Le champion de l’US Open 2017, Sloane Stephens, s’est écrasé au premier tour de l’Open de l’Ouest et du Sud dimanche. La Française Caroline Garcia a battu l’Américaine en deux sets 6-3, 7-6 (4) en une heure et 34 minutes. Stephens, qui a reçu une wild card dans le tournoi, a construit une avance rapide contre Garcia, en remontant par une pause dans le premier set, mais Garcia a surmonté le déficit et a rapidement pris une avance d’un set.

Dans le deuxième set, c’est encore une fois Stephens qui a construit une avance de 5-3 mais une fois de plus Garcia s’est frayé un chemin dans le set pour finalement prendre le set et la victoire, au tie-break. S’exprimant après le match, Garcia a déclaré: «Je m’attendais à un match nul difficile.

Parce que quand vous voyez le tirage au sort, les filles en qualifications, c’était assez incroyable », a déclaré Garcia à propos du prestige de leur rencontre. Une bonne fille.’

Même si elle n’est pas semée, il n’y a que de bonnes filles. Je me sentais plutôt bien. Je suis très content de ma façon de jouer et surtout de me déplacer sur le court ». Stephens a cependant admis se sentir rouillé après être revenu de la longue pause qui devait être imposée en 2020.

«Évidemment, n’ayant pas disputé autant de matches cette année, c’est un peu difficile. Je toujours [have] une autre semaine pour essayer de l’améliorer et aller mieux », le monde non. 37 a dit. C’était la septième défaite de Stephens de la saison.

Elle a actuellement un dossier de 1-7 en 2020. Garcia affrontera Victoria Azarenka au deuxième tour. Azarenka a battu Donna Vekic lors de leur match d’ouverture.

Résultats variés à l’Open de l’Ouest et du Sud

Dans les autres résultats, l’Américaine Jessica Pegula a évincé sa compatriote Jennifer Brady 7-6 (5), 6-4 lors de leur match de premier tour.

Pegula affrontera la compatriote Amanda Anisimova en huitièmes de finale. Une autre Américaine Catherine ‘Cici’ Bellis a battu la Française Oceane Dodin lors de leur match de premier tour 6-2, 3-6, 7-6 (1). Bellis jouera la cinquième tête de série Aryna Sabalenka au prochain tour.

La qualifiée néerlandaise Arantxa Rus a battu Alison Van Uytvanck en huitièmes de finale. Rus a gagné en deux sets contre le Belge 6-2, 6-3. Elle affrontera Serena Williams, 23 fois championne du slam, au deuxième tour. L’ancienne finaliste de Wimbledon, Vera Zvonareva, qui a franchi les étapes de qualification pour le tableau principal, a également atteint le deuxième tour dimanche.

Le Russe a eu besoin d’une heure et 45 minutes pour battre la Polonaise Magda Linette 1-6, 6-3, 6-1. La prochaine étape pour Zvonareva est l’Allemande Laura Siegemund qui a remporté son premier match contre Marketa Vondrousova, 10e tête de série, dimanche 6-3, 6-7 (3), 6-4. La douzième tête de série Anett Kontaveit a battu la Russe Daria Kasatkina 6-3, 6-1 et la 14e tête de série Elise Mertens a battu la Suédoise Rebecca Peterson 6-0,6-2 lors des matches de l’autre jour à l’Open de l’Ouest et du Sud dimanche. Crédit photo: NY Post