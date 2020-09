15 h 16 HE

Jeff Carlisle

Correspondant de football américain

Jeff Carlisle couvre la MLS et l’équipe nationale américaine pour ESPN FC.

Austin Lindberg

C’est comme si vous étiez dans le top cinq de l’édition de cette semaine du MLS Power Rankings, avec Columbus gagnant pour la troisième fois lors de ses quatre derniers concours pour conserver sa place au sommet. À l’autre bout de l’ordre, un autre coup de poing fait que San Jose regarde le reste de la ligue.

Classement précédent: une

Prochain match MLS: Mercredi vs. Minnesota, 19 h 30 HE

Gyasi Zardes a poursuivi sa forme exceptionnelle lors de la victoire 2-0 contre Nashville, marquant l’un et aidant l’autre. Il a quatre buts et une paire de passes lors de ses trois dernières apparitions, et est deuxième en MLS pour les buts marqués, un derrière Diego Rossi de LAFC.

Classement précédent: deux

Prochain match MLS: Mercredi à Cincinnati, 19 h 30 HE

La seule défaite de l’Union depuis que la MLS est de retour est survenue lors d’une courte défaite contre le leader des Supporters ‘Shield, Columbus, alors que l’équipe de Jim Curtin a amassé 16 points en sept matches, devançant ses adversaires 14-4 dans cette période.

Classement précédent: 3

Prochain match MLS: Mercredi à Portland, 22 h HE

Les Sounders continuent d’avancer, envoyant LAFC 3-0. Ce qui plaira encore plus au manager Brian Schmetzer, c’est la façon dont son équipe s’est solidifiée défensive, accordant six buts lors de ses six derniers matchs.

Classement précédent: 4

Prochain match MLS: Mercredi à Kansas City, 19 h 30 HE

Chris Mueller est le quatrième meilleur buteur de la ligue après son décompte (et aide) lors de la victoire 4-1 d’Orlando contre Chicago. Le joueur de 24 ans a fait 11 apparitions en 2020, n’ayant réussi à inscrire un but ou une passe que dans quatre d’entre eux.

Classement précédent: 5

Prochain match MLS: Mercredi au NYCFC, 19 h HE

Un match nul 2-2 contre DC signifie que Toronto a gagné une fois en quatre matchs ce mois-ci, perdant cinq points derrière Columbus dans une course Supporters ‘Shield pour laquelle les Reds n’étaient pas longtemps considérés comme favoris.

Classement précédent: 7

Prochain match MLS: Mercredi vs. Toronto pm HE

Un match nul 0-0 contre la Nouvelle-Angleterre était la deuxième fois en trois matchs que le NYCFC partageait les points dans un match sans but, mais la défense de l’équipe du Bronx a été incomparable depuis qu’elle a quitté la bulle de la MLS is Back, accordant trois buts contre en sept matchs.

Classement précédent: 18

Prochain match MLS: Mercredi à Atlanta, 19 h HE, ESPN +

L’attaquant Franco Jara est arrivé à Dallas avec de fortes attentes. Après un départ lent, l’Argentin a pris feu avec cinq buts lors de ses cinq derniers matchs, et trois victoires au trot ont propulsé le FCD au troisième rang de la Conférence Ouest.

Classement précédent: 13

Prochain match MLS: Mercredi vs. Seattle, 22 h HE

Les Timbers ont fait le travail à San Jose, en prenant quatre points sur six possibles, alors même que le manager Gio Savarese s’est engagé dans une rotation d’équipe considérable.

Classement précédent: 6

Prochain match MLS: Mercredi à Salt Lake, 21 h 30 HE, ESPN +

Une défaite à domicile contre le Colorado a fait briller une séquence de quatre matchs sans défaite. Julian Araujo a appris qu’il est préférable de ne pas mâcher avec un arbitre alors que vous êtes déjà sur un jaune.

Classement précédent: 8

Prochain match MLS: Mercredi à la Nouvelle-Angleterre, 17 h HE

Romell Quioto a inscrit les deux buts de Montréal cette semaine, mais il a été expulsé lors de la défaite 4-1 contre Philadelphie et l’Impact a concédé trois autres buts lors d’une défaite en milieu de semaine contre Vancouver. Onze buts contre au cours des trois derniers matchs ne sont pas une lecture agréable.

Classement précédent: 9

Prochain match MLS: Mercredi à Chicago, 19 h 30 HE, ESPN +

Darwin Quintero semble s’intensifier après la vente d’Alberth Elis alors que sa puce effrontée a aidé à expier son penalty qui a été sauvé contre l’ancien club du Minnesota. Mais une séquence de trois victoires consécutives a maintenant cédé la place à une séquence de trois matchs sans victoire.

Classement précédent: 12

Prochain match MLS: Mercredi vs. Orlando, 19 h 30 HE

Un combat inspiré contre Dallas – en grande partie dû à la forme brillante continue de Johnny Russell – s’est transformé en une perte brutale grâce à la gaffe cruciale de Graham Zusi. Le SKC est toujours à la deuxième place dans l’Ouest, mais une victoire sur six les a empêchés de se séparer du peloton de poursuite.

