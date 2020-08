Lié au 20e anniversaire de Bring It On, nous doublons ici les cinq prochains jours de la Teen Movie Week. Déterre ta veste universitaire, mets-toi à la table de ta cafétéria et revis ton adolescence en célébrant les meilleurs films de passage à l’âge adulte jamais réalisés.

L’une des scènes les plus douces de l’histoire de la comédie romantique se déroule dans une salle de bain. Deux lycéens avec le béguin l’un pour l’autre se tiennent à Jack-and-Jill coule dans un manoir du sud de la Californie, alternant des regards latéraux dans le miroir tout en se brossant les dents en tandem. La scène est simple et presque sans paroles, tous les yeux détournés et crachats maladroits. Il capture parfaitement la tension de l’engouement et le potentiel de quelque chose de nouveau – c’est-à-dire qu’il capture parfaitement le fait d’être un adolescent. Et cela se distingue parce que, en fin de compte, c’est tangentiel à la vraie histoire du film, qui parle de cheerleading, bien sûr.

C’était il y a 20 ans, le week-end dernier, que Bring It On, une histoire impertinente sur les pom-pom girls des lycées compétitifs, a été créée à la surprise générale 1 avec 17 millions de dollars au box-office, éclipsant un véhicule Wesley Snipes appelé The Art of War qui devait ouvrir la voie. L’un des nombreux films pour adolescents à succès du début du siècle qui ont stimulé la carrière d’une génération de talents, Bring It On a inventé des phrases, de «doigts d’esprit» à «Ce n’est pas une démocratie, c’est une cheerocratie», et a élevé son rôle principal Kirsten Dunst – jouant Torrance, cette fille se brossant les dents et rougissant dans le miroir – d’une jeune actrice précoce à une véritable star de cinéma. La représentation de Torrance par Dunst a mis en valeur la myriade de cadeaux qu’elle a à offrir en tant qu’actrice: fierté blessée, mépris autoritaire, beauté vive et capacité à livrer des répliques comme «Missy est le caca, alors prenez une grande bouffée», avec ce qui peut seulement être décrit comme une ride sauvage du nez.

Bring It On était à la fois un film de sport, un jeu d’adolescent et une comédie romantique, avec Jesse Bradford jouant le rôle de cet autre brosseur à dents, une sorte de type proto-Dan Humphrey avec un penchant pour la guitare aérienne très démonstrative. Tout au long du film, la relation naissante entre Torrance et Cliff est amusante et satisfaisante à regarder se dérouler, mais ce n’est même pas le deuxième couple le plus intéressant qui se développe. Cette scène de salle de bain adorable avec Bradford’s Cliff? Cela a eu lieu parce que Torrance était chez lui en train de passer une soirée pyjama avec le caca susmentionné, Missy – la sœur de Cliff, interprétée par Eliza Dushku, le membre le plus récent et le plus sceptique de l’équipe de cheerleading de Toros, dont la collaboration improbable est l’épine dorsale du film.

Quant au cœur du film, il bat le plus fort chaque fois que Torrance et sa rivale capitaine de cheerleading, Isis, interprétée par Gabrielle Union, sont à l’écran ensemble. Ils se regardent avec du venin; leurs échanges ont l’esprit d’une routine Sparky Polastri. À bien des égards, leur interaction est l’intrigue la plus ancienne du livre: deux dignes adversaires dont le tango de l’antagonisme se fond dans l’étreinte du respect mutuel. Avec le recul, Bring It On était l’un des premiers exemples d’un type de performance dans laquelle Dunst, maintenant âgée de 38 ans, a prospéré de la manière la plus féroce et fabuleuse: une dans laquelle elle est entourée de (et se bat parmi, fidèle et ennuyée par, et besties avec) d’autres femmes, une dans laquelle avoir des copines est aussi élémentaire de l’histoire que d’en être une.

