L’industrie de l’alcool a déployé un nouvel ensemble de stratégies de marketing pour s’assurer qu’elle ne perdra plus de profit alors que la pandémie COVID-19 continue de tenir le monde sous son emprise. Cibler les enfants et exploiter la crise des coronavirus pour promouvoir la consommation d’alcool sont des stratégies fondamentales.

Movendi international a précédemment rapporté comment l’industrie de l’alcool utilisait dès le début la pandémie pour promouvoir et normaliser la consommation d’alcool. Alors que la pandémie se poursuit et que la plupart des gens restent largement confinés à leur maison, les modes de vie et les comportements changent encore plus.

L’Organisation mondiale de la santé a recommandé de limiter l’accès à l’alcool pendant la pandémie et le verrouillage pour de nombreuses raisons. Cela inclut les menaces de distanciation physique car l’alcool est généralement consommé lors de rassemblements, les effets négatifs de l’alcool sur le système immunitaire et le lourd fardeau de l’alcool sur le système de santé et les services d’urgence en raison des accidents, blessures et maladies liés à l’alcool.

Une grande partie des ventes d’alcool dans le commerce, comme dans les restaurants, bars, pubs et clubs, continuent de baisser, car de nombreux établissements restent fermés ou soumis à des restrictions strictes. Par conséquent, Big Alcohol conçoit de nouvelles façons de garder les gens à consommer de l’alcool, par exemple par le biais de stratégies de commerce électronique et de marketing sur les réseaux sociaux.

Événements virtuels

Big Alcohol utilise des événements virtuels pour promouvoir les marques et s’assurer que les gens consomment de l’alcool malgré la crise de santé publique actuelle. Un exemple est le «festival virtuel de la bière» d’AB InBev pour marquer la Journée internationale de la bière. AB InBev a utilisé plusieurs canaux de médias sociaux, notamment Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, ainsi qu’un site Web dédié pour commercialiser cet événement et promouvoir la consommation d’alcool.

L’événement ciblait peut-être la population plus jeune qui est ratée par le marketing médiatique traditionnel, comme à la télévision. Les jeunes utilisent davantage les médias sociaux et l’événement visait à attirer les utilisateurs des médias sociaux.

Marketing d’influence

Alors que le marketing d’influence a pris un coup au début de la pandémie parce que ce type de marketing repose sur les modes de vie, Big Alcohol a trouvé un moyen d’utiliser le marketing de style de vie pendant la crise actuelle du COVID-19 pour promouvoir l’alcool par le biais du marketing d’influence.

La marque de tequila Jose Cuervo a lancé une série hebdomadaire sur YouTube intitulée « Qui fait des marges? ». La série d’événements en ligne met les célébrités derrière le bar et leur demande de partager, de préparer et de consommer leurs margaritas personnalisées (qui, par coïncidence, incluent toujours la tequila Jose Curevo). Lors de la fête virtuelle, les célébrités interagissent avec les fans car elles ne veulent pas consommer leur tequila seules et les téléspectateurs de la chaîne YouTube de Jose Cuervo peuvent apprendre les recettes spéciales de margarita et gagner des prix. Jusqu’à présent, T-Pain, Ilana Glazer, Lil Dicky et Keke Palmer ont figuré dans le coup marketing en se moquant du slogan de l’industrie de l’alcool de consommer «de manière responsable» et en ciblant clairement la jeune génération.

Jose Cuervo saute sur la tendance selon laquelle les consommateurs aiment regarder des vidéos de cuisine et de mixologie tout en préparant des cocktails à la maison.

L’intégration avec Discord permet à la marque de faciliter les conversations communautaires, un geste pour aider à faire de l’heure de l’apéritif virtuel plus un événement en personne. En révélant l’hébergeur chaque semaine sur les réseaux sociaux, la marque tente de booster ses followers sur plusieurs semaines.

Ce format vise à stimuler le désir des marques de se connecter avec les consommateurs confinés à domicile pendant la pandémie. À cette fin, Jose Cuervo exploite de multiples opportunités d’engagement interactives divertissantes, comme relever différents défis, et l’encouragement à revenir semaine après semaine pour voir une nouvelle célébrité.

Ramification

Pour maintenir l’image de marque et la fidélité des gens à la marque, l’industrie de l’alcool a commencé à se diversifier pour utiliser d’autres marchandises.

