Un appel à Barack Obama d’un petit groupe de joueurs, dont le président de la NBAPA, Chris Paul, et la superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, a aidé à convaincre les joueurs de la NBA de mettre fin à leur grève à la suite de la fusillade de Jacob Blake par la police et de revenir sur le terrain pour terminer les séries éliminatoires. .

La saison était en jeu lorsque James et Paul se sont entretenus avec Obama après une réunion tendue entre les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants syndicaux mercredi soir après la décision des joueurs de Milwaukee Bucks de refuser de saisir le tribunal et les joueurs des équipes suivantes les rejoignant. Après aucun match les mercredi, jeudi et vendredi, la ligue reviendra jouer samedi malgré une faction de joueurs privilégiant la sortie de la bulle et la fin de la saison.

Les joueurs de Bucks ont pris une action collective inspirée lorsqu’ils ont décidé de ne pas jouer pour protester contre la fusillade de Blake par la police. Blake, un homme noir, a été abattu par la police à sept reprises devant ses enfants à Kenosha, dans le Wisconsin, à seulement 56 km de l’arène des Bucks. Plusieurs joueurs de la NBA avaient fait allusion à une frappe potentielle – y compris George Hill de Milwaukee, qui a déclaré que « nous n’aurions même pas dû venir dans ce foutu endroit, pour être honnête » un jour plus tôt – mais le mouvement aurait tout de même été une surprise pour le reste du monde. la Ligue. L’intention des Bucks était de déclarer forfait et d’accepter une défaite dans le cinquième match de leur série contre les Orlando Magic, selon Chris Haynes de Yahoo! Des sports.

Au lieu de cela, le Magic a refusé d’accepter la victoire et les joueurs des quatre autres équipes prévues pour jouer mercredi soir – Oklahoma City Thunder vs Houston Rockets et les Lakers vs Portland Trail Blazers – ont décidé de frapper en solidarité avec les Bucks.

Les joueurs de la NBA se sont ensuite réunis pour une réunion houleuse mercredi soir qui comprenait également le patron du syndicat Michele Roberts et des entraîneurs. Il y aurait eu une certaine dynamique parmi un certain groupe de joueurs pour s’éloigner de la saison afin de faire pression sur les propriétaires de la NBA pour qu’ils prennent des mesures politiques significatives pour mettre fin à la brutalité policière et à l’utilisation disproportionnée de la force meurtrière par les flics contre les hommes et les femmes noirs.

Roberts aurait aidé à expliquer combien d’argent pourrait être perdu pour les joueurs de la NBA s’ils partaient. À un moment donné de la réunion, James et les Lakers se seraient levés et seraient partis avec un vote apparent mais non officiel pour mettre fin à la saison. Les Clippers les ont suivis. À ce stade, on ne savait pas si la saison était réellement terminée.

Sources: Udonis Haslem de Miami a pris la parole et a essentiellement dit à tout le monde dans la salle que – sans Lakers et Clippers, comment la saison se poursuivrait-elle? LeBron James est sorti. Le reste des Lakers et des Clippers sont sortis derrière lui. – Shams Charania (@ShamsCharania) 27 août 2020

Quelques heures plus tard, James et Paul ont parlé à Obama au téléphone. La saison étant apparemment en jeu, Obama a aidé à convaincre les joueurs de la NBA de revenir sur le terrain. Obama aurait conseillé aux joueurs de la NBA de jouer, selon Shams Charania de ..

Katie Hill, une porte-parole d’Obama, a fait la déclaration suivante à .:

«En tant que passionné de basket-ball, le président Obama parle régulièrement avec des joueurs et des officiels de la ligue. Lorsqu’on lui a demandé, il était heureux de donner des conseils mercredi soir à un petit groupe de joueurs de la NBA cherchant à tirer parti de leurs immenses plates-formes pour de bon après leur frappe courageuse et inspirante à la suite du tir de Jacob Blake. « «Ils ont discuté de la création d’un comité de justice sociale pour veiller à ce que les actions des joueurs et de la ligue cette semaine conduisent à un engagement soutenu et significatif dans la justice pénale et la réforme de la police.

Nous savons que les joueurs de Bucks ont pris le reste de la NBA au dépourvu lorsqu’ils ont décidé de refuser de jouer. Nous savons que certains joueurs ont eu un certain élan pour s’éloigner de la saison lors de la réunion suivante de mercredi soir. Nous savons que Roberts et d’autres ont aidé à contextualiser les dommages financiers que les joueurs pourraient subir s’ils mettaient fin à la saison. Et nous savons qu’Obama a exhorté les joueurs à retourner devant le tribunal et à former un comité pour aider leur ordre du jour.

La formation d’un comité pour accroître l’action de justice sociale est-elle aussi puissante que de s’éloigner de la saison et d’endommager les poches des propriétaires? Pas exactement. Mais pour que les joueurs de la NBA s’éloignent, il aurait fallu un front unifié. On a aussi l’impression que James aurait pu terminer la saison pour tout le monde s’il avait décidé de s’éloigner. Au lieu de cela, les matchs de la NBA se joueront ce week-end, sûrement avec des émotions mitigées dans le cœur de nombreux joueurs.

Les joueurs de la NBA ont pris une position incroyable pour frapper. Cela aurait été encore plus puissant s’ils s’en allaient complètement, mais cela aurait également été coûteux. Obama a aidé à les convaincre de revenir, ce qui a été critiqué par certains comme une tentative de briser une grève syndiquée. Bien sûr, ce fardeau ne devrait jamais incomber aux joueurs de la NBA en premier lieu.

Le basket NBA est maintenant de retour. La position puissante des joueurs de Bucks en faveur de la justice sociale ne sera pas oubliée, même si la grève des joueurs n’a duré que trois jours.