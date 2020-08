Chris Larsen, co-fondateur et PDG de Ripple, a écrit un éditorial pour The Hill, dans lequel il affirmait que les États-Unis perdaient actuellement la «guerre froide technologique» contre la Chine. Parce que?

États-Unis vs. Chine

Fondamentalement, le co-fondateur de Ripple explique dans son éditorial que le leadership de la monnaie numérique de la Chine pourrait être une «opportunité unique dans un siècle» pour remplacer le dollar américain. Cependant, cela impliquerait que le yuan pourrait devenir une monnaie de réserve mondiale.

Par conséquent, la domination claire que la Chine a réussi à atteindre dans les crypto-monnaies, la technologie Blockchain et la finance, pourrait être un front important dans les futures batailles entre les deux pays.

Et c’est que, pour ceux qui ne le savent pas, la Chine a réussi à faire des pas de géant dans l’adoption des paiements numériques via des géants tels qu’Alipay et WeChat. Pendant ce temps, les États-Unis sont bloqués sur la technologie Blockchain et les crypto-monnaies.

Cependant, les États-Unis ne sont pas les seuls à être menacés par les avancées de la Chine, ainsi que des crypto-monnaies, notamment Bitcoin. Alors que, selon le Cambridge University Center for Alternative Finance, au moins 65% du minage de crypto-monnaie se produit en Chine.

Par conséquent, le co-fondateur de Ripple craint que la Chine ne profite de l’accumulation du pouvoir de hachage pour se mêler des transactions.

Mais, le co-fondateur de Ripple écrit que « malheureusement, les États-Unis sont à la traîne » en matière de technologie. Affirmant que «les paiements numériques nationaux américains sont toujours en train de rattraper leur retard – les cartes de débit et les espèces continuent de dominer».

La difficulté d’extraction de Bitcoin atteint un nouveau record

La difficulté d’extraction de Bitcoin a atteint un niveau record suite à un ajustement. Cependant, les nouvelles peuvent ne pas plaire aux petits mineurs.

Un fait très important à garder à l’esprit est que la difficulté de l’extraction de Bitcoin est ajustée environ toutes les deux semaines. Par conséquent, lorsque les blocs sont extraits trop rapidement ou trop lentement, la difficulté s’ajuste en conséquence.

Cependant, l’augmentation a porté la difficulté totale du réseau Bitcoin à un niveau record de 17,35 milliards (T). Mais, selon BTC.com, les estimations indiquent que pour le prochain ajustement, nous pourrions voir un nouveau jalon pour le réseau Bitcoin.

La BRI rend compte de la croissance des CBDC dans le monde

Comme nous le savons bien, la naissance du Bitcoin a provoqué divers changements dans le monde. En particulier, la montée en puissance des CBDC, ou monnaies numériques des banques centrales, en fait partie.

Plus tôt dans la journée, la Banque des règlements internationaux (BRI), la banque des banques centrales du monde, a publié un rapport sur les CBDC.

En ce sens, la principale constatation est que la plupart des CBDC sont originaires de pays innovants et leur objectif est d’offrir une alternative numérique à l’argent liquide plutôt qu’un remplacement.

Bitcoin un schéma de Ponzi?

Michael O’Leary, PDG de la compagnie aérienne Ryanair, est la nouvelle célébrité qui prétend encore aujourd’hui que Bitcoin lui-même est une arnaque, « équivalente à un stratagème de Ponzi », selon ses propres termes.

Cela a été rapporté au Sunday Times en clarifiant une publicité apparemment frauduleuse, dans laquelle il a été dit que O’Leary avait affirmé avoir gagné de l’argent avec Bitcoin.

O’Leary a été l’une des dernières victimes d’un stratagème criminel qui utilise des noms de célébrités pour encourager les investisseurs à investir de l’argent dans ses stratagèmes.

Cependant, malgré le fait que Bitcoin lui-même n’avait rien à voir avec cela, il a une fois de plus payé les plats cassés.

« Je n’investirais jamais un sou dans Bitcoin, je pense que c’est équivalent à un stratagème de Ponzi », a-t-il noté. « Je recommanderais vivement à tous ceux qui ont un peu de bon sens d’ignorer cette fausse histoire et d’éviter Bitcoin comme la peste », a-t-il ajouté.

En quelques lignes …

Cosmos (ATOM) a réussi à dépasser son niveau record et atteint 8 $ après avoir gagné 10% au cours des dernières 24 heures.Binance organisera le premier hackathon dédié à DeFi en Inde, dans le but d’accélérer l’innovation dans le pays. Gnose Safe vous avez maintenant plus d’un milliard de dollars d’actifs en jetons ETH et ERC20.

