2020-08-30 20:30:05

Brian Austin Green «ne dirait jamais jamais» de sortir avec Megan Fox à nouveau.

Brian Austin Green «ne dirait jamais jamais» de sortir avec Megan Fox à nouveau.

La star de ‘Beverly Hills, 90210’ s’est séparée de l’actrice de ‘Transformers’ plus tôt cette année, mais il ne voudrait pas exclure une éventuelle réunion un jour.

Il a dit: « Je ne dis jamais jamais. On ne sait jamais. J’ai un peu l’impression que les gens sont sur des chemins dans la vie et parfois vos chemins sont ensemble et vous parcourez ce chemin ensemble et vous êtes d’accord et parfois ces chemins font des choses différentes. .. Nous avons eu une relation incroyable de 15 ans, nous avons trois beaux enfants. Nous avons beaucoup partagé ensemble et nous avons vraiment vécu beaucoup de choses ensemble. Donc, pour le moment, les chemins sont différents.

«Elle est sur son chemin en faisant ce qu’elle pense avoir besoin de faire pour être heureuse et je suis sur mon chemin en faisant ce que je pense que je dois faire pour être heureuse et ce n’est pas par manque d’amour pour les enfants ou par manque de étant responsable, il est vraiment important de prendre soin de vous. Il est important pour nous en tant que parents de prendre soin de nous. Je lui souhaite tout le meilleur et je me souhaite le meilleur aussi. »

Et Brian a également donné son avis sur la nouvelle romance de Megan avec Machine Gun Kelly, insistant sur le fait que le plus important était qu’elle était heureuse.

S’exprimant sur son Instagram Live, il a déclaré: « Je ne l’ai jamais rencontré, je n’en ai aucune idée, je n’ai jamais rien entendu de mal de sa part ou de mal de Megan à son sujet. J’ai entendu de mauvaises histoires sur lui, mais je ‘ J’ai entendu de mauvaises histoires sur moi aussi et je sais que la plupart d’entre elles ne sont pas vraies. Pour le moment, je n’ai aucun problème avec lui. J’espère vraiment que Megan et lui sont heureux parce qu’il est important qu’elle soit heureuse et que c’est important que tout le monde est heureux. «

Mots clés: Brian Austin Green, Megan Fox

Retour au flux