Ayant été propriétaire de mon entreprise actuelle pendant plus de 10 ans – et encadré des centaines de femmes propriétaires d’entreprise – je me suis rendu compte que l’une des difficultés les plus courantes que les femmes entrepreneures affichent lorsqu’il s’agit d’adopter le leadership est l’hésitation. Hésitation à franchir le pas, hésitation à parler, hésitation à laisser notre empreinte sur le monde.

Moi aussi, je suis tombé dans le piège de l’hésitation pendant tant d’années en me qualifiant d ‘«entrepreneur accidentel». Chaque fois qu’on m’interrogeait sur la façon dont je développais mon entreprise si rapidement, je répondais toujours de manière détournée, marmonnant quelque chose en travers des lignes de « C’est juste arrivé. »

Ce que j’ai réalisé – avec l’aide d’un coach – c’est que je me vendais considérablement à découvert. Mon parcours pour devenir entrepreneur n’est pas «arrivé par hasard». Je l’ai fait. Ma propre curiosité et ma motivation au fil des ans – de ma première entreprise de mode secondaire à mon entreprise de vente en gros de papeterie artisanale, en passant par mon entreprise de conception de sites Web – ont toutes été des miettes de pain qui m’ont conduit à être l’entrepreneur à succès que je suis aujourd’hui.

Alors pourquoi ai-je hésité pendant si longtemps à me qualifier d’entrepreneur? C’était peut-être parce que je n’avais pas de diplôme en commerce ou une longue chaîne de lettres après mon nom me marquant comme un expert. Cette vie d’entrepreneur n’était pas le chemin auquel je pensais être destiné, alors pourquoi est-ce que je pensais savoir ce que je faisais? Qui étais-je pour développer une entreprise?

Les femmes ont-elles du mal à se qualifier d’experts?

J’ai mis ma théorie à l’épreuve, en appelant les femmes propriétaires d’entreprise à travers le pays. Parmi une série de questions que je leur ai posées, il y avait: « Avez-vous déjà hésité à vous déclarer » expert « dans votre secteur? » J’ai reçu des centaines de réponses de femmes brillantes et les résultats étaient alarmants.

Leigh Vickery, fondateur de Queso Mama, dont les produits peuvent être trouvés dans les magasins Costco de 13 états différents et D.C., a déclaré: «L’idée de me qualifier d’expert en quoi que ce soit ne m’a jamais traversé l’esprit! J’ai juste envoyé un texto à mes fils et leur ai demandé en quoi ils pensaient que j’étais un expert. Immédiatement, ils ont tous les deux répondu: «nourriture». Alors, vous savez quoi? Je dirai ceci: je suis un expert en sachant qu’une façon de trouver un terrain d’entente entre les gens consiste à fabriquer et à partager de la bonne nourriture. »

Hellen Hall, fondatrice de Blender Bombs, a lancé son entreprise il y a seulement trois ans et a déjà débarqué son produit dans les magasins Whole Foods à travers le pays. Elle a répondu: «Certainement. Cela me fait grincer des dents à l’idée de me qualifier d’expert en quoi que ce soit parce qu’il n’y a rien dans lequel je suis un «expert». J’apprends toujours, quel que soit le sujet. «

Violette de Ayala, fondatrice de FemCity, une organisation de réseautage réservée aux membres avec des rassemblements locaux et en ligne pour les femmes qui lancent et développent des entreprises, a déclaré: «Oui! Quelques années après le lancement de FemCity, un de mes chers amis qui est journaliste professionnel travaillait sur ma biographie pour mon site Web et me désignait comme un expert en petites entreprises. Quand j’ai lu ses notes, j’ai ri et j’ai dit: «Je ne suis pas un spécialiste des petites entreprises!» Parfois, nous avons besoin que les autres voient en nous-mêmes ce dont nous doutons. «

La dernière pensée de De Ayala est restée avec moi, car elle m’a tellement rappelé ma propre expérience: «Parfois, nous avons besoin que les autres voient en nous ce dont nous doutons.» Tout comme elle, quelqu’un d’autre a dû souligner mes forces en tant qu’expert avant que je puisse même imaginer me décrire comme tel.

Avancez avec confiance

Des études ont montré que la plupart des femmes ne postuleront pas à un emploi à moins qu’elles ne remplissent 100% des qualifications – elles estiment qu’elles doivent cocher toutes les cases avant d’être suffisamment qualifiées pour soumettre leur CV. Les hommes, en revanche, postuleront s’ils remplissent 60% des qualifications.

Même lorsqu’elles sont plus que qualifiées, un grand nombre de femmes semblent avoir du mal à se considérer comme des experts dans leur domaine. Alors que les hommes surestiment leurs capacités et leurs performances, les femmes sous-estiment les deux, même si leurs performances ne diffèrent pas en qualité.

Aux femmes entrepreneurs qui lisent ceci en ce moment, la prochaine fois que vous n’êtes pas sûr de devenir un leader, je veux que vous pensiez au symptôme de «l’hésitation». C’est probablement ce qui vous retient le plus.

Voici quelques mesures que vous pouvez faire de manière proactive pour laisser tomber votre hésitation:

Regardez votre fil d’Ariane: comme je l’ai mentionné au début de cet article, j’ai pu abandonner l’expression «entrepreneur accidentel» en me décrivant en reconnaissant toutes les réalisations que j’avais faites et les mesures que j’avais prises pour m’amener là où je suis aujourd’hui. Non seulement cet exercice m’a donné confiance et m’a fait réaliser que je suis un expert, mais il m’a aussi fait prendre conscience que le fait que je possède une entreprise n’est pas si accidentel.

Travaillez avec un coach d’affaires: comme le dit de Ayala, «Parfois, nous avons besoin que les autres voient en nous-mêmes ce dont nous doutons.» L’embauche d’un coach d’affaires a fait des merveilles pour moi dans ce département. Chaque fois que j’hésite ou que j’ai une journée de congé, mon coach d’affaires est là comme système de soutien pour m’assurer que je suis fort quand j’ai besoin de l’être. Si vous avez débuté récemment et que vous n’avez pas les moyens de vous offrir un coach d’affaires, tout ce dont vous avez vraiment besoin, c’est d’un bon ami qui croit en vous et peut vous aider à vous voir (et vos réalisations) objectivement.

Commencez à poser des questions: demandez-vous ce qui vous retient. C’est peut-être la peur de perdre une carrière d’entreprise fiable ou la peur d’échouer. Une fois que vous pensez avoir une idée, posez cette question: « Pourquoi? » encore. La première réponse est rarement la réponse complète. Creusez un peu plus profondément et allez à la cause profonde afin d’être conscient de vos déclencheurs.

Faites le saut quand même: bien que toutes les femmes chefs d’entreprise qui ont répondu à ma question aient admis avoir hésité, aucune d’entre elles n’a regretté d’avoir fait le saut. En fait, ils sont la preuve qu’avec le bon courage et la persévérance, vous pouvez vous aussi réussir.

Plus que jamais, c’est le moment de se lever. Pour reconnaître votre valeur et les cadeaux que vous apportez à la table. Le monde a besoin de plus d’exemples de femmes qui sont prêtes à plonger et à prendre les choses en main, et cela commence maintenant avec vous. Lâchez cette hésitation, afin que vous puissiez entrer dans votre leadership avec confiance et avoir l’impact que vous désirez.

