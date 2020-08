Le championnat incontesté des poids légers de l’Ultimate Fighting Championship sera disputé le 24 octobre à l’UFC 254 – lieu à déterminer.

un événement: UFC 254: Nurmagomedov contre Gaethje

Date: Samedi 24 octobre 2020

Emplacement: À déterminer

Diffuser: ESPN +

«The Highlight» Justin Gaethje a connu une ascension considérable dans la division des 155 livres, et maintenant, le champion par intérim affrontera l’une des forces les plus dominantes de l’histoire de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, à l’UFC 254.

Alors que la carte doit encore être remplie, une poignée de combats ont été confirmés – quelques autres faisant l’objet de rumeurs. Grâce à Marcel Dorff de MMA DNA, nous pouvons voir quels combats nous pouvons commencer à attendre.

*** Calendrier mis à jour UFC Fights 8/28/20 *** # UFCVegas8 # UFCVegas9 # UFCVegas10 # UFCVegas11 # UFC253 # UFC254 # UFC255 # UFC256 pic.twitter.com/Ma9803fQnt – MaRCeL DoRFF 🇳🇱🇮🇩 (@ BigMarcel24) 28 août 2020

Événement principal de l’UFC 254

Championnat des poids légers – Khabib Nurmagomedov contre Justin Gaethje

UFC 254 a annoncé des combats

Poids moyen – Robert Whittaker contre Jared Cannonier

Poids mouche féminin – Cynthia Calvillo contre Lauren Murphy

Poids lourd – Alexander Volkov contre Walt Harris

Léger – Rafael dos Anjos contre Islam Makhachev

Poids lourd léger – Da Un Jung contre Sam Alvey

Poids coq – Umar Nurmagomedov contre Sergey Morozov

Bout rumeur UFC 254

Poids plume – Zabit Magomedsharipov contre Yair Rodriguez

Alors que Nurmagomedov entrera probablement dans son combat contre l’UFC 254 avec Gaethje en tant que favori des paris, ce dernier semble avoir une assez bonne idée de qui il affrontera dans l’Octogone en octobre.

«Vous devez vous défendre. Sans le jeu de jambes, vous ne pouvez pas rester en dehors de la clôture », a déclaré Gaethje lors d’un épisode récent de l’expérience Joe Rogan. «S’il prend une photo en plein air, il vous conduira jusqu’à la clôture. Il ne tentera pas de démontages en plein air. Vous regardez tous ses combats. Vous verrez peut-être cinq démontages qu’il a tenté au milieu de la cage. Il commencera au milieu mais il est trop insistant vers la cage. «

Gaethje a également parlé de son plan de match pour Nurmagomedov à l’UFC 254 dans une récente interview avec ESPN.

«Je suis tellement athlétique», dit-il. «La première chose à faire quand tu seras fatiguée, ce sont tes jambes, donc mes jambes, d’ici là, je vais beaucoup courir, beaucoup sauter à la corde, beaucoup de step ups, des squats.

«Si mes jambes sont en forme, je ne me fatigue pas», a ajouté Gaethje. «Si je ne me fatigue pas, je peux me relever. Si je peux me relever, je peux le frapper comme un camion. Je ne dois lui donner que huit coups de pied dans les mollets avant qu’il ne soit compromis. Il y a beaucoup de facteurs. Je vais travailler pour être moi, rester en forme. Tout est cardio. »

Selon vous, qui remportera le Main Event de l’UFC 254?