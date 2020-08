WWE.com

La WWE a ajouté un match par équipe avant le spectacle au pay-per-view Payback de ce soir, portant le total de la carte à huit.

La société a annoncé, via WWE.com, qu’un couple de Ruby Riott et Liv Morgan rencontrerait d’anciennes champions par équipe féminine, The IIconics, lors de la présentation du coup d’envoi de dimanche:

Le prochain chapitre de la rivalité houleuse entre The Riott Squad et The IIconics sera écrit lors de leur affrontement lors de l’émission WWE Payback Kickoff, demain soir à 6 HE / 3 PT.

Ruby Riott s’est retrouvée victime des moqueries de Peyton Royce et Billie Kay ces dernières semaines, le duo australien affirmant que Riott n’avait pas d’amis. Mais après avoir présenté des excuses à son ex-partenaire Liv Morgan, The Riott Squad était de retour en action et les chances se sont égalisées contre The IIconics. Mais dans plusieurs combats opposant les membres des deux équipes, il semblait que Riott et Morgan avaient besoin de se remettre sur la même longueur d’onde, alors que The IIconics avait souvent le dernier mot.

Spoiler si quelqu’un s’en soucie trop: Riott et Morgan (aux côtés de Bianca Belair) ont été victorieux dans un match à six femmes à Raw cette semaine contre les mêmes adversaires – 50/50 dicte un revers ce soir.

La carte Payback 2020 complète se présente désormais comme suit:

– Bray Wyatt (c) contre Braun Strowman contre Roman Reigns dans une triple menace sans retenue pour le championnat universel de la WWE

– Sasha Banks & Bayley (c) contre Shayna Baszler & Nia Jax pour les championnats par équipe féminins de la WWE

– Apollo Crews (c) contre Bobby Lashley pour le WWE United States Championship

– Keith Lee contre Randy Orton

– Rey et Dominik Mysterio contre Seth Rollins et Murphy

– Big E contre Sheamus

– Matt Riddle contre Baron Corbin

– Ruby Riott & Liv Morgan contre les IIconics