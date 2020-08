Boris Becker, six fois vainqueur du Grand Chelem, a déclaré que le tournoi de l’US Open ne sera pas une promenade pour le n ° 1 mondial Novak Djokovic, même si deux de ses plus grands rivaux – Rafael Nadal et Roger Federer – ne sont pas dans le tirage au sort. Djokovic est triple champion de l’US Open et commencera sa quête d’un 18e titre en simple du Grand Chelem la semaine prochaine.

Il est actuellement en demi-finale du Western & Southern Open de cette semaine à New York.

Boris Becker dit que ce sera étrange pour Novak Djokovic de jouer sans fans

Selon Eurosport, Becker, un ancien entraîneur du champion de tennis serbe, a déclaré: «Il n’a pas bien joué lors des deux derniers Open.

Son tournoi est toujours l’Open d’Australie, tout le reste est la cerise sur le gâteau. Il commence l’année en voulant gagner Melbourne et puis ce qui vient ensuite est génial. »L’Allemand a également ajouté que Djokovic pourrait avoir du mal à jouer devant un stade vide.

« Il n’a pas joué aussi bien, c’est nouveau pour lui, c’est étrange pour lui de jouer devant un stade vide. Il se nourrit de l’énergie qu’ils soient pour ou contre lui. Il aime jouer devant des gens alors Je ne pense pas du tout que ce soit un avantage. «

Pendant ce temps, l’un des anciens rivaux de Djokovic, Andy Murray est également dans le tirage au sort alors qu’il cherche à poursuivre son retour d’une opération à la hanche. Murray a une wild card dans le tirage au sort de l’US Open et ce sera sa première apparition dans un tournoi majeur en plus de 18 mois.

S’exprimant sur le triple vainqueur du Grand Chelem, Becker dit que c’est formidable de voir Murray en forme et bien jouer une fois de plus. « D’abord et avant tout, il est aussi en forme qu’il va participer à un Grand Chelem et je pense que c’est une bonne nouvelle. »

« Je pense qu’en ce moment, nous devons être patients avec Andy et aller match par match. Quand il est en forme et en bonne santé, il est toujours un joueur de classe mondiale, mais il doit le prouver. » « Il doit prendre chaque match comme il vient – nous aussi.

Je ne pense pas qu’il y ait d’attentes. C’est principalement pour terminer un match en bonne santé, peut-être le gagner, puis commencer le prochain match en bonne santé. « L’US Open débute lundi à New York. Novak Djokovic affronte le bosniaque Damir Dzumhur au premier tour tandis qu’Andy Murray rencontre le japonais Yoshihito Nishioka. dans son premier match.