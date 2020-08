Roberto Bautista ne peut jamais être laissé pour mort sur un court de tennis. Le Castellón grandit face à l’adversité et l’a une fois de plus démontré en battant le numéro 3, Daniil Medvedev (1-6, 6-4 et 6-3). Il est déjà en demi-finale où Novak Djokovic l’attendra. Le Serbe a soumis l’Allemand Struff sur la voie rapide (6-3 et 6-1).

26/08/2020 à 23:57

CEST

.

L’Espagnol de Castellón n’a pas eu le choix dans le premier set et a dû changer de jeu et forcer le Russe à le faire aussi, pour inverser un match très serré.

Bautista est le marteau pylône de cette édition spéciale de «Cincy», qui se tient à New York en prélude à l’US Open en raison des changements de calendrier dus au coronavirus. Le retour de l’ATP montre un Bautista en forme et sérieux, capable de retourner à Khachanov mardi et de devenir un Medvedev parfait dès le départ.

À 1-6, l’Espagnol n’avait pas le choix et a commencé le deuxième set avec un 0-40 sur son service. Là, le Castellón a lancé son ordago, changeant son jeu avec des coups coupés et monte au filet. Les doutes à Medvedev sont apparus avec une première «pause» pour Bautista, mais le Russe a continué à un niveau élevé qui lui a permis de regagner le désavantage et même de prendre de l’avance. Dans l’échange, les Espagnols ont toujours répondu, avec trois matchs de suite pour aller au troisième set.

Avec les deux joueurs à la limite et perdant leur service, Bautista a réussi à confirmer sa pause et à aller en faveur du tableau de bord dans un set sans filet, où il a porté le coup final dans le sixième match (4-2). Avec tout, Bautista avait besoin de trois balles de match et en a sauvé deux de la « pause » en service pour éliminer le champion actuel.

Lors du tirage au sort du double, le duo formé par De Miñaur et Pablo Carreño a battu le Néerlandais Koolhof et le Croate Mektic (7-5, 6-7 et 10-7) pour se faufiler en demi-finale.