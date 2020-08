La nouveauté à la Juve s’appelle Weston McKennie. Un bon pari qui amènera l’Américain Schalke 04 devant le tribunal d’Andrea Pirlo, accord avec le joueur déjà conclu, l’accord entre les clubs est à moins d’un pas. Coup surprise, mais ce n’est pas un hasard si l’accélération décisive est survenue ces dernières heures. Sous le radar et loin de toute rumeur de marché, les négociations avaient déjà commencé depuis un certain temps et le profil de McKennie à l’étude. Mais le tournant n’est intervenu que mardi soir, dans un tout autre contexte, à savoir lorsque Paratici a de nouveau rencontré la direction de Sassuolo pour parler de Manuel Locatelli. NE DÉPLACE PAS – L’ancien milieu de terrain milanais qui a pu se relancer et se consacrer en neroverde, en effet, avait réussi à grimper les préférences de la Juve en ce qui concerne la médiane. Sauf d’aller ensuite se heurter au plan de Sassuolo de garder Locatelli au moins une autre saison, à moins qu’il y ait des offres essentielles. Cette Juve pour le moment est incapable de planifier. Pourtant, Paratici a essayé encore et encore. Essayer de pousser pour un prêt avec obligation de remboursement à des chiffres dans l’ensemble importants et similaires à ceux qui amèneront McKennie à la Juventus (plus de 20 millions au total): refus catégorique. Le non de Sassuolo a également été réitéré lorsque divers homologues ont été mis dans l’assiette, dont celui de Hans Nicolussi Caviglia qui pourrait également aboutir en Émilie de manière parallèle et distincte. Ainsi, la fermeté de Giovanni Carnevali et Giovanni Rossi, tous deux présents au sommet avec Paratici, a finalement convaincu le club de la Juventus de tourner la page, accélérant sur le front McKennie. D’autres augmentations ne sont pas exclues, même juste pour assurer une position privilégiée pour la saison prochaine, surtout si le marché sortant venait à se débloquer. Pendant ce temps, les difficultés sur le front des Locatelli ont poussé la Juve à se resserrer pour McKennie. Et le marché n’a pas encore démarré.