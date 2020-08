Le MVP en titre de la Major League Soccer Carlos Vela a une blessure au ligament collatéral médial (MCL) de grade 2 au genou gauche et sera absent pour une durée indéterminée, a confirmé mardi l’entraîneur du LAFC Bob Bradley.

Le Mexicain Vela a été blessé près de l’heure lors de la défaite 2-0 du LAFC contre son rival de la ville, LA Galaxy, samedi dernier, lors de son premier match en MLS depuis le 9 mars, le joueur de 31 ans manquant le tournoi MLS is Back en Floride pour son compte personnel. les raisons.

«C’est un MCL de niveau 2», a expliqué Bradley lors d’une conférence de presse vidéo. «Cela se produit sur le jeu où il coupe à l’intérieur quelque part vers la 55e minute alors qu’il essaie de tirer. [Emiliano] Insua intensifie et pour que MCL s’ouvre un peu.

« C’est une blessure que l’on voit souvent dans le football et il ne reste plus qu’à l’évaluer semaine après semaine », a poursuivi l’ancien entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis. « Souvent, avec un MCL, le joueur est capable de commencer à courir tout droit assez rapidement, mais le délai est vraiment déterminé car il commence à couper et à frapper la balle quant au temps que cela prendra, donc nous n’avons pas de réponse sur cette. »

Vela sera absent pour le match du LAFC contre le Real Salt Lake mercredi alors que la saison régulière de la MLS se poursuit, bien que l’attaquant du pied gauche reste de bonne humeur.

« Oui, il est déçu, il aurait vraiment préféré être avec l’équipe à Orlando [at the MLS is Back Tournament], mais les circonstances avec sa famille sont venues en premier « , a déclaré Bradley. » Il était excité pour le match de l’autre jour, (mais) quand vous jouez votre premier match en cinq mois, ce n’est jamais facile et ensuite cela se termine par un MCL qui va le ralentir à nouveau.

« Mais Carlos est par nature un gars vraiment positif, quelqu’un qui vient juste tous les jours avec le sourire, toujours vraiment bon avec ses coéquipiers et même avec les nouvelles difficiles, c’est le même Carlos … »

Au camp Galaxy, l’ancien coéquipier des jeunes de Chivas, Javier « Chicharito » Hernandez, manquera le match de son équipe contre le Seattle Sounders FC, également mercredi.

L’attaquant de l’équipe nationale mexicaine devrait commencer à s’entraîner cette semaine et pourrait être prêt pour quelques minutes dans une semaine, selon l’entraîneur Guillermo Barros Schelotto.

« Je calcule ça entre demain [Tuesday] et le lendemain il s’entraînera sur le terrain [and] une semaine plus tard, il sera de retour « , a déclaré l’Argentin lundi. » Je ne pense pas qu’il sera prêt pour le week-end [game against San Jose Earthquakes] mais il rejoindra le groupe. «