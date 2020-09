Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 1 septembre 2020, p. a10

Fernando Quirarte, ancien défenseur de Chivas, a estimé qu’avec la volonté d’inclure Alexis Vega et Uriel Antuna dans le match de ce samedi contre Pachuca, l’opportunité d’établir un bon précédent dans le code disciplinaire du club rojiblanco était gâchée.

Le 22 août, Guadalajara a annoncé que les deux éléments avaient été sanctionnés financièrement et séparés de la première équipe indéfiniment après avoir omis de se conformer aux mesures sanitaires contre Covid-19; Cependant, quatre jours plus tard, il s’est avéré qu’ils ont été graciés et sont retournés à l’entraînement, pour que le week-end ait de l’action dans le duel contre les Tuzos, qui s’est terminé 0-0.

«Je pense que c’était une décision consensuelle, mais il me semble qu’ils ont raté une belle occasion de créer un bon précédent pour que ce type d’indiscipline ne se répète pas.

Une meilleure gestion de la situation faisait défaut, tout comme Pumas, en annonçant que son joueur (Alan Mozo) avait été puni pour un match et avait également imposé une amende économique, et à Chivas, ils ne l’ont pas fait de cette façon, a-t-il déclaré.

En ce sens, l’ancienne équipe nationale et de la Coupe du monde au Mexique 1986 a également estimé que les clubs devraient être plus stricts pour obliger les joueurs à obéir aux protocoles établis à la fois par la Liga Mx et les autorités sanitaires du pays, afin de prévenir la propagation de la maladie. coronavirus.

De même, il a souligné que les joueurs de football sont des modèles pour les enfants et les jeunes, dont ils doivent prendre soin d’eux-mêmes et être responsables, ainsi que faire preuve de plus de professionnalisme dans ce qu’ils font hors du terrain.

En revanche, l’ancien défenseur a indiqué que la séquence irrégulière que traverse actuellement Chivas, car après sept jours disputés dans l’actuel tournoi Guardians 2020, il se situe à la 10e place du classement général, avec seulement huit unités, «doit prendre fin. tôt ou tard.

«Sur les sept matches, sur cinq, ils sont restés vierges, ils sont à court de buts, mais l’équipe doit et doit s’améliorer pour ne pas s’éloigner de la zone de la ligue.

Des joueurs comme Antuna, (Cristian) Calderón, Vega et (Jesús) Angulo, doivent démontrer pourquoi ils ont été embauchés et tant d’argent a été dépensé pour eux, ils doivent confirmer leur valeur dans l’équipe, comme ils l’ont fait dans leurs clubs précédents, et argumenter les raisons pour lesquelles ils sont maintenant dans la meilleure équipe du Mexique.

Il a précisé que l’inactivité physique prolongée due à la pandémie pourrait être un facteur atténuant des quelques triomphes de l’équipe dirigée par Víctor Manuel Vucetich, mais a souligné que cette situation ne pouvait en aucun cas être prise comme un prétexte, puisque toutes les équipes et tous les joueurs étaient affectés par la Arrêtez.

En ce qui concerne l’attaquant du rojiblanco José Juan Macías, qui pense qu’il pourrait émigrer dans une ligue européenne dans les mois à venir, le shérif surnommé a déclaré que ce serait mieux s’il restait une saison de plus avec le Flock.

Macías a une qualité prouvée, nous l’avons déjà vu à León, et pour quelque chose il est retourné à Chivas, c’est un excellent joueur, et si vous me le demandez, j’aimerais qu’il reste dans ce tournoi puis qu’il parte, je pense que ce serait plus utile s’il part mieux formé, mais vous pouvez y aller, vous pouvez le faire, a-t-il déclaré.