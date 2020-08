Photo par Ewan Bootman / NurPhoto via .

Le Celtic est en pourparlers sur un accord de 3 millions de livres sterling pour David Turnbull de Motherwell et il sera exclu de l’équipe pour le match de qualification de son équipe en Ligue Europa jeudi, selon le Daily Record.

Imaginez, dans le dernier épisode de Friends, que Rachel ait décidé de rester à bord de ce vol pour Paris après tout.

Les fans celtiques du monde entier ont compris ce que Ross aurait ressenti comme une saga de transferts qui a presque redéfini l’expression «on again, off again» s’est terminée par un chagrin.

Un échec médical a empêché Turnbull de devenir un joueur celtique à la onzième heure.

Mais, 12 mois plus tard, Rachel est sur le chemin du retour à travers l’Atlantique et Turnbull fait ses valises pour Parkhead.

Selon le Record, le milieu de terrain très coté sera laissé à la maison alors que Motherwell se rendra sur le terrain pour son premier match européen en six ans – un affrontement de qualification avec la formation irlandaise Glentoran.

Turnbull a même été exclu de l’entraînement mercredi alors que la lumière apparaît au bout d’un long et sinueux tunnel.

L’international écossais U21 est devenu célèbre au cours de la saison 2018/19, produisant 16 buts et sept passes décisives en 34 matchs avant d’être nommé jeune joueur de l’année SFWA.

«Je pense qu’il a été excellent. De toute évidence, le Celtic le surveille depuis un certain temps et c’est un jeune joueur de premier plan, donc je pense que ce serait bien si nous pouvions le faire entrer », a déclaré Callum McGregor, l’actuelle star des Hoops, à FourFourTwo cette semaine quand on a demandé à un homme qui pourrait défier sa place. au milieu de terrain.

«Son style de jeu me ressemble. Vous voulez tout faire dans le jeu et participer avec des buts et des passes décisives.

«C’est donc définitivement un jeune talent passionnant et tous les bons bruits viennent de partout. Tout le monde l’aime, c’est aussi un bon enfant et le faire entrer serait bon pour le Celtic. »

