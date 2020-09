Gyasi Zardes a inscrit le premier but et marqué le deuxième à la 88e minute alors que le Columbus Crew se remettait d’un déficit de deux buts à la mi-temps pour égaler les hôtes Chicago Fire 2-2 au Soldier Field samedi.

Columbus (7-1-3, 24 points) a remporté deux victoires et deux égalités au cours des quatre derniers matchs pour mener la MLS au chapitre des points.

Djordje Mihailovic a marqué un but à la 11e minute et Robert Beric en a ajouté un autre à la 14e alors que le Fire (2-6-3, 9 points) prenait une avance de 2-0. Fatai Alashe a marqué pour l’équipage à la 68e minute pour porter le score à 2-1.

Le gardien de but de l’équipage Eloy Room a effectué un arrêt à bout portant sur Przemyslaw Frankowski à la 86e minute pour garder Columbus dans le match.

Zardes a ensuite pris une passe déviée de Youness Mokhtar près du haut de la surface et a marqué son huitième but, et son troisième au cours des deux derniers matchs, pour compléter le retour.

L’équipage a ressenti les absences des milieux de terrain blessés Lucas Zelarayan et Darlington Nagbe. Zelarayan, le leader du championnat avec trois buts gagnants, a raté son troisième match consécutif.

Sans eux, la capacité de l’équipage à posséder et à attaquer s’est affaiblie, et le Feu en a profité. La paire de buts Fire a égalé le nombre autorisé par l’équipage lors des 10 premiers matchs et a empêché Columbus d’égaliser le record de la MLS de neuf blanchissages au cours des 11 premiers matchs.

Le premier but de Mihailovic de la saison a fait 1-0 d’une passe parfaite au centre de la surface de Beric sur le flanc droit. Mihailovic a pris position sur le défenseur Harrison Afful et a utilisé son pied gauche pour placer le ballon devant Room, qui a abandonné son premier but en 472 minutes.

Mihailovic a quitté le match à la 22e minute avec une possible blessure à la tête.

Beric a prolongé l’avance avec une course au poteau droit pour convertir le service de Fabian Hebers suite à une remise en jeu. Le troisième but de Beric était son premier en huit matchs.