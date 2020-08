Cet article a été initialement publié le 25/08/2020

8 h 00 HAP le 25 août 2020 et dernière mise à jour 30/08/2020

10 h 14 HAP le 30 août 2020.

Le Galaxy Note20 Ultra est indéniablement un excellent téléphone, mais comme presque tous les produits, il reste encore beaucoup à faire; à savoir, le prix est exorbitant, sa taille pose des problèmes de convivialité, et nous avons des informations plus subjectives que nous fournirions sur les fonctionnalités et la conception qui en feraient simplement un meilleur téléphone à nos yeux. À 1300 $, Samsung devrait tout jeter dans l’évier de la cuisine, alors considérez ceci notre liste de souhaits Galaxy Note20 Ultra « évier de cuisine ».

Prix

Oui, «le Note20 Ultra est trop cher» est probablement la déclaration la moins controversée ou la moins stimulante que vous puissiez faire sur un site Web à propos d’Android, mais cela ne la rend pas moins vraie. Le Note20 Ultra est l’un des smartphones les plus chers produits en série jamais sortis, à 1299,99 $ pour le modèle 128 Go et à 1449,99 $ pour la version 512 Go.

Samsung sait que de nombreux fans de Note paieront le PDSF élevé.

Il y a une raison simple à ce prix élevé: Samsung sait que de nombreux fans de Note le paieront, car il y a très peu d’autres téléphones disponibles avec un stylet actif (par opposition aux téléphones comme le LG Stylo 6 avec un stylet capacitif moins puissant) ou les fonctionnalités logicielles que Samsung inclut sur les téléphones Note. La plupart des opérateurs et des détaillants proposent également des remises d’échange ou des offres BOYO qui peuvent réduire le prix de plusieurs centaines de dollars, mais le fait demeure que le PDSF du Note20 est presque autant que l’achat de quatre téléphones Pixel 4a.

Samsung baissera sans aucun doute le prix du Note20 Ultra dans les mois à venir, une fois que les fans purs et durs de Note auront déboursé plus de 1300 $ chacun. Pourtant, il n’avait pas besoin d’être aussi élevé en premier lieu.

Écran plat

Les écrans incurvés sont l’exemple ultime de la forme sur la fonction dans les smartphones modernes, encore plus que de laisser tomber la prise casque (nous y reviendrons plus tard). Ils ne servent à rien d’autre que de paraître jolis, ce qui est génial et tout, jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que le fait d’enrouler l’écran sur les bords entraîne des touches plus accidentelles.

Les écrans incurvés sont mauvais.

Samsung a déjà réalisé à quel point les écrans incurvés étaient ridicules, c’est pourquoi la série Galaxy S20 a des écrans plus plats que la gamme S10. Le Note20 standard a également un écran principalement plat, mais pour une raison quelconque (peut-être pour rendre la taille massive moins encombrante), le Note20 Ultra conserve l’écran très incurvé des téléphones Note précédents. Les touches accidentelles ne sont pas non plus le seul problème – qui veut une surface d’écriture incurvée?

Chargement plus rapide

Le Galaxy Note10 de l’année dernière supportait techniquement des vitesses de charge allant jusqu’à 45 W, mais il nécessitait un adaptateur mural séparé compatible avec la norme d’alimentation programmable (PPS). Même lorsque vous aviez un chargeur compatible, le Note10 se chargeait rarement à la vitesse maximale, ce qui fait que le 45W ne revendique guère plus qu’un discours marketing.

Le OnePlus 8 Pro peut charger à 30 W via USB et sans fil.

Samsung a reculé la vitesse de chargement cette année, alors que le Note20 atteint 25W maximum. Bien que la note offre enfin sa vitesse de charge nominale, elle n’est toujours pas aussi rapide que certains de ses concurrents. Par exemple, le OnePlus 8 Pro offre une charge de 30 W via une connexion filaire et le support de charge sans fil en option (et propriétaire). Il y a aussi le Poco M2 Pro, qui coûte une fraction du Note20 et offre toujours une charge de 33W.

Résolution native à 120 Hz

Outre le design incurvé, l’écran du Note20 est l’un des meilleurs écrans jamais inclus sur un smartphone. Il s’agit d’un panneau OLED de 6,9 ​​pouces avec une résolution de 3088×1440 (496ppi), une prise en charge du HDR10 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement et un jeu fluides. Cependant, il y a un hic: l’activation du mode 120 Hz réduit la résolution de l’écran.

Samsung n’a pas encore expliqué officiellement pourquoi cette limitation existe. L’utilisation de 120 Hz en pleine résolution nécessite certainement plus de performances et a un impact sur la durée de vie de la batterie, mais le Note20 Ultra dispose d’un chipset Snapdragon phare et d’une grande batterie de 4500 mAh. Les voies de mémoire du Note20 peuvent ne pas être optimisées pour pousser 120 Hz à pleine résolution, mais nous ne le savons toujours pas avec certitude.

Comme @Mobile_Dom l’a mentionné, les téléphones sont probablement plus efficaces sur les voies MIPI plutôt que sur le débit. Si vous avez une batterie massive, vous pouvez échanger cette efficacité contre du débit et la faire fonctionner. – Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 août 2020

Il existe d’autres téléphones qui peuvent fonctionner à 90 ou 120 Hz sans réduction de résolution, y compris le OnePlus 8 Pro, donc c’est certainement possible.

Prise casque

Samsung a abandonné la prise casque du Galaxy Note10 de l’année dernière, il n’est donc pas tout à fait surprenant qu’elle soit toujours absente du Note20 Ultra. La série Note est censée être synonyme de polyvalence et de fonctionnalités.La suppression des fonctionnalités couramment utilisées simplement parce que d’autres téléphones phares le font (ou pour que Samsung puisse vendre plus de Galaxy Buds) ne correspond pas tout à fait à cette philosophie.

Le Note9 était le dernier Note avec une prise casque.

Vous pourriez probablement faire le même argument à propos du Note20 ne disposant pas d’un blaster IR, d’une radio FM ou d’un autre port USB Type-C, et je suis d’accord avec vous. Cependant, lorsque les téléphones 1/10 du prix du Note20 ont une prise casque, il est encore plus ridicule que le Note20 n’en ait pas.