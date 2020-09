Le grand pari de fiction de la télévision espagnole pour la nouvelle saison est maintenant prêt à être publié. La chaîne publique a présenté ‘HIT’ au Vitoria FesTVal, un nouveau pari produit par Grupo Ganga (‘Dites-moi comment c’est arrivé’), créé par Joaquín Oristrell et dans lequel une tentative sera faite pour donner un point de vue réaliste au monde de l’éducation. Álvaro Fernández Armero, Elena Trapé et Joaquín Oristrell lui-même sont les réalisateurs de cette fiction qui a une équipe de scénaristes dirigée par Guillermo Navajo avec Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Pablo Bartolomé et Jacobo Delgado.

Daniel Grao, star de ‘HIT’

« Le personnage principal est un mélange de caractère » Maison « , un peu de » Holmes « et un peu de Montesori », Fernando López Puig, directeur du contenu et des chaînes de TVE, a affirmé dans la présentation, qui a également expliqué que «HIT» est définitivement « une série pédagogique qui traite des conflits en classe (…) touchant de nombreuses affaires courantes. « Cela a montré clairement malgré tout qu’avec la fiction » vous ne voulez rien arranger « , l’intention est que « la famille se réunit pour le voir et pour réfléchir » et pour cela il y aura « un groupe d’enfants en conflit et un personnage qui entrera également en conflit avec le spectateur ».

Daniel Grao: « J’ai travaillé avec une grande liberté »

De son côté, Joaquín Oristrell, créateur et co-directeur de ce nouveau pari, a expliqué que ‘HIT’ est destiné à « régler une alarme et dire ce qui se passe » car, comme il l’a rappelé, «dans les écoles, il y a des cas d’intimidation et de harcèlement». À cette fin, tout au long des dix épisodes qui composent sa première saison, les addictions, la sexualité ou l’automutilation seront abordés; ne sera aucun type de sujet dans l’encrier. Quelque chose sur lequel Daniel Grao, le protagoniste du projet, s’est également mouillé. Cela a été heureux d’avoir pu travailler en mettant « des choses de ma récolte et avec beaucoup de liberté » et il est convaincu qu’aujourd’hui, ‘HIT’ est « une série nécessaire ».

Gabriel Guevara et Carmen Arrufat, stars de ‘HIT’

C’est ‘HIT’

Le chaos s’est emparé de l’école Anne Frank. Ester (Olaya Caldera), sa directrice, est désespérée et il semble qu’il n’y ait aucun moyen que la violence disparaisse du centre qu’elle dirige. Il a besoin de l’aide des familles et d’un plus grand soutien de certains enseignants démotivés devant ce qu’ils vivent. Pour tenter d’améliorer la situation, il décide de parier sur Hugo Ibarra Toledo (Daniel Grao), connu sous le nom de HIT. C’est un pédagogue qui est clair qu’il faut rendre un retour aux valeurs traditionnelles du système éducatif et donc, viendra chez Anne Frank pour appliquer sa méthode d’enseignement particulière dans le but d’essayer de renverser la situation qui existe là-bas.

Il le fera en collaboration avec Lena, Gus, Silvia, Nourdin, Darío, Marga, Jaco, Andrés et Érika, joué par les jeunes interprètes Carmen Arrufat, Nourdin Batán, Oriol Cervera, Gabriel Guevara, Ignacio Hidalgo, María Rivera, Leire Cabezas, Melías Jesús et Krista Aroca. Ce sont les élèves soupçonnés d’avoir provoqué un incendie dans les voitures de quatre enseignants qu’ils devraient commencer à travailler avec HIT, mais aussi avec leurs familles et leurs enseignants pour changer leur vie. Et il semble clair que compte tenu de ce qui a été vécu à l’école, changer la dynamique de la vie dans le lieu sera tout sauf simple.