Après quelques années, Huawei est devenue une marque de smartphone domestique. Il y a de bonnes chances que vous lisiez ceci sur l’un de ses téléphones, étant donné que la société est le plus grand fabricant de téléphones au monde au moment de la rédaction de cet article. Si vous utilisez un téléphone Huawei, vous pouvez également exécuter toutes vos applications sur un système sur puce (SoC) Kirin développé par HiSilicon, la société de semi-conducteurs sans usine appartenant à Huawei basée à Shenzhen, en Chine. Bien que cela semble sur le point de changer en 2021 et au-delà, ce que nous aborderons un peu plus tard.

Qu’est-ce qu’un SoC? Voici tout ce que vous devez savoir sur les chipsets de smartphone

Tout comme les principaux rivaux Apple et Samsung, Huawei conçoit ses propres processeurs. Cela donne à l’entreprise plus de contrôle sur la façon dont le matériel et les logiciels interagissent les uns avec les autres, ce qui donne des produits qui dépassent leur poids, en termes de spécifications. En ce sens, HiSilicon est devenu un élément indispensable du succès mobile de Huawei. La gamme de processeurs HiSilicon s’est élargie au fil des ans, couvrant non seulement les produits phares, mais également le milieu de gamme.

Voici tout ce que vous voudrez toujours savoir sur HiSilicon, la société de conception de puces de Huawei.

Un bref historique de HiSilicon

Huawei est un vétéran du secteur des télécommunications. La société a été fondée en 1987 par l’ancien ingénieur de l’armée populaire de libération Ren Zhengfei. Ce fait a pesé lourdement sur l’attitude du gouvernement américain envers l’entreprise – historiquement et encore plus récemment avec la controverse sur l’embargo commercial de 2020.

Huawei a créé sa division combinés en 2003 et a expédié son premier téléphone, le C300, en 2004. En 2009, le Huawei U8820, connu sous le nom de T-Mobile Pulse, était le premier téléphone Android de la société. En 2012, Huawei a lancé son premier smartphone 4G, l’Ascend P1. Avant les smartphones, Huawei fournissait des équipements de réseaux de télécommunications à des clients du monde entier, ce qui reste aujourd’hui au cœur de ses activités.

En 2011, Richard Yu, actuel PDG de Huawei, a décidé que HiSilicon devrait construire des SoC en interne pour différencier ses smartphones.

HiSilicon a été fondée en 2004 pour concevoir divers circuits intégrés et microprocesseurs pour sa gamme d’électronique grand public et industrielle, y compris des puces de routeur et des modems pour ses équipements de réseau. Ce n’est que lorsque Richard Yu est devenu le directeur de Huawei en 2011 – un poste qu’il conserve à ce jour – que la société a commencé à se pencher sur la conception de SoC pour les téléphones. La justification était simple; les puces personnalisées permettent à Huawei de se différencier des autres fabricants chinois. La première puce mobile Kirin notable était la série K3 en 2012, mais Huawei a continué à utiliser des puces d’autres sociétés de silicium dans la plupart de ses smartphones à l’époque. Ce n’est qu’en 2014 que la marque actuelle de puces mobiles Kirin est apparue. Le Kirin 910 alimentait les Huawei P6 S, MediaPad et Ascend P7 de la société.

En relation: Combien de temps les fabricants de puces prennent-ils en charge leurs processeurs pour les mises à jour Android?

Tout comme les autres concepteurs de puces pour smartphones, les processeurs HiSilicon sont basés sur l’architecture CPU Arm. Contrairement à Apple, HiSilicon ne crée pas de conceptions de CPU personnalisées basées sur l’architecture Arm. Au lieu de cela, la société opte pour des pièces standard d’Arm – telles que le processeur Cortex-A76 et les GPU Mali – pour s’intégrer dans ses solutions aux côtés d’autres développements internes, y compris des modems, des processeurs de signaux d’image et des accélérateurs d’apprentissage automatique.

Huawei ne vend pas de puces pour smartphone HiSilicon à des tiers. Il ne les utilise que dans ses propres smartphones. Malgré cela, les puces sont toujours considérées comme une concurrence sérieuse par les autres grands acteurs du marché.

