre engagement à promouvoir la formation et l’esprit d’entreprise a été renforcé et nous sommes sûrs qu’avec ce programme, nous pourrons profiter non seulement aux jeunes qui en font partie, mais aussi à la société dans laquelle ils se trouvent. » .

Le programme s’adresse à la communauté universitaire et entrepreneuriale de Jalisco, qui répond à l’un des profils suivants:

Être des étudiants universitaires intéressés par le renforcement de leurs compétences numériques, de communication, de leadership et d’entrepreneuriat qui ont plus de 30% des crédits de leurs études supérieures dans n’importe quel domaine d’études aux niveaux du premier cycle, des cycles supérieurs et du doctorat, ou les récents diplômés avec un maximum deux ans après la fin de leurs études Être des entrepreneurs de plus de vingt ans et sans limite d’âge résidant dans l’État de Jalisco et ayant une idée ou un projet en phase initiale qui aborde tout problème des Objectifs de Développement Durable (ODD) de ONU.

Banco Santander a expliqué qu’il est considéré comme une série de cinq cours qui permettront aux participants de connaître leur propre profil et leurs forces pour tirer le meilleur parti de leurs compétences, ainsi que de pouvoir se former aux compétences dans lesquelles ils ont des domaines d’opportunité, divisés en trois phases de formation:

Accompagnement d’une formation de base pour le développement de soft skills; Formation ciblée pour appliquer les principales méthodologies et outils pour développer un business plan réussi; Formation pour connaître les méthodologies entrepreneuriales les plus importantes pour le développement d’une startup et devenir un entrepreneur à fort impact Les étudiants qui terminent avec succès les cours recevront un certificat ayant une valeur curriculaire.

Les personnes intéressées à participer au programme peuvent s’inscrire jusqu’au 20 septembre 2020 via le site: www.santanderx.com dans l’appel « Bourses Santander-SICyT Jalisco ».

Il faut rappeler que Banco Santander maintient un engagement ferme en faveur de l’enseignement supérieur, avec plus de 1 800 millions d’euros alloués à des initiatives académiques depuis 2002 via les universités de Santander et plus de 430 000 bourses et aides universitaires accordées depuis 2005.

