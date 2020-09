La mission des tapis de sol de voiture est de protéger le tapis qui recouvre le plancher du véhicule contre l’usure constante causée par le frottement de nos chaussures contre la surface lorsque nous montons, pendant que nous conduisons et lorsque nous sortons de la voiture.

Mais ils servent également de bouclier contre la saleté et l’humidité de l’extérieur qui adhèrent à nos chaussures et empêchent le tapis de se tacher. Mais, bien qu’ils aient été conçus pour cela, tôt ou tard toute cette usure finira par les briser et il faudra les remplacer par de nouveaux.

Certains tapis usés perdent la capacité de s’accrocher au tapis, et avec les mouvements des pieds, ils ont tendance à se déplacer vers la zone des pédales et peuvent gêner leur fonctionnement et provoquer un accident, donc si les vôtres sont dans ces conditions , il est temps de les changer.

Que faire

La première chose à faire est de retirer le tapis usé et de l’emporter avec nous lors de l’achat du nouveau, car ce sera la meilleure référence pour connaître la forme et la taille idéales afin qu’il s’adapte au plancher de votre voiture, et ne gêne pas lorsque vous appuyez sur les pédales; Nous pouvons nous rendre dans des magasins spécialisés dans les accessoires automobiles tels que Autozone.

Avant de poursuivre la procédure, vous devez définir quel type de tapis est approprié en fonction des matériaux de leur composition, c’est-à-dire s’il s’agira de tapis ou de caoutchouc, cela en fonction de vos besoins. Nous recommandons qu’ils soient en caoutchouc, car ils constituent la meilleure protection en cas de déversement de liquide ou de pénétration d’eau de pluie dans la cabine, et leur nettoyage est beaucoup plus facile.

Qu’ils soient en caoutchouc ou en moquette, nous vous suggérons de choisir le modèle qui convient le mieux au design, aux finitions et à la couleur de votre cabine pour leur donner une belle apparence sur votre voiture. Par la suite, il faut faire attention pour voir si les vieux tapis intègrent un système d’ancrage, comme des clips qui fixent le tapis contre le sol pour les empêcher de bouger. Si c’est le cas, les nouveaux doivent avoir la même perforation afin qu’ils s’adaptent aux boulons en plastique que votre véhicule a dans cette zone.

S’il ne les a pas, assurez-vous que le côté qui repose sur le plancher de la voiture a de petites bosses en plastique qui s’enfoncent dans le tapis et les empêchent de bouger ou, à défaut, ont une finition velcro qui adhère.

N’oubliez pas que la qualité varie avec le prix. Un jeu accessible peut coûter à partir de 300 pesos, mais généralement ces pièces ne possèdent pas les caractéristiques de sécurité mentionnées ci-dessus.

Un ensemble de tapis de sol de bonne qualité de marques comme Michellin, Goodyear ou Rubbermaid peut coûter environ 900 pesos. En plus des magasins spécialisés, nous pouvons également les acheter à l’agence. Par exemple, si vous possédez un véhicule du groupe FCA, vous pouvez vous rendre chez un concessionnaire de la marque et choisir un jeu de tapis de sol dans le catalogue d’accessoires Mopar.

Enfin, il y a une autre option: Weathertech, marque spécialisée dans ce type de composants, met à disposition la page www.weathertech.mx, où vous pouvez les choisir en fonction de la marque de votre véhicule, de l’année et du modèle. Le système choisira le type et la conception du tapis qui convient le mieux à votre voiture.