Certaines personnes ont un coude comme une clé squelette, capable de tout déverrouiller: à la seconde où elles lient joyeusement leur bras au vôtre et se penchent pour murmurer une rumeur ou un stratagème ou une faveur dont elles ont besoin, la réponse est automatiquement oui. Bien que je n’ai jamais eu le plaisir personnel de ce genre de bavardage avec Dunst, le cinéaste Michel Gondry, qui l’a dirigée dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en a certainement. «J’ai passé un très bon moment à parler mal des gens avec Kirsten», a-t-il déclaré au New York Times en 2004. «Cela ne la dérange pas de dire: ‘Je n’aime pas cette fille, elle est ceci et elle est cela.’ vous vous sentez proche d’elle. C’est charmant. «

C’est peut-être pourquoi tant de rôles que Dunst choisit se sentent si vivants avec l’intimité titillante des meilleurs amis-collier: comme Dunst et Michelle Williams blottis à l’intérieur du Watergate Hotel dans le film de 1999 sous-estimé criminellement Dick – un film qui semble presque plus frais maintenant que c’était le cas lors de sa sortie – ou Dunst et une lumineuse Rose Byrne restaient debout jusqu’à l’aube à se droguer à Versailles dans Marie-Antoinette en 2006. Ces deux films peuvent avoir un caractère campagnard pour eux, mais malgré (à cause de?) Cela, ils sont aussi des représentations très réalistes de divers contours et étapes d’amitiés féminines idiosyncratiques.

Certaines personnes ont un regard comme un projecteur, vous laissant bronzé et aveuglé, exalté et exposé, parfaitement conscient de votre potentiel et de vos imperfections à la fois. Bien que je n’ai jamais personnellement regardé directement le visage solaire de Dunst, je suis certain qu’elle fait partie de ces personnes, car même quand elle est dans le personnage, et même à travers le filtre d’un écran de télévision, il y a une vraie lueur dans son éclat.

Vous pouvez le sentir lorsque son personnage primitif Betty Warren serre les lèvres avec suffisance à la nouvelle enseignante jouée par Julia Roberts dans la pièce du milieu du siècle 2003 Mona Lisa Smile, qui se déroule au collège féminin Wellesley. Ou quand, en jouant le rôle d’une pensionnaire nommée Verena von Stefan – qui est ensorcelée par la phrase vulgaire «up your ziggy with a wawa brush!» – elle rayonne avec approbation à la nouvelle fille jouée par Gaby Hoffmann au milieu du siècle 1998 pièce d’époque All I Wanna Do. (Ce film vaut la peine d’être regardé pour un casting qui comprend également un jeune Vincent Kartheiser et Merritt Wever.)

En 2017, The Beguiled, Dunst, incarnant un enseignant frustré nommé Edwina dans un pensionnat du sud de l’époque de la guerre civile, jette de nombreux regards nostalgiques en direction du soldat blessé de l’Union de Colin Farrell. Mais toutes les plus belles expressions faciales d’Edwina sont réservées à la façon dont elle regarde l’adolescente Elle Fanning avec un mélange de sagesse, de reproche et d’envie.

The Beguiled a été réalisé par Sofia Coppola, avec qui Dunst a travaillé avant même qu’elle n’apparaisse dans Bring It On. En 1999, Dunst est apparu dans le rôle de la belle et tragique Lux Lisbon dans The Virgin Suicides de Coppola, une adaptation du roman de Jeffrey Eugenides. Si Bring It On a contribué à faire de Dunst une célébrité durable, The Virgin Suicides a préparé la catapulte.

Le film n’était pas le premier de Dunst; loin de là: elle a commencé à agir comme une enfant, et au moment où elle était à peine adolescente, elle avait déjà prouvé qu’elle était une personnalité unique, informant de manière mémorable le monde que le bref baiser à l’écran qu’elle avait planté sur son costar beaucoup plus âgé, Brad Pitt dans Interviews With the Vampire n’avait pas de quoi être jaloux: c’était dégoûtant, dit-elle dans les interviews, parce que ses lèvres étaient si sèches. Mais être jeté dans The Virgin Suicides et travailler avec Coppola a été le début d’un partenariat créatif qui perdure depuis.

«Les gens me voyaient sous un jour différent, comme plus qu’une petite fille», après The Virgin Suicides, expliquait Dunst sur le podcast Happy Sad Confused en août dernier. «Et j’ai eu de la chance, car c’était Sofia. J’étais entre les mains d’une femme. » L’expérience l’a laissée fortifiée d’une confiance méritée à un âge et dans une profession où le discours envers les femmes est souvent beaucoup plus décroissant.