HiSilicon, Huawei et l’embargo commercial américain

Appeler 2020 une année difficile pour Huawei est un euphémisme. L’embargo commercial américain a laissé Huawei vendre des téléphones sans les services Google. Manipuler leur attrait et obliger l’entreprise à combler à la hâte le fossé avec sa propre alternative HMS.

Au fur et à mesure que la vis se resserrait, les principales sociétés de fabrication de puces, telles que TSMC, ont été interdites de produire des puces HiSilicon pour Huawei. Les rapports suggèrent que l’entreprise ne dispose que d’un stock limité de processeurs haut de gamme. Cela laisse à Huawei la perspective de sécuriser des puces alternatives auprès d’un rival, tel que MediaTek. Cependant, la vraie douleur se fait déjà sentir à cause de la perte des fonctionnalités et technologies propriétaires que HiSilicon a passé des années à intégrer à Kirin. Sans Kirin, il est peu probable que les smartphones de Huawei restent la force concurrentielle qu’ils sont depuis plusieurs années.

Sans Kirin, les smartphones de Huawei pourraient ne plus jamais être les mêmes.

Lire la suite: Huawei peut-il survivre sans ses puces Kirin personnalisées?

Si ce n’était pas un coup de marteau assez important, Huawei est désormais également interdit d’acheter des puces étrangères si elles sont comparables à la technologie basée aux États-Unis (voir Qualcomm). La perte des partenaires de fabrication HiSilicon était déjà un revers majeur et les règles de plus en plus strictes laissent à Huawei peu d’options à explorer.

La rivalité HiSilicon-Qualcomm

Certaines des tensions actuelles sur les puces peuvent être attribuées à une ancienne rivalité entre Huawei et le géant des processeurs mobiles Qualcomm.

Huawei était autrefois un acheteur majeur des processeurs Snapdragon de Qualcomm et a continué à utiliser ses puces dans certains de ses smartphones Honor les plus rentables ces dernières années. Cependant, les smartphones récents les plus populaires de Huawei sont basés uniquement sur la technologie Kirin. Alors que la part de la société sur le marché des smartphones s’accélérait au cours des cinq dernières années, les partenaires de Qualcomm ont ressenti la pression.

Bien que Snapdragon de Qualcomm alimente toujours la majorité des fabricants de smartphones, la montée de Huawei dans le top trois a produit un rival majeur. S’exprimant lors d’une interview accordée à The Information en 2018, un responsable de HiSilicon a déclaré que la société considérait Qualcomm comme son «No. 1 concurrent. »

Cependant, le début des hostilités a commencé bien avant la montée en flèche du mobile de Huawei. Il a commencé peu de temps après que HiSilicon a annoncé ses premiers processeurs mobiles. Qualcomm a commencé à rédiger fortement les informations sur les produits, bien que Huawei soit toujours un client, craignant que l’entreprise ne partage des informations avec HiSilicon. Les préoccupations de l’entreprise n’étaient peut-être pas sans fondement, car les employés de Huawei ont noté que travailler sur le Nexus 6P avec Google leur en apprenait beaucoup sur l’optimisation matérielle et logicielle.

Huawei et Qualcomm sont en concurrence plus étroite que jamais dans la course aux brevets liés à la 5G et à l’IoT.

En dehors des SoC, les deux géants se sont battus pour des brevets liés à l’IoT et à d’autres technologies connectées, en particulier ceux impliquant la 5G. Qualcomm est le principal détenteur de brevets pour les normes industrielles CDMA, 3G et 4G, qui, avec les modems intégrés dans ses chipsets, ont rapidement propulsé les processeurs Snapdragon au sommet de l’écosystème Android. Cette position est moins sûre avec le déploiement de la 5G, alors que Huawei a accumulé des brevets pour les technologies 5G grand public et industrielles, mettant les deux sur une autre trajectoire de collision.

Gamme de SoC HiSilicon Kirin

Le dernier SoC phare de HiSilicon est le Kirin 990 prêt pour la 5G. On le trouve dans quelques smartphones haut de gamme, notamment la série Huawei P40 et le Honor 30 Pro Plus.

Comme nous en sommes venus à l’attendre d’une puce alimentant des modèles haut de gamme onéreux, il contient de nombreux composants hautes performances. Une configuration octa-core Cortex-A76 et A55 associée à une unité graphique Mali-G76 MP16 font de cette puce HiSilicon la plus puissante à ce jour. Bien que pas aussi à la pointe de la technologie que ses concurrents. La société a également amélioré ses unités de traitement d’image et vidéo internes pour prendre en charge des fonctionnalités de photographie haut de gamme, ainsi qu’un ensemble de modem 5G intégré très compétitif. Une autre des caractéristiques les plus remarquables du Kirin 990 est l’inclusion d’une double unité de traitement neuronal (NPU) basée sur l’architecture DaVinci interne de Huawei.

SoCKirin 990 5GKirin 980Kirin 970CPU2x Cortex-A76 à 2,86 GHz

2x Cortex-A76 à 2,36 GHz

4x Cortex-A55 à 1,95 GHz 2x Cortex-A76 à 2,6 GHz

2x Cortex-A76 à 1,92 GHz

4x Cortex-A55 à 1,8 GHz 4x Cortex-A73 à 2,4 GHz

4x Cortex A53 à 1,8 GHzGPUMali-G76 MP16

À 600 MHzMali-G76 MP10

À 720 MHz Mali-G72 MP12

À 746 MHzRAMLPDDR4X à 2133 MHz

34,1 Go / sLPDDR4X à 2133 MHz

34,1 Go / sLPDDR4X à 1866 MHz

29,9 Go / s StockageUFS 3.0UFS 2.1UFS 2.1UFS 2.1Neural Processing Unit (NPU) DaVinci big / small architectureOui, 2xOuiModem4G / 5G (intégré)

2300 Mb / s téléchargement

Téléchargement de 1250 Mb / s 4G LTE Cat 21

Téléchargement 1400 Mb / s

200 Mb / s téléchargement 4G LTE Cat 18

Téléchargement à 1200 Mb / s

150 Mb / s de téléchargementProcessusTSMC 7nm + EUVTSMC 7nmTSMC 10nm

Le prédécesseur du Kirin 990, le Kirin 980, est une puce très similaire à bien des égards, avec une configuration de processeur, un GPU et un NPU similaires. Bien qu’elle ne dispose pas de certaines des spécifications de performances de pointe, la 5G, et manque les derniers développements en matière de caméras de Huawei. Pourtant, c’est une puce puissante que l’on trouve à la fois dans les modèles haut de gamme Huawei et dans les modèles de marque Honor plus rentables.

Pour les téléphones de milieu de gamme et plus abordables, Huawei dispose de sa propre gamme Kirin 800. Ces puces ciblent des points de performances CPU et GPU bas de gamme, mais le Kirin 820 prend en charge la 5G sous-6 GHz pour suivre ses rivaux. Les numéros de modèle 700 et 600 étaient les produits les plus bas de gamme, mais ces gammes ont été retirées. Huawei préfère également utiliser des SoC fabriqués par MediaTek dans certains téléphones moins chers, d’autant plus à la lumière de l’interdiction commerciale.

HiSilicon en 2021

HiSilicon, tout comme Huawei, a évolué rapidement au cours de la dernière demi-décennie. Il est passé d’un acteur moins connu du jeu SoC à une grande entreprise, rivalisant avec les plus grands noms du secteur. L’influence du concepteur de puces s’est sans aucun doute accrue grâce au succès des marques mobiles Huawei et Honor. Cependant, la sévérité des restrictions commerciales américaines de 2020 fait qu’il est probable que le Huawei Mate 40 sera le dernier téléphone équipé d’un processeur Kirin.

La suite pour HiSilicon est loin d’être certaine, en particulier en ce qui concerne Kirin. La fabrication en Chine de puces phares n’est pas viable à moyen terme et la gamme d’autres partenaires potentiels se réduit rapidement. Les retombées du sentiment anti-chinois devraient également avoir un impact sur les plans d’infrastructure 5G de Huawei, ce qui a encore une fois des effets d’entraînement pour HiSilicon. Les deux branches commerciales sont inexorablement liées, et la route semble difficile.