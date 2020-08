Dans la deuxième partie d’un entretien avec la légende du tennis et analyste d’Eurosport Boris Becker, il nous donne son verdict sur les chevaux noirs pour faire une course à l’US Open et évaluer si Serena Williams peut remporter son insaisissable 24e titre majeur.

Comment voyez-vous le tournoi se dérouler pour Andy Murray?

BB: «De façon amusante, la longue pause aurait pu aider Andy Murray parce qu’elle lui a donné le temps de guérir. Il a subi une opération chirurgicale sérieuse qui allait lui prendre beaucoup de temps pour se remettre, il est revenu, a très bien joué, mais il faut du temps au reste du corps pour rattraper son retard. C’est le seul joueur qui a peut-être profité de la longue pause parce que je l’ai vu jouer quelques matchs et il a l’air en pleine forme. Le tennis revenait aussi – cela allait toujours être la clé pour lui – comment peut-il résister physiquement? Il a montré à lui-même et à tout le monde qu’il revenait.

Boris Becker insiste sur le fait que le vainqueur de l’US Open de cette année n’aura pas d’astérisque devant son nom

Avec quelques grands noms manquants, voyez-vous cela comme une opportunité pour un jeune joueur de sortir du peloton de poursuite pour remporter son premier Chelem?

BB: «J’espère vraiment que oui, je pense que c’est une réelle opportunité pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes canons aussi. Ils ont besoin de briller et c’est une réelle opportunité. Je me fiche qu’il n’y ait personne là-bas, je m’en fiche que ce soit une situation étrange. C’est toujours du tennis, et le court est toujours le court et les règles sont les mêmes. Il est temps maintenant pour les jeunes joueurs qu’ils soient prêts à prendre le relais et à dire au monde qu’ils sont prêts à prendre le relais.

Le tennis a-t-il besoin de nouveaux visages stimulants pour les grands titres?

BB: «Finalement, Roger, Rafa et Novak seront trop vieux et je veux que les jeunes joueurs défient les joueurs plus âgés alors qu’ils sont toujours au sommet. C’est le moment de le faire. Ces jeunes joueurs doivent le montrer maintenant, que ce soit Zverev, Tsitsipas. Il est temps pour eux d’aller en demi-finale – c’est ce que je recherche. »

Cet US Open est-il plus ouvert que les autres Majors?

BB: «Oui, très probablement. Même les meilleurs joueurs ont besoin de matchs. Certains des meilleurs joueurs comme Djokovic et les 10 autres meilleurs joueurs jouent cette semaine, mais ils n’ont toujours pas joué depuis longtemps et vous avez besoin de beaucoup de matchs pour vous remettre en forme, obtenir votre timing, obtenir votre confiance. Je pense qu’il y aura quelques bouleversements, peut-être que nous avons un gagnant surprise. J’espère que certains des plus jeunes joueurs perceront et iront loin. D’un autre côté, je vois toujours Djokovic comme le favori. Avoir quelqu’un établi, contre certains des plus jeunes joueurs, donne généralement de bons matchs.

Pensez-vous que Serena Williams est prête à remporter son 24e Grand Chelem à l’US Open de cette année?

BB: «Tout d’abord, je pense que c’est très honorable de jouer Serena. Six des 10 meilleures femmes ne jouent pas, ce que je ne comprends franchement pas. Chacun a ses propres problèmes, la santé et la sécurité ne devraient pas en être un car l’USTA l’a déjà garanti si vous suivez les règles. Serena est un leader du jeu, et un leader doit toujours intervenir et mener le peloton et je pense qu’elle le fait alors je lui souhaite bonne chance. Oui, elle est la préférée. Il faut lui laisser un peu de temps pour trouver sa forme, tout le monde sera un peu nerveux dès la première semaine. Mais une fois que vous commencez la deuxième semaine, vous savez que vous avez trois victoires à votre actif, vous vous sentez en confiance et vous vous sentez mieux. Mais les premiers matchs, hommes et femmes, les joueurs se sentiront plus fragiles.