Il suffit de regarder cette pièce de Rolling Stone de 2001, intitulée «Les tentations de Kirsten Dunst», qui a été diffusée alors qu’elle était encore adolescente et comprenait des questions telles que: «La virginité a-t-elle été un problème pour votre image?» et « Y a-t-il un âge approprié pour avoir des relations sexuelles? » (Elle était dans un film intitulé Crazy / Beautiful sur une fille riche rebelle et excitée à l’époque, mais quand même.) Comparez cette ambiance lascive – le statu quo, vraiment – avec la façon dont Dunst se souvient avoir été pris en charge par Coppola sur Virgin Suicides ensemble. La tendresse de la réalisatrice, son regard féminin, était comme un talisman pour Dunst face à de futurs rôles sous haute pression.

« [Coppola] était comme: «J’adore tes dents» », a poursuivi Dunst sur Happy Sad Confused. « Donc, au moment où je suis arrivé aux grands, grands films hollywoodiens comme Spider-Man, où ils se disaient: ‘Tu devrais te réparer les dents’, je savais, comme: Sofia est bien plus cool que toi, et elle dit non. Je ne vais pas avoir des placages stupides et être votre actrice blonde stupide. Désolé les gars. »

« Vous savez comment il y a, par exemple, des tueurs en série, puis il y a Hannibal Lecter? » dit un mec à un autre dans Bachelorette de 2012, essayant de contextualiser le personnage de Dunst, Regan. « Il y a des filles… et puis il y a Regan. » (J’ai apprécié cela; n’importe quelle girlsquad digne de son sel de tequila ne peut bénéficier que d’avoir un cannibale érudit comme chef.) La Bachelorette ressemble beaucoup aux drogues que les femmes reniflent pendant le film: dure, destructrice et amusante de manière subversive. Il répond à la question: Et si les demoiselles d’honneur, sauf les très mauvaises choses? Je trouve que c’est l’une des plus belles œuvres de Dunst.

Dans ce cas, le rôle le plus proche du leader tordu de Very Bad Things de Christian Slater est celui joué par Dunst. Elle met un tour sur l’archétype de la reine des abeilles terrifiante et hypercompétente qui est en quelque sorte différente de tout ce que j’ai jamais vu à l’écran, mais qui est aussi si familière à la vraie vie que c’est à la limite du déclenchement à voir. (Les narines de Dunst méritent d’être récompensées pour la façon dont elles s’embrasent lorsqu’elle apprend que son vieil ami s’est fiancé avant elle.)

À un moment donné à Bachelorette, une Regan toujours non affiliée se plaint: «J’ai tout bien fait. Je suis allé à l’université, j’ai fait de l’exercice, j’ai un petit ami depuis l’école de médecine, et rien ne m’arrive. » Le ton de son personnage ici n’est pas très éloigné de celui de Dunst dans une interview SiriusXM qu’elle a faite en août dernier, dans laquelle elle se demandait pourquoi son travail acharné n’avait pas non plus donné certaines formes de validation externe.

En réponse à un tremplin prévu par une question de l’animateur Larry Flick: «À quand remonte la première fois que vous avez ressenti le pouvoir de votre narration?» il a demandé – Dunst a dit, « Je n’ai jamais ressenti ce pouvoir. » Elle a poursuivi: «Je n’ai jamais été reconnue dans mon secteur. Je n’ai jamais été nominé pour quoi que ce soit. Peut-être, comme, deux fois pour les Golden Globes quand j’étais petit et un pour Fargo. Mais, genre, je me sens toujours comme personne – je ne sais pas. Peut-être pensent-ils que je suis juste la fille de Bring It On? Je ne sais pas. »

Bien sûr, être «la fille de Bring It On», c’est un peu comme être «la reine d’Angleterre»: les deux peuvent régner longtemps! Mais Dunst a raison, et à certains égards, elle ne peut pas faire une pause. À Cannes en 2011, Dunst a été reconnue pour son tournant brutal en tant que femme tour à tour entraînée et soutenue par sa dépression pendant les derniers jours de l’existence de la planète Terre dans Melancholia de Lars von Trier. Mais même cette distinction a été éclipsée par une conférence de presse controversée de Von Trier qui a abouti à l’interdiction du Festival de Cannes de l’événement.