Capitalisant sur l’accélération des tendances d’achat en ligne pendant la pandémie, Bud Light – un produit AB InBev – a lancé une «ligne streetwear unisexe en édition limitée inspirée de l’été, des enfances du Midwest et de la culture américaine» en partenariat avec Darryl Brown de Midwest Kids Clothing. La collection a été promue avec le hashtag #MIDWESTBREWED.

La stratégie d’investissement dans le marketing de marchandise n’est pas seulement de promouvoir l’image de marque et la fidélité à la marque; il s’agit également de la marchandise donnant à Big Alcohol un aperçu plus approfondi de sa base de consommateurs, ce qui peut être utilisé pour affiner le marketing et augmenter la consommation de la marque à l’avenir.

«Aider» les bars et pubs locaux

Une autre stratégie de Big Alcohol est de promouvoir leurs marques sous prétexte d ‘«aider» les entreprises locales. Par exemple, AB InBev a collaboré avec Tigor Pistol, une plate-forme de publicité sociale locale aux États-Unis. L’objectif était d’amener plus de personnes à se rendre dans les bars et restaurants partenaires locaux.

Ce partenariat ne consiste cependant pas tant à «aider» les bars et pubs locaux qu’à promouvoir les ventes de produits AB InBev dans le réseau mondial de bars et de pubs du géant de la bière.

Cette initiative vise également à créer des liens personnels avec les gens grâce à des activations locales – une priorité claire de l’industrie de l’alcool. Les détaillants, les restaurants et les bars qui vendent les produits AB InBev utilisent la nouvelle plate-forme pour générer des publicités à partir de leur propre page Facebook afin d’aider les populations locales à se rendre sur leurs sites.

L’industrie de l’alcool cible les enfants

Selon une nouvelle étude de l’Autorité des normes de publicité (ASA), les marques d’alcool, de jeux d’argent et de malbouffe ciblent leur publicité sur des canaux destinés aux enfants. La Advertising Standards Authority est l’organisme d’autorégulation de l’industrie de la publicité au Royaume-Uni, financé par l’industrie. Néanmoins, l’ASA a publié un nouveau rapport résumant la dernière surveillance de la publicité en ligne pour lutter contre les publicités soumises à une limite d’âge qui apparaissent dans les médias pour enfants.

Sur une période de trois mois, le rapport montre que l’ASA a identifié que 159 publicités soumises à une limite d’âge ont enfreint les règles de publicité lors de son premier de quatre exercices de surveillance. Les marques de jeux d’argent étaient un grand contrevenant, avec 70 promotions de paris différentes trouvées sur huit sites Web entre avril et juin 2020. L’enquête a également révélé que dix publicités d’alcool différentes d’une marque étaient apparues sur un site Web ciblant les enfants.

Diageo exploite les tendances de recherche en ligne «comme des faucon»

En déployant une grande équipe de spécialistes du marketing numérique pour suivre de près ce sur quoi les consommateurs discutent ou recherchent en ligne, Diageo a compris dès le début du verrouillage un grand intérêt pour la cuisson de desserts luxueux à la maison. Diageo a utilisé cette idée pour promouvoir la liqueur Baileys comme ingrédient dans les puddings.

Diageo a fourni une foule de conseils de recettes en ligne. L’équipe de commerce électronique a connecté des liens de ces recettes aux détaillants afin que les clients puissent acheter tous les ingrédients de leur supermarché en un clic. Les ventes de Bailey au Royaume-Uni ont augmenté de 7,5% au cours de l’année, selon le Evening Standard.

Une stratégie similaire a été employée dans le secteur des cocktails où Diageo s’est assuré de proposer également une multitude de recettes et de conseils pour préparer les cocktails, amenant les clients à acheter les marques Diageo.

La stratégie de Diageo pour garder les gens accro à leurs produits illustre à quel point l’industrie de l’alcool est déjà dépendante du commerce électronique et des ventes en ligne. Par exemple, Diageo avait déjà des magasins Amazon proposant des conseils et des recettes pour ses différentes marques, qui servaient de bons outils marketing pour accrocher les consommateurs d’alcool enfermés assis à la maison avec du temps libre pour surfer, acheter et consommer de l’alcool.

Dans toute l’Europe, les ventes d’alcool ont chuté de 12% au cours de l’année écoulée, mais le Royaume-Uni n’a connu qu’une baisse de 4% et certaines marques de spiritueux ont explosé en raison de la surveillance des consommateurs et des dépenses marketing de Diageo à la Big Brother.

