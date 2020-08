Acteur américain Chadwick Boseman est décédé à son domicile de Los Angeles à l’âge de 43 ans. Le décès est survenu le vendredi 28 août à la suite de la lutte de quatre ans contre le cancer du côlon que l’interprète, connu pour son rôle principal en tant que Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel, avait gardé un secret de sa vie publique.

Chadwick Boseman comme Black Panther

La propre famille de Boseman, qui l’a accompagné dans ce processus difficile, a voulu exprimer publiquement l’effort que l’acteur a fait ces dernières années. « Comme un vrai combattant, Chadwick a persévéré avant tout, et vous a apporté plusieurs des films que vous avez appris à aimer. De « Marshall » à « Da 5 Bloods », « Ma Rainey’s Black Bottom » d’August Wilson et bien d’autres. Tous ont été enregistrés pendant et entre de nombreuses chirurgies et chimiothérapie. Le grand honneur de sa carrière a été de donner vie au roi T’Challa dans « Black Panther »», lit la déclaration recueillie par Deadline.

Boseman a acquis une renommée mondiale en tant que roi de Wakanda, qu’il a joué pour la première fois dans «Captain America: Civil War». Deux ans plus tard, En 2018, il sortira le film solo Black Panther, devenu un phénomène au box-office et il a remporté trois Oscars, obtenant d’être nominé pour le meilleur film. Depuis, nous l’avons également vu dans les deux derniers films « Avengers » et Sa participation à la série animée Disney + « Et si …? » Était prévue, également dans l’univers Marvel, dans lequel il prêterait sa voix à une version alternative de T’Challa.

Démarrage TV

Comme d’habitude à Hollywood, La première étape de Boseman vers la célébrité sur grand écran a été de jouer des rôles de soutien à la télévision.. Son premier rôle était un rôle épisodique dans le drame policier «On Duty» en 2003. À partir de là, il sera vu dans des titres tels que «Law & Order», «CSI: NY», «ER», «Castle», «Justified ‘ou’ Fringe ‘, jusqu’à fait le saut définitif au cinéma avec des films comme « 42 » ou « I Feel Good », dans lequel il a joué le légendaire chanteur James Brown.