La performance de Dunst dans cette mélancolie morose a été efficace en partie pour la façon dont elle contrastait avec tant de ses rôles typiques. Son personnage, en proie à la dépression, bouge et parle avec une lassitude que Dunst, qui en 2008 a cherché un traitement pour sa propre dépression, habite avec une intensité empathique. «J’ai apporté mon propre point de vue», a-t-elle déclaré à British Elle en 2017 à propos du rôle, «mais je dépeins beaucoup l’expérience de la dépression de Lars. Nous nous sommes rencontrés avant de faire le film et nous avons parlé de la façon dont la lumière sort de vos yeux. Ceci étant Dunst, ses scènes avec une autre femme – Charlotte Gainsbourg, qui incarne sa sœur aînée anxieuse – crépitent encore d’énergie refoulée, surgissant comme une planète apocalyptique au-dessus des échanges plus ancrés entre elle et son fiancé, incarnés par Alexander Skarsgard.

Inscrivez-vous au

La newsletter Ringer

Dans une interview en 2004 avec Blackfilm, Dunst, qui avait récemment tourné la comédie romantique moyenne Wimbledon, a expliqué pourquoi elle n’aimait pas cette ligne de travail. Un autre film de Dunst dans ce genre, le film de Cameron Crowe 2005 Elizabethtown, était à l’époque un buste très médiatisé. «Les comédies romantiques sont les plus difficiles à faire», a-t-elle dit à Blackfilm, ajoutant qu’il est difficile de maintenir «cette fraîcheur de flirt, vous voyez ce que je veux dire, quand vous en prenez vingt et que c’est le gros plan d’une personne différente et vous» re, comme, toujours livrer ces lignes qui sont mignonnes et ceci et cela et, vous savez, doivent être sexy ou autre. Depuis lors, elle a principalement choisi des rôles – comme le vrai film policier de 2010 All Good Things, dans lequel elle est l’épouse disparue d’un magnat de l’immobilier new-yorkais basé sur Robert Durst et interprété par Ryan Gosling – où les relations ont plus le goût de réglisse noire. que bubblegum.

C’est peut-être pourquoi la meilleure représentation de Dunst d’une relation n’est pas exactement chaude et lourde. Dans la saison 2 de la série d’anthologies FX Fargo, elle incarne Peggy Blumquist, une femme au foyer du Minnesota qui lutte contre le crime et qui porte des cache-oreilles, mariée au boucher maladroit de la ville, joué par Jesse Plemons. Leur chimie est hors de propos; leur travail ensemble est sublime; le fait qu’ils se soient mariés dans la vraie vie est la plus belle histoire d’amour que je puisse imaginer. Mais leur relation à l’écran n’est pas en fait l’histoire de deux tourtereaux amoureux. Leur genre de connexion est beaucoup plus important, le genre dans lequel Dunst excelle: celui entre une méchante fille et son acolyte. Le flirt est éphémère, mais se battre? Le combat est éternel.

Une des raisons pour lesquelles je considère probablement Dunst si spécifiquement comme l’une des filles est qu’elle n’a qu’un an de plus que moi, ce qui signifie que j’ai suivi sa carrière suffisamment longtemps pour avoir compilé ce qui est probablement un dossier longitudinal plus complet de nostalgie. , des potins et des faits amusants que je n’ai sur certains de mes amis les plus longs et les plus proches.

