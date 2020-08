Celtics de Boston et Rapaces de Toronto ont inauguré les demi-finales de la Conférence des éliminatoires de la NBA 2020. La franchise dirigée par Brad Stevens a réussi à s’imposer sur l’équipe canadienne après un match très confortable du début à la fin pour eux: 112-94, mettant ainsi le 1-0 en leur faveur en l’ensemble de la cravate.

Les Celtics ont réussi à rester très sérieux tant en attaque qu’en défense. Depuis le début, Toronto était déjà mal à l’aise sur la piste. Un exemple de cela a été les trois fautes personnelles consécutives de Pascal Siakam, qui ont forcé Nick Nurse à le placer bien dans le deuxième quart-temps.

En tant que personnage individuel du parti, il convient de mentionner Jayson Tatum. L’attaquant de Boston a été nommé MVP du match après avoir obtenu 21 points, neuf rebonds, deux passes décisives et un tir 9-18 sur le terrain (50% TC). Kemba Walker a suivi de près la piste de son coéquipier avec 18 points et 10 passes décisives sur son compte personnel.

Marcus Smart avec 21 points et 5-9 en triples (55,6% T3), Daniel Theis (double-double de 13 points et 15 rebonds), et Jaylen Brown ajoutant 17 buts en 31 minutes, complètent la liste des bonnes performances de ceux du Massachusetts .

Du côté des Raptors, de nombreux joueurs n’ont pas eu leur meilleure journée loin de là, comme c’est le cas du Siakam précité (13 points en presque 34 minutes), Fred VanVleet (11 points, 3-16 en TC et 2-11 en T3) ou Marc Gasol (sept points et six rebonds). Le meilleur des récents champions, Kyle Lowry grâce à ses 17 points, six rebonds et huit passes décisives.