D’autres volets de la transformation de Bensons for Beds comprennent le lancement d’une nouvelle plateforme Web, ainsi que des nouveaux matelas prêts à l’emploi Rollo by Slumberland.// Bensons for Beds s’associe à la personnalité de la télévision Stacey Solomon // Le partenariat fait partie de Schéma de transformation de Bensons for Beds

Bensons for Beds a intensifié son programme de transformation en s’associant à la personnalité de la télévision Stacey Solomon et en lançant une gamme de matelas enroulés durables.

Solomon est le premier ambassadeur majeur de la marque pour le détaillant de literie, et le rejoint après que Bensons for Beds ait obtenu un soutien financier de 25 millions de livres sterling via un accord de restructuration en juin.

Une partie de la transformation comprend le lancement d’une nouvelle plate-forme Web, ainsi que les nouveaux matelas prêts à l’emploi Rollo by Slumberland.

Pendant ce temps, en juillet, Bensons for Beds a renforcé son équipe de direction avec un certain nombre de nouvelles nominations.

LIRE LA SUITE: Bensons for Beds accueille une nouvelle chaire pour renforcer son leadership

Cela comprenait la nomination du directeur général Mark Jackson aux côtés du conseiller de longue date Chris Howell en tant que président.

Bensons for Beds a également nommé Joe Wykes en tant que nouveau chef de l’exploitation.

La nouvelle équipe met actuellement en œuvre le plan de transformation de Bensons car elle cherche à se positionner comme une entreprise «recentrée et résiliente».

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette