C’est le début d’une nouvelle semaine et il est temps de jeter un œil à ce qui va arriver à Disney + en Australie et en Nouvelle-Zélande. La plus grande nouveauté cette semaine est la version live-action de « Mulan », qui sera disponible dans le cadre du nouveau programme Premier Access de Disney, avec une toute nouvelle série Disney + Original, « Earth To Ned ».

REMARQUE – Le contenu peut varier en fonction de votre pays et est sujet à changement.

Voici le résumé complet:

Vendredi 4 septembre

Mulan

Pour empêcher son père malade de servir dans l’armée impériale, une jeune femme intrépide se déguise en homme pour combattre les envahisseurs du nord de la Chine.

REMARQUE – Ce titre est Premier Access et est un coût supplémentaire de 34,99 $ AUD / 39,99 $ NZD

Terre à Ned (mondial)

De la Jim Henson Company, un talk-show de fin de soirée animé par le commandant extraterrestre Ned et son lieutenant Cornelius, qui annulent l’invasion de la Terre après être tombés amoureux de la culture humaine. Émis depuis le pont de leur vaisseau spatial, caché profondément sous terre, Ned et Cornelius interviewent la plus grande ressource de la Terre, des célébrités. Avec l’aide de l’intelligence artificielle du navire, BETI, et des CLOD destructeurs, Ned doit garder son émission secrète de sa planète natale ou subir la colère de son père, l’amiral de la flotte galactique. Les 10 épisodes sortiront le 4 septembre.

Bizarre mais vrai – Épisode 304 – Germs (Global)

Les hôtes Carly et Charlie sont nominés pour un Daytime Crafty Award! La cérémonie de remise des prix approche à grands pas, et Casey les aide avec leurs costumes… jusqu’à ce qu’elle redescende avec un rhume! Pour éviter de tomber malade à cause des germes que Casey se propage dans tout le siège, Carly et Charlie doivent comprendre tout ce qu’il y a à savoir sur les germes. Ils se dirigent vers les laboratoires Germfree et Mushroom Mountain pour examiner les bonnes pratiques d’hygiène et de santé.

Pixar dans la vraie vie – Épisode 111 – «Coco: Abuelita dit pas de musique» – Finale



Abuelita secoue sa chancla chez les artistes de rue de Washington Square Park et demande aux vrais New-Yorkais de l’aider à retrouver son petit-fils. Elle finit par trouver Miguel en train de jouer de la guitare et il la supplie de le laisser jouer une seule chanson. Les autres artistes de rue se joignent à eux, créant une performance si délicieuse que même Abuelita ne peut s’empêcher d’applaudir.

Muppets Now (Episode 6) Finale – «Socialisé»

Le stagiaire des médias sociaux de Muppets Now, Robin The Frog, fait de Scooter le co-modérateur des comptes de médias sociaux. Scooter tente d’effectuer le téléversement de cette semaine au milieu d’un flot d’alertes, de demandes et de notifications. Le Dr Bunsen Honeydew et son assistant, Beaker, reçoivent des conférences juridiques et une assistance accidentelle de l’avocat de Muppet, Joe The Legal Weasel. Le chef suédois fait face à sa concurrente, Marina Michelson, pour prouver que sa recette familiale fait la plus magnifique des boulettes de viande. Fozzie Bear parle boutique avec son compatriote comédien Seth Rogen, tout en gardant des mauvais bébés. Linda Cardellini et Taye Diggs font plus plaisir à Miss Piggy que d’habitude pour cet épisode de Lifestyle avec Miss Piggy

Des bonbons ou un sort

Trick or Treat est un court métrage d’animation de 1952 produit par Walt Disney Productions et publié par RKO Radio Pictures. Le dessin animé, qui se déroule la nuit d’Halloween, fait suite à une série de farces entre Donald Duck et ses neveux avec Witch Hazel.

Un jour à Disney – Épisode 140 – «Alice Taylor: Studiolab»

Alice Taylor expérimente de nouveaux supports de narration dans le StudioLAB de Disney. Des drones à la réalité augmentée, Taylor utilise l’innovation et les technologies émergentes pour continuer à repousser les limites par lesquelles le contenu peut être créé et partagé avec des personnes du monde entier.

Chien: Impossible (Saison 1)

Le spécialiste du comportement des chiens Matt Beisner et son équipe aident les propriétaires à apprendre à gérer leurs animaux agressifs et incompris, et à sauver et réhabiliter les chiens des refuges locaux qui ont été refusés par d’autres installations.

Vidéos d’Amérique les plus drôles sur la maison – Saison 17

