Bankia accordera quelque 7,4 millions d’euros à divers projets d’action sociale dans toute l’Espagne en 2020, apportant un soutien à plus de 800 ONG, selon les données fournies par la banque elle-même.

Ce montant approuvé pour l’exercice 2020 est en ligne avec celui de l’année dernière. La part correspondant aux appels sociaux et aux 11 fondations d’origine de Bankia est passée à 4,42 millions d’euros.

Plus précisément, Bankia et la Fondation Montemadrid, la Fondation Bancaja, la Fondation Caixa Castelló, la Fondation Avila, la Fondation Caja Segovia, la Fondation Caja Rioja, la Fondation La Caja de Canarias, la Fondation Iluro en Catalogne, la Fondation CajaGranada, la Fondation Cajamurcia et la Fondation Sa Nostra dans les îles Baléares ont offert soutien à plus de 400 projets qui bénéficieront à un demi-million de personnes.

L’engagement social de Bankia se concentre sur cinq axes prioritaires d’action sociale, tels que l’emploi et la formation, le logement, le développement local et rural, le handicap et l’environnement.

La banque a indiqué qu’elle concentre son investissement social dans ces domaines et maintient son engagement sociétal par l’implication de toute sa structure et de ses professionnels.

Par exemple, les employés de banque soutiennent les initiatives des entités sociales basées sur l’atteinte des objectifs commerciaux du réseau d’agences, à travers le programme «Red Solidaria».

La politique de gestion responsable se caractérise par sa capillarité et sa proximité dans la relation entre l’activité sociale de la banque et l’atteinte des objectifs de l’entité.

De Bankia, ils ont souligné que l’entité contribue en priorité à cinq des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies: action pour le climat (ODD 13), travail décent et croissance économique (ODD 8), éducation de qualité ( ODD 4), Villes et communautés durables (ODD 11) et ODD 17, transversaux à tous, des alliances pour atteindre les objectifs.

en relation