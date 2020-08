BBVA a créé une méthode d’action agile en cas de catastrophe naturelle, telle qu’une inondation, un incendie, etc.

Plus de 20 services bancaires, coordonnés par le pôle Business Responsable de BBVA en Espagne, agissent de manière coordonnée pour lancer, en moins de 24 heures, des lignes d’actions spécifiques ou des produits spécifiques pour les personnes concernées.

Le système a déjà été testé, par exemple, dans l’incendie qui a dévasté une grande partie de la zone supérieure de l’île de Grande Canarie, ou avec la tempête Gloria, qui a touché l’est espagnol et la Catalogne au début de l’année.

«Lorsqu’une catastrophe naturelle ou une catastrophe survient, l’objectif est d’agir rapidement pour pouvoir apporter des réponses aux personnes impliquées, en mettant en place les lignes d’action nécessaires dans chaque cas», a expliqué Teresa Madrigal, directrice des affaires responsables chez BBVA En Espagne. En ce sens, explique-t-il, «les besoins spécifiques sont évalués avec toutes les équipes impliquées, qui répondent dans les 24 heures pour activer les protocoles qui ont été déterminés».

Dans le but de mettre en place des canaux d’aide rapides, BBVA propose des financements aux particuliers et aux PME et indépendants concernés. Dans les deux cas, les prêts ont des conditions spéciales et peuvent être demandés par les clients et les non-clients, afin de les aider dans les premiers instants après l’événement.

Dans le cas des familles, il s’agit de prêts sans intérêt, tandis que pour les PME et les indépendants, le financement est fourni à des conditions préférentielles, afin qu’elles puissent rebâtir leur activité et revenir à la normale le plus rapidement possible.

Par ailleurs, pour les clients de BBVA Seguros, un canal de service téléphonique spécifique et préférentiel est mis en place, complété par une attention personnalisée qu’ils peuvent solliciter dans les bureaux BBVA les plus proches des personnes concernées. Un autre outil qui est activé pour les assurés dans la zone spécifique est un système de messagerie, qui sert d’alerte ou d’avertissement avant un événement; ou après pour mettre toutes les informations de contact à portée de main.

À l’occasion, BBVA collabore également avec des organisations à but non lucratif et lance des campagnes de collecte de fonds via Bizum pour collecter des fonds et ainsi aider les victimes.