Je l’ai vue sur Jeopardy! et dans Le feu des vanités. Quand elle a obtenu le rôle de prune d’Amy dans Little Women en 1994, je me suis sentie personnellement jalouse, car j’étais moi aussi une enfant dramatique aux cheveux blonds. Bring It On est sorti l’été avant ma dernière année au lycée, et cet automne-là, nous plaisantions toujours: «c’est un hockracacy sur le terrain! sur les terrains pendant la pratique. L’une des seules bonnes dates auxquelles je suis allée à l’université était d’aller voir Spider-Man. Après avoir obtenu mon diplôme et déménagé à New York, j’ai repéré Dunst au Beatrice Inn; dans ma mémoire, certes peu fiable, elle portait ce qui ressemblait à un costume de marin. J’ai lu ses exploits sur la scène de la vie nocturne du début du siècle à Page Six et Gawker, après qu’elle sortait avec Jake Gyllenhaal, Garrett Hedlund et divers musiciens. Plus récemment, j’attendais patiemment son premier long métrage de réalisateur, une adaptation de The Bell Jar de Sylvia Plath auquel Dakota Fanning et Plemons étaient attachés – pour apprendre, des années plus tard, que Dunst n’était plus impliqué. «Ce navire a coulé», a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly, et mon esprit aussi.

L’absence de filtre de Dunst peut souvent donner l’impression de se voir confier un secret, ce qui brouille davantage la frontière entre célébrité et familiarité. Dunst a peut-être dit toutes les bonnes choses en 2006, après qu’elle et Marie Antoinette de Coppola aient été accueillies par un froid à Cannes. «Nous n’avons pas fait le film pour les critiques», a-t-elle déclaré à Another Magazine en 2006; «Bien sûr, je m’en soucie, mais je tiens à ce que mes amis l’adorent, et les personnes dont je respecte les opinions.» Mais en août dernier, elle a partagé ce qu’elle avait vraiment ressenti. «Je me souviens que cela m’a vraiment blessé», a-t-elle déclaré sur Happy Sad Confused. « Vous vous souciez tellement, et avoir quelque chose où vous êtes juste vulnérable est nul. » Sur SiriusXM, elle a admis qu’elle avait eu «beaucoup de déceptions» et que beaucoup de ses films n’avaient mérité des éloges que longtemps après avoir été initialement tournés.

Bring It On n’a pas été une telle déception, du moins. Écrit par Jessica Bendinger, le film a longtemps été magasiné jusqu’à ce que deux femmes, Max Wong et Caitlin Scanlon de Beacon Pictures, entendent le pitch et soient immédiatement accro. Le plus dur était de convaincre leurs patrons. «Je pense que beaucoup de non et de résistance que Jessica a eues quand elle a lancé», a déclaré Wong à MTV News pour une histoire orale Bring It On, «étaient basés sur l’idée que personne ne voudra voir un film sur le stupide les filles que tu détestais au lycée. Je me disais: « Je les détestais au lycée et je verrais toujours ce film. » »

Au final, le film, doté d’un budget de 11 millions de dollars, a rapporté 90 millions de dollars dans le monde, devenant un véritable phénomène culturel. (Vous savez que quelque chose est énorme quand une réplique qui la satire – dans ce cas, «Ça a déjà été broughten», de Not Another Teen Movie – devient presque aussi célèbre que la ligne source elle-même.) Quand Dunst a participé à l’émission de Kelly Clarkson l’automne dernier pour promouvoir sa nouvelle série Showtime, On Becoming a God in Central Florida, la chanteuse semblait plus désireuse d’entendre parler d’une œuvre plus ancienne. «Tout le monde évoque toujours Bring It On», a déclaré Clarkson, le faisant elle-même, «ce que j’aime aussi. C’est un classique! Est-ce qu’on vous pose des questions sur Bring It On comme on me pose des questions sur «Depuis que vous êtes parti»? »

«Eh bien, Kelly,» Dunst impassible, gagnant, «j’ai aussi un enfant et je ne quitte pas ma maison. Donc, en fait, on ne me demande rien. » Alors que les deux parlaient de la volonté de Dunst de participer à une suite de Bring It On un jour (haut!), Tout ce à quoi je pouvais penser était le monde des opportunités devant nous tous: Torrance et Isis, deux décennies de sagesse et de vie et une nouvelle maternité plus tard. , face à face une fois de plus, cette fois comme les mandataires de leurs filles, le point culminant inévitable de l’une des grandes relations cinématographiques de notre temps. Hannibal Lecter ne pourrait jamais.