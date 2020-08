L’ancien célibataire Colton Underwood et sa gagnante de la saison, Cassie Randolph, ont annoncé le 29 mai qu’ils avaient rompu. Dans leurs légendes Instagram distinctes, ils ont tous deux mentionné vouloir rester amis. Comme Bachelor Nation le sait, l’ancien couple a eu sa part de drame depuis leur séparation, une grande partie se déroulant sur Instagram. Mais, à partir de maintenant, Underwood et Randolph ne se suivent plus sur le site social.

Colton Underwood et Cassie Randolph | Rodin Eckenroth / WireImage

Colton Underwood parlait simplement de Cassie Randolph dans une interview

Quand Underwood a été interviewé par Reality Steve pour son podcast le 13 août, il n’avait que de belles choses à dire sur Randolph.

«Je n’ai que de bonnes choses et de l’amour, des voeux et une amitié avec Cassie en ce moment. J’aime la fille et la fille me manque beaucoup », a-t-il dit.

CONNEXES: « The Bachelorette »: Mike Johnson évoque ce qui se passe avec la saison de Tayshia – « C’est un peu beaucoup »

Il a également évoqué le peu de drame Instagram qui s’est passé entre lui et son ex. Underwood a affirmé qu’il n’avait jamais été contrarié par Randolph pour l’interview qu’elle a faite sur The Bachelor: The Greatest Seasons – Ever! Au lieu de cela, il dit qu’il était frustré par la franchise pour l’avoir utilisée.

«Cass est resté extrêmement professionnel et extrêmement silencieux au sujet de notre rupture, dont j’étais si heureux et reconnaissant», a-t-il déclaré sur le podcast. « Je lui ai même envoyé un texto et je me suis dit: » Mec, j’apprécie ça, merci. » Je me sens très défensif face aux gens que j’aime. Je sais que Cassie est une grande fille et peut mener ses propres batailles, mais je connais son cœur – elle ne veut pas balancer le bateau et elle aime les gens même s’ils la maltraitent ou même s’ils en profitent, c’est ce qu’ils fait. »

Pourquoi les fans de Bachelor pensent que Colton Underwood et Cassie Randolph ne se sont pas suivis sur Instagram

Underwood et Randolph ne se sont pas simplement désabonnés sur Instagram. Les amis proches et la famille de Randolph ont également abandonné l’ancien footballeur. Les fans pensent donc que quelque chose s’est passé pour créer du mauvais sang entre les ex.

«Ce qui rend les choses intéressantes, c’est comment elles se sont toutes désabonnées en même temps, lol. Quelque chose de grand s’est définitivement produit », a écrit un fan sur Reddit.

Certains utilisateurs de Reddit pensent que le désabonnement a eu lieu parce que Randolph a peut-être un nouvel homme dans sa vie. « Personnellement, je pense qu’il y a de bonnes chances que cela soit lié aux rumeurs selon lesquelles Cassie sort avec son ami musicien de longue date en herbe », a écrit l’affiche originale.

CONNEXES: «The Bachelorette»: Mike Johnson dit qu’il «aurait fait du bien» lors de la saison de Clare Crawley

D’autres fans, cependant, ont le sentiment que le fait de ne plus suivre son ex après un certain temps est le protocole de rupture standard.

«N’est-ce pas juste la deuxième étape de la rupture? Première étape, tout le monde est désolé et veut être ami, mais cela devient pénible, surtout si une personne (ou les deux) a encore des sentiments compliqués … alors vous atteignez votre point de rupture et vous coupez le contrat pour pouvoir passer à autre chose », a écrit un Reddit utilisateur.

Ni Randolph ni Underwood ne se sont parlé publiquement depuis l’entretien de l’ancien célibataire avec Reality Steve. Mais les fans espèrent des détails plus juteux lorsque le chapitre de rupture du livre d’Underwood sortira.

CONNEXES: « The Bachelor »: cette photo Instagram de Colton Underwood demande aux fans s’il va bien