Classement précédent: 12

Prochain match MLS: Mercredi vs. Montréal, 17 h HE

Personne n’a pris plus de tirs en MLS que Gustavo Bou et seul Diego Rossi a mis plus de tirs cadrés que Bou, pourtant Teal Bunbury est le meilleur buteur des Revs avec quatre buts sur près d’un tiers des tirs. Cela devrait assez bien expliquer pourquoi seuls Nashville, les Red Bulls et Cincinnati ont marqué moins de fois que la Nouvelle-Angleterre.

Classement précédent: 14

Prochain match MLS: Mercredi à Columbus, 19 h 30 HE

Dans le but de stimuler l’attaque du Minnesota, Kei Kamara a rejoint les Loons. Les buts n’étaient pas le problème ce week-end, mais plutôt l’incapacité de l’équipe à protéger une avance de deux buts dans un décevant match nul 2-2 contre Houston.

Classement précédent: 19

Prochain match MLS: Mercredi vs. San Jose, 21 h HE

Le commerce de Kamara signifie que les rapides doublent la jeunesse. Le temps nous dira si cela fonctionnera, mais les buts de Cole Bassett et Jonathan Lewis dans une victoire 2-0 sur la route contre le Galaxy ont permis des retours rapides positifs.

Classement précédent: Onze

Prochain match MLS: Mercredi vs. Vancouver, 22 h 30 HE, ESPN +

Défendre en transition a été un problème pour LAFC toute la saison. Maintenant, ils ne font que donner des buts à l’opposition, accordant deux pénalités dans la défaite 3-0 contre Seattle. Le calendrier à venir se simplifie un peu avec les matchs contre Vancouver et San Jose, mais le LAFC n’est pas en mesure de prendre quoi que ce soit pour acquis.

Classement précédent: 17

Prochain match MLS: Mercredi vs. DC, 20 h 30 HE

La série de quatre matchs sans défaite de l’équipe d’expansion s’est terminée par une défaite 2-0 contre Columbus, leader de la ligue, mais cette séquence a mis Nashville au bord d’une place en séries éliminatoires dans l’Est.

Classement précédent: 22

Prochain match MLS: Mercredi vs. Red Bulls, 20 h HE, ESPN +

L’acquisition par Miami de Gonzalo Higuain de la Juventus a déjà déclenché son équipe d’attaquants, Juan Aguedelo marquant son deuxième but de la saison lors d’une victoire 2-1 à Atlanta alors qu’il affronte un combat pendant des minutes avec l’attaquant argentin qui fera bientôt ses débuts dans le sud. Plage.

précédent classement: 24

Prochain match MLS: Mercredi au LAFC, 22 h 30 HE, ESPN +

Après deux victoires en une semaine, les ‘Caps sont maintenant dans les places éliminatoires. Telle est la vie en MLS. Fredy Montero a également semblé renaître, non seulement en marquant trois buts lors de victoires contre Montréal et le Real Salt Lake, mais aussi en s’associant bien avec son partenaire de frappe Lucas Cavallini.

Classement précédent: quinze

Prochain match MLS: Mercredi vs. LA Galaxy, 21 h 30 HE, ESPN +

Il ne se passe pas grand-chose pour RSL, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Bien sûr, les choses peuvent changer rapidement compte tenu du classement compact dans l’Ouest, mais une défaite à domicile contre Vancouver n’est pas de bon augure.

précédent classement: 26

Prochain match MLS: Mercredi vs. Philadelphie, 19 h 30 HE

Après une sorte de course de Cendrillon en huitièmes de finale à la MLS is Back, Cincinnati a remporté sa première victoire depuis la bulle d’Orlando lors d’une victoire 1-0 aux Red Bulls, et se retrouve toujours à seulement deux points d’une place en séries éliminatoires.

Classement précédent: 16

Prochain match MLS: Mercredi à Miami, 20 h HE, ESPN +

Les Red Bulls ont été exclus pour la troisième fois en quatre matchs lors de leur défaite 1-0 à domicile contre. Cincinnati. Seuls DC, Cincinnati et Chicago ont un différentiel de buts pire dans la Conférence Est.

Classement précédent: vingt

Prochain match MLS: Mercredi à Nashville, 20 h 30 HE, ESPN +

Le match nul 2-2 avec Toronto était le premier match à buts multiples de DC depuis … un match nul 2-2 avec Toronto le 13 juillet.

Classement précédent: 2. 3

Prochain match MLS: Mercredi vs. Houston, 19 h 30 HE, ESPN +

Robert Beric a marqué dans un deuxième match consécutif alors que le Fire chutait 4-1 contre Orlando, représentant la moitié des buts de Chicago marqués en quatre matchs de septembre.

Classement précédent: 25

Prochain match MLS: Mercredi vs. Dallas, 19 h HE, ESPN +

Depuis qu’il a obtenu le «rebond du nouveau manager» avec une victoire contre Nashville le 22 août, Atlanta de Stephen Glass n’a récolté que deux points et en a perdu quatre sur six, y compris la défaite 2-1 de samedi contre Miami.

Classement précédent: vingt et un

Prochain match MLS: Mercredi au Colorado, 21 h HE, ESPN +

Chaque semaine qui passe, cette équipe est plus humiliée. Une défaite 6-1 à domicile contre Portland était la dernière indignité. Le directeur général Jesse Fioranelli a déclaré que San Jose ne pouvait pas être précipité. Il a eu quatre ans pour constituer une équipe, il n’y a aucune raison de penser que du temps supplémentaire changera sa fortune.