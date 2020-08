Après les premières images publiées il y a quelques jours, Netflix a présenté le premier trailer ainsi qu’une première affiche de‘La baby-sitter: Killer Queen’, une suite de la comédie d’horreur à succès de 2017 que le service de streaming fera ses débuts le 10 septembre. La bande-annonce et l’affiche sont disponibles ci-dessous.

Réalisé à nouveau par McG (‘Terminator Salvation’) à partir d’un scénario de Dan Lagana, deux ans après avoir vaincu la secte satanique dirigée par Bee, sa nounou, Cole tente d’oublier le passé et de se concentrer sur sa survie au lycée. Mais lorsque les anciens ennemis reviendront de façon inattendue, il devra à nouveau déjouer les forces du mal.

Le casting de la suite comprend à nouveau Judah Lewis (‘The Christmas Chronicles’), Robbie Amell (‘Upload’), Hana Mae Lee (‘Pitch Perfect 3’), Bella Thorne (‘Infamous’), Emily Alyn Lind (‘ Doctor Sleep ‘), Andrew Bachelor (‘ Coffee & Kareem ‘), Ken Marino (‘ The Sleepover ‘), Leslie Bibb (‘ Tag ‘), Carl McDowell (‘ Rim of the World ‘) et Chris Wylde, avec le nouvel ajout par Jenna Ortega («Elena d’Avalor»).

