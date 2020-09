Cette étrange année marquera également le record du premier Grand Chelem sans l’un des légendaires Roger Federer et Rafael Nadal au tableau principal, depuis 1999. A l’époque, le champion suisse avait perdu – dix-huit – au deuxième tour des qualifications contre son le compatriote Heuberger (7-6 6-2) et le Maciste de la terre rouge, qui aujourd’hui n’a pas envie de voyager en Amérique à l’époque du Coronavirus, était encore loin de faire ses débuts parmi les pros de 2001 et de celui des Slams de 2003.

Dans une vidéo avec le Credit Suisse, le joueur de tennis suisse a évoqué des rumeurs sur sa retraite.

Federer au début de sa carrière

«Ils m’interrogent beaucoup sur ma retraite, et je sais que je ne peux pas jouer au tennis pour toujours, c’est vraiment agréable de pouvoir bien faire quelque chose dans la vie.

C’est quelque chose de fantastique à ce stade de ma carrière », a déclaré le maestro suisse. Dans cette interview, Roger Federer a également passé en revue les clés qui l’ont conduit au succès: «L’important n’est ni ma capacité ni ma technique sur le court.

L’important, c’est ma mentalité, mes objectifs et les personnes qui m’ont entouré et qui ont joué un rôle très important dans mes succès. Vous devez être à l’aise avec l’échec et en tirer des leçons. Cela m’est arrivé en 2001 et je me suis demandé si j’avais raté l’occasion en revenant deux ans plus tard et en remportant mon premier Grand Chelem à Wimbledon.

Cela m’a montré à quel point un état d’esprit positif est important. Tout a commencé très tôt, quand j’avais 11 ans, quand j’ai décidé de me consacrer au tennis et que j’ai atteint mon objectif à 14 ans. Si je pouvais revenir en arrière et me parler à moi-même à partir de ce moment-là, je lui dirais que la solitude et l’isolement en valent la peine.

Mais cette situation m’a donné l’impulsion pour réussir. Parfois, ces premiers pas sont inconfortables et avoir la confiance nécessaire pour le faire est important pour réussir, même si vous devrez également faire face à des hauts et des bas »- a terminé le 20 fois champion du Grand Chelem.

Federer, qui a appelé plus tôt cette année le tennis à fusionner ses instances dirigeantes masculines et féminines, a convenu qu’il était temps « de rester unis en tant que joueurs et en tant que sport », tandis que le triple champion du Grand Chelem Andy Murray a remis en question l’absence de femmes. acteurs de la nouvelle association.