Bill et Ted font face à la revue musicale

Dirigé par: Dean Parisot

Écrit par: Chris Matheson et Ed Solomon

Avec:

Keanu Reeves – Ted

Alex Winter – Facture

Tissage Samara – Thea Preston

William Sadler – Mort

Brigette Lundy-Paine – Billie Logan

Kristen Schaal – Kelly

Holland Taylor – Le grand chef

Erinn Hayes – Elizabeth

Jayma Mays – Joanna

Anthony Carrigan – Dennis Caleb McCoy

Jillian Bell – Dr Taylor Wood

Kid Cudi – Kid Cudi

Beck Bennett – Diacre Logan

Hal Landon Jr. – Capitaine Jonathan Logan

Amy Stoch – Missy

Durée: 88 minutes

Classé PG-13 pour certaines langues

Cela fait vraiment 29 ans que nous avons vu Bill S. Preston Esq pour la dernière fois. & Ted «Theodore» Logan dans une aventure en direct. C’est fou de penser à ce fait. Mais en effet, c’était en 1991 la dernière fois que nous avons vu les Wyld Stallyns en action dans Bill & Ted’s Bogus Journey. Cette étrange et merveilleuse suite du film un peu moins étrange mais non moins merveilleux de 1989 L’excellente aventure de Bill & Ted n’a peut-être pas été livrée au box-office, mais tout comme son prédécesseur, elle a touché une corde sensible chez de nombreux cinéphiles.

Beaucoup de choses se sont passées depuis. Nous sommes au 21e siècle maintenant, Keanu Reeves est devenu John Wick, Alex Winter réalise maintenant des documentaires et George Carlin nous a malheureusement quittés. Mais le désir de Bill & Ted ne s’est jamais vraiment évanoui. Reeves et Winter ont toujours voulu revenir aux rôles qui les ont rendus célèbres et ils l’ont enfin fait. Bill & Ted Face the Music est arrivé dans des salles limitées, ainsi que dans le numérique et à la demande, ce qui nous donne une chance pour un autre voyage dans le temps et l’espace avec nos rockers idiots préférés.

Le film perd peu de temps à nous mettre au courant des 30 dernières années. Au lieu d’unir leur monde avec «ceux qui rock», les Wyld Stallions se sont effondrés et leur musique est de plus en plus tombée dans l’oreille d’un sourd. En conséquence, Bill et Ted sont coincés dans un mouvement perpétuel alors qu’ils essaient de plus en plus de créer cette chanson. Maintenant marié à la princesse Elizabeth (Hayes) et à la princesse Joanna (Mays) et avec deux enfants qui sont plus ou moins des copies conformes d’eux-mêmes à Billie (Lundy-Paine) et Thea (Weaving), Bill et Ted sont sur le point de se produire. au mariage du frère de Ted, Deacon (Bennett) et de l’ancienne belle-mère de Bill & Ted, Missy (Stoch).

Bien que leur musique ne frappe pas de grands accords pour quiconque en dehors de leurs filles, l’incapacité de Bill & Ted à faire cette excellente chanson commence à avoir des ramifications pour tout l’espace et le temps. Des personnes célèbres sortent de leur temps et vers d’autres dimensions. Kelly (Schaal), la fille de leur défunt ami Rufus, les emmène dans le futur où ils apprennent qu’ils n’ont que quelques heures pour faire la chanson. Ils doivent réfléchir vite – pas leur point fort – et décider de voyager vers leur propre avenir et de s’approprier la chanson après l’avoir écrite.

Cependant, l’avenir a ses propres plans et The Great Leader du 28ème siècle (Taylor) a une théorie alternative sur la façon dont Bill & Ted changera le monde. Ainsi, elle envoie un robot plutôt emo (Carrigan) pour s’occuper du duo tandis que les héros à la tête lunk vont sauter dans le temps – et leurs filles tout aussi spacieuses élaborent leur propre plan de voyage dans le temps afin d’aider leurs pères.

Avec Bill & Ted Face the Music, les créateurs de la franchise Chris Matheson et Ed Solomon ont conçu un scénario qui forme une sorte de pont thématique entre les premier et deuxième films. Il contient des éléments des deux films dans une sorte de remix de ce qui en a fait de tels classiques cultes. Il y a le voyage dans le temps et les personnages célèbres tirés à travers l’élément historique d’Excellente aventure, mélangés au style d’histoire délicieusement gonzo de Bogus Journey.

Ces deux films mélangent une intelligence subtile et une stupidité manifeste dans une égale mesure pour un mélange amusant, et Face the Music n’a pas peur de se frayer un chemin dans la même progression d’accords. Il y a beaucoup de choses qui semblent terriblement familières ici, mais le script sait jusqu’où jouer l’hommage et quand prendre un virage à gauche pour éviter que les choses ne deviennent trop familières. Le film n’a pas peur d’être un lourd coup de nostalgie dans les veines, mais il porte également un désir admirable de voir l’histoire jusqu’à sa fin.

Bien sûr, Bill & Ted ne serait nulle part près de la franchise de films qu’elle est sans le casting, et ils tiennent tous incroyablement bien. Reeves a sans doute le plus changé au fil des ans; il est loin du Theodore Logan du début des années 90. Mais il capture toujours l’esprit de ce personnage, tandis que Winter se glisse facilement dans la peau de M. Preston, Esq. Comme vous vous en doutez, ils forment le cœur du film, errant aimablement à travers le plan mal conçu qu’ils ont concocté qui leur donne une chance d’interagir avec eux-mêmes. Reeves et Winter s’amusent également beaucoup avec ces futures versions, offrant de jolis gags épiques et des moments amusants.

Le reste de la distribution est également à la hauteur de la tâche de suivre le rythme. Les vedettes du film sont Lundy-Paine et Weaving, qui volent la vedette avec Billie et Thea. Lindy-Paine capture parfaitement les manières de Ted de Reeves, et Weaving est un délice, comme toujours, car elle canalise davantage l’esprit de Bill que ses choix d’acteur directs. Anthony Carrigan est un vrai délice en tant que Dennis, le robot avec une mission dans laquelle il n’est pas particulièrement doué. Et Sadler est un retour bienvenu en tant que Death, donnant l’impression qu’il n’a pas manqué un seul battement depuis qu’il est sorti du plateau de Bogus Journey.

Écoutez, si je suis franc, ce n’était en aucun cas une franchise qui avait besoin d’une troisième entrée et nous le savons tous. Les premiers films de Bill & Ted formaient une histoire complète et étaient fantastiques comme ils l’étaient. Mais je soutiens que cette année de toutes les années, nous avons besoin de ce film. Dean Parisot, en revenant à ses jours Galaxy Quest, trouve la bonne sensation de science-fiction, de cœur et d’humour pour que cela fonctionne. Face the Music capture l’optimisme débridé des deux films précédents, les faisant entrer dans l’ère actuelle d’une manière qui ne semble pas ringarde et datée.

Il y a des moments qui ne fonctionnent pas nécessairement aussi bien qu’ils le devraient, et il y a des mouvements d’intrigue qui semblent un peu trop fanatiques ou comme existants simplement pour réduire le temps d’attente à une longueur de fonction appropriée. Mais ici maintenant en 2020, nous avons besoin d’un film aussi pur que nous le méritions vraiment ou non. C’est un film qui veut divertir sans vergogne et espère unir le monde grâce à la puissance du rock le plus excellent. C’est le genre de film qui est arrivé juste au moment où nous en avons le plus besoin, et que ce soit un «film nécessaire» ou non (comme si un film était nécessaire), c’est un film que j’ai de la chance d’avoir cette